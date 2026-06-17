Día del Padre 2026: cuándo es en Argentina y cuál es su origen

La celebración del Día del Padre en Argentina convoca reuniones familiares, regalos y gestos de afecto hacia padres, abuelos y referentes paternos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El tercer domingo de junio marca cada año una fecha de festejo para millones de familias argentinas. El Día del Padre 2026 se celebra el domingo 21 de junio, una jornada que convoca reuniones, regalos y gestos de afecto hacia las figuras paternas. Con el paso de las décadas, la conmemoración se consolidó como una de las celebraciones populares de mayor arraigo en el país.

La celebración tiene un peso afectivo genuino; para muchas familias, el Día del Padre representa una oportunidad concreta de reconocer el vínculo con los padres, abuelos y referentes paternos que forman parte de la vida cotidiana. La fecha reúne a generaciones alrededor de una misma mesa y refuerza lazos que, en el ritmo acelerado del año, no siempre encuentran espacio propio.

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La conmemoración trasciende las fronteras argentinas. Decenas de países en América Latina, Europa y otras regiones del mundo reservan un día especial para los padres, aunque no todos lo hacen en la misma fecha ni por los mismos motivos. Detrás de cada tradición hay una historia particular que explica cuándo y por qué se eligió ese momento del calendario.

Por qué el Día del Padre 2026 es el domingo 21 de junio

El Día del Padre en Argentina se celebra cada año el tercer domingo de junio. En 2026, ese domingo corresponde al 21 de junio. La jornada es posterior al feriado del 20 de junio —el Día de la Bandera—, pero no configura un fin de semana largo, ya que ese asueto es inamovible y cae en sábado.

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El Día del Padre 2026 se celebra en Argentina el domingo 21 de junio, como cada tercer domingo de junio (Imagen Ilustrativa Infobae)

El origen de la celebración se remonta a 1909, en la ciudad de Spokane, Washington, Estados Unidos. Fue allí donde Sonora Smart Dodd, una ciudadana, inspirada en la figura de su propio padre, impulsó la idea de crear un día dedicado a los padres. Su padre, William Smart, era un veterano de la Guerra Civil estadounidense (1860-1865) que quedó viudo y crió solo a sus seis hijos tras la muerte de su esposa durante el parto del último de ellos, una historia que la marcó profundamente y motivó a buscar un reconocimiento formal para las figuras paternas.

Dodd asistió a un sermón por el Día de la Madre en la iglesia metodista Central United Methodist Church y propuso replicar esa celebración para los padres. En un principio, sugirió el 6 de junio, fecha de nacimiento de su padre. Los pastores locales, por razones organizativas, solicitaron trasladar la fecha al tercer domingo del mes, que aquel año fue el 19 de junio. La efeméride se adoptó al año siguiente en el estado de Washington y se extendió pronto por todo el país. En 1966, el presidente Lyndon B. Johnson la reconoció como fiesta nacional, y en 1972 su sucesor, Richard Nixon, la proclamó de manera oficial.

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En Argentina, el recorrido fue distinto. Durante años, el Día del Padre se celebró el 24 de agosto, en homenaje al general José de San Martín, considerado el “Padre de la Patria”. La fecha elegida coincidía con el nacimiento de su única hija, Mercedes Martín de Escalada. Esta celebración tuvo lugar por primera vez en 1958 como forma de rendir tributo al libertador de Argentina, Chile y Perú. En la década de 1960, el país adoptó el calendario estadounidense y trasladó la conmemoración al tercer domingo de junio, donde permanece hasta hoy.

Cuándo se celebra el Día del Padre en el resto del mundo

La fecha del tercer domingo de junio no es exclusiva de Argentina. En América Latina, países como Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico y Venezuela comparten esa misma jornada. En Europa, se suman Albania, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, República Checa, Países Bajos y Reino Unido.

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Otros países, en cambio, optaron por una fecha diferente con raíces religiosas. España, Bolivia, Croacia, Honduras, Italia, Portugal y Suiza celebran el Día del Padre el 19 de marzo, el Día de San José, figura venerada por la tradición católica como el padre de Jesús de Nazaret. Esta elección otorga a la conmemoración una dimensión espiritual que se suma al reconocimiento familiar.

El origen del Día del Padre se remonta a 1909 en Spokane, Estados Unidos, por una iniciativa de Sonora Smart Dodd inspirada en su padre William Smart (Imagen Ilustrativa Infobae)

20 frases para enviar por WhatsApp por el Día del Padre

Las plataformas de mensajería transformaron la forma de celebrar fechas especiales. Enviar un mensaje por WhatsApp se convirtió en un gesto habitual para quienes no pueden estar presentes o quieren sumar una palabra a la celebración. Estas son 20 opciones:

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“Gracias por ser mi guía y ejemplo. ¡Feliz Día del Padre!”

“Un padre como vos no se encuentra todos los días. Sos único y te aprecio enormemente.”

“¡Feliz Día del Padre! Gracias por todo lo que hacés por nosotros.”

“Sos el mejor papá del mundo. ¡Feliz día!”

“Gracias por ser mi guía y mi apoyo . Feliz Día del Padre.”

“Hoy celebro al hombre que me enseñó todo. ¡Feliz día, papá!”

“No podría haber pedido un mejor padre. ¡Feliz Día del Padre!”

“Gracias por siempre estar ahí. ¡Feliz día, papá!”

“Un día no es suficiente para agradecer todo lo que hacés. ¡Feliz Día del Padre!”

“Sos mi héroe y mi inspiración. ¡Feliz día, papá!”

“Gracias por tu amor incondicional. ¡Feliz Día del Padre!”

“Gracias por tus enseñanzas y ejemplo. ¡Feliz Día del Padre!”

“Sos una fuente infinita de amor y sabiduría. ¡Feliz día, papá!”

“Gracias por ser mi roca. ¡Feliz Día del Padre!”

“La vida es mejor con un padre como vos. ¡Feliz Día del Padre!”

“Gracias por todas las risas y los buenos momentos. ¡Feliz día, papá!”

“Hoy es el día para honrar tu amor y dedicación. ¡Feliz Día del Padre!”

“Sos el pilar de nuestra familia. ¡Feliz día, papá!”

“Sos un ejemplo de amor y sacrificio . ¡Feliz Día del Padre!”

“Gracias por ser mi guía en la vida. ¡Feliz día, papá!”