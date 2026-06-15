Cuánto cuesta hoy organizar un asado para ver a la Selección Argentina

La lista de precios del asado incluye asado, pechito de cerdo, pollo y vacío como cortes principales para la reunión

La organización de una reunión para ver un partido de la selección argentina representa hoy un reto notable para los aficionados, ya que el costo del asado y la picada en época de inflación supera con creces los valores registrados en mundiales anteriores.

Preparar una “juntada” típica requiere actualmente un desembolso de alrededor de $80.000, según precisó en Infobae Al Amanecer la periodista Belén Escobar. El monte incluye solo las carnes fundamentales del asado y una picada básica.

PUBLICIDAD

Los precios suponen incrementos de entre 665% y 881% en comparación con las ediciones de los tres mundiales previos, de acuerdo a referencias para un grupo promedio de familiares o amigos. Estos cálculos no consideran acompañamientos ni bebidas.

“Para hacer una parrillada, tenés que hablar de casi $30.000 para algunos cortecitos de carne. Eso no incluye ensaladas ni achuras”, expresó la periodista.

PUBLICIDAD

El costo del asado y la picada para una juntada futbolera supera ampliamente los valores de los últimos mundiales (Imagen Ilustrativa Infobae)

El precio del asado y su evolución en los mundiales

La lista contempla medio kilo de cada corte principal: “Tenemos asado a un precio de $9.308, pechito de cerdo a $4.472, pollo como la alternativa más económica a $2.411 y vacío a cerca de $11.200”. El total se acerca a $27.385 solo en carne, redondeando las cifras.

“En el mundial de Brasil 2014, esta misma comida salía $102. Imaginate, otra economía, otro país. En Rusia 2018 era $258, y en Qatar 2022, $2.792”.

PUBLICIDAD

Al consultar sobre la picada, otro clásico argentino, la brecha de precios es igualmente marcada: “Casi $50.000 para redondear una picada en la que comen tres y pican seis”, explicó la conductora. Así, este aperitivo se volvió mucho menos accesible.

La razón es clara: “Los embutidos son más caros, realmente son más caros”. En el mundial de Qatar 2022, la picada costaba $3.990. Hoy su valor se multiplica más de diez veces, alcanzando montos que muchos consideran excesivos.

PUBLICIDAD

De este modo, asado y picada juntos imponen un gasto mínimo de más de $75.000 para una reunión básica, sin sumar acompañamientos.

El costo del asado y la picada para una juntada futbolera supera ampliamente los valores de los últimos mundiales (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mate y la yerba, entre la tradición y la inflación

No puede faltar en la mesa argentina el mate, cuyo precio también refleja la presión inflacionaria. “Sale casi tres mil pesos el paquete de yerba y en este caso también tenemos un fuerte incremento de 665% con relación al mundial anterior”, describió la presentadora.

PUBLICIDAD

En 2022, la yerba costaba en promedio $378, de acuerdo a los datos de la consultora Focus Market. Ahora, optar por mate y merienda representa un esfuerzo mayor, debido al encarecimiento de los productos básicos identificados con la identidad local.

--

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar.

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan.

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé

PUBLICIDAD

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.