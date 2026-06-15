Cuánto cuesta hoy organizar un asado para ver a la Selección Argentina

La organización de una reunión para ver un partido de la selección argentina representa hoy un reto notable para los aficionados, ya que el costo del asado y la picada en época de inflación supera con creces los valores registrados en mundiales anteriores.
Preparar una “juntada” típica requiere actualmente un desembolso de alrededor de $80.000, según precisó en Infobae Al Amanecer la periodista Belén Escobar. El monte incluye solo las carnes fundamentales del asado y una picada básica.
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Los precios suponen incrementos de entre 665% y 881% en comparación con las ediciones de los tres mundiales previos, de acuerdo a referencias para un grupo promedio de familiares o amigos. Estos cálculos no consideran acompañamientos ni bebidas.
“Para hacer una parrillada, tenés que hablar de casi $30.000 para algunos cortecitos de carne. Eso no incluye ensaladas ni achuras”, expresó la periodista.
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El precio del asado y su evolución en los mundiales
La lista contempla medio kilo de cada corte principal: “Tenemos asado a un precio de $9.308, pechito de cerdo a $4.472, pollo como la alternativa más económica a $2.411 y vacío a cerca de $11.200”. El total se acerca a $27.385 solo en carne, redondeando las cifras.
“En el mundial de Brasil 2014, esta misma comida salía $102. Imaginate, otra economía, otro país. En Rusia 2018 era $258, y en Qatar 2022, $2.792”.
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Al consultar sobre la picada, otro clásico argentino, la brecha de precios es igualmente marcada: “Casi $50.000 para redondear una picada en la que comen tres y pican seis”, explicó la conductora. Así, este aperitivo se volvió mucho menos accesible.
La razón es clara: “Los embutidos son más caros, realmente son más caros”. En el mundial de Qatar 2022, la picada costaba $3.990. Hoy su valor se multiplica más de diez veces, alcanzando montos que muchos consideran excesivos.
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De este modo, asado y picada juntos imponen un gasto mínimo de más de $75.000 para una reunión básica, sin sumar acompañamientos.
El mate y la yerba, entre la tradición y la inflación
No puede faltar en la mesa argentina el mate, cuyo precio también refleja la presión inflacionaria. “Sale casi tres mil pesos el paquete de yerba y en este caso también tenemos un fuerte incremento de 665% con relación al mundial anterior”, describió la presentadora.
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En 2022, la yerba costaba en promedio $378, de acuerdo a los datos de la consultora Focus Market. Ahora, optar por mate y merienda representa un esfuerzo mayor, debido al encarecimiento de los productos básicos identificados con la identidad local.
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