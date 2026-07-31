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El video que lo cambió todo: la trastienda de la ruptura entre Luck Ra y La Joaqui

La publicación de imágenes junto a Tuli Acosta y las coincidencias registradas en LAM impulsaron versiones de un romance que terminó por erosionar la confianza

Tuli Acosta y Luck Ra bailan bajo el texto "Seríamos la pareja perfecta"

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Todo parecía una simple amistad entre Luck Ra y Tuli Acosta, pero un conjunto de episodios recientes puso en duda esa versión y avivado los rumores de un vínculo más allá de lo amistoso. Un video viral y una serie de coincidencias llamativas alimentan las sospechas sobre la verdadera naturaleza de la relación entre ambos artistas, en medio de la separación del cantante y La Joaqui.

El video que reavivó la polémica surgió a partir de una publicación original de Tuli Acosta a fines del año pasado. En las imágenes, se los ve a ambos bailando al ritmo de la canción “Fingí demencia”, justo en el fragmento de la letra que dice: “Fingí demencia por más que te conozca de memoria y nos juramos una eternidad, por más que el mundo sepa que sos mi debilidad”. Este fragmento del video, que volvió a circular en las últimas horas, se viralizó porque sobre las imágenes aparece un texto sobreimpreso: “Seríamos la pareja perfecta, si a los dos no nos gustaran los hombres”. El propio Luck Ra comentó en la publicación: “Same amiga”, lo que generó aún más especulaciones sobre el tipo de vínculo entre ambos.

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La amistad entre Luck Ra y Tuli Acosta surgió a raíz de su convivencia en la pandemia, que los llevó a reforzar el vínculo y compartir proyectos (Instagram)
La amistad entre Luck Ra y Tuli Acosta surgió a raíz de su convivencia en la pandemia, que los llevó a reforzar el vínculo y compartir proyectos (Instagram)

No fue solo el video lo que llamó la atención. De acuerdo a testimonios recogidos y relatos de allegados al entorno, se repitieron situaciones que muchos interpretaron como señales de una cercanía especial entre Luck Ra y Tuli Acosta. Por ejemplo, tal como detalló Pepe Ochoa en LAM, se observó que, cuando Luck Ra subía a sus historias de Instagram alguna foto de un paisaje, pocas horas después Tuli hacía lo mismo, utilizando la misma imagen pero sin agregar comentarios o epígrafes.

Otra de las actitudes que se señalaron como indicio fue la imitación de pequeños hábitos. Uno de estos episodios relatados refiere a que, cuando La Joaqui se compró un termo, a la semana siguiente, durante una gira, Tuli adquirió el mismo termo. Además, circuló una foto en la que Tuli aparece bromeando con el termo junto a Luck Ra, imagen que fue enviada a un grupo cerrado de amigos, lo que alimentó versiones de una complicidad particular.

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La polémica del supuesto romance entre Luck Ra y Tuli Acosta: Un análisis en el programa LAM sobre las repercusiones tras la separación con La Joaqui

Entre los rumores que más peso cobraron en el entorno, se mencionó la existencia de encuentros privados entre Luck Ra y Tuli Acosta en un hotel. Según contó Ochoa, La Joaqui se habría enterado de estos encuentros a través de una persona de su confianza. Cuando la cantante le planteó la situación a su entonces pareja, Luck Ra respondió: “Sí, bueno, dormimos juntos, estuvimos en la misma cama, pero nada de lo que te contaron pasó”. Sin embargo, la cantante “nunca le creyó”.

Personas del entorno de la pareja aseguran que La Joaqui percibía actitudes ambiguas y ciertas “mojadas de oreja” por parte de Tuli. Según los comentarios de quienes conocen a la expareja, La Joaqui llegó a advertirle a Luck Ra: “Hay muchas cosas que no me cierran. Como pareja, ¿podemos cuidarlas?”. A pesar de estos planteos, la artista sentía que sus inquietudes no eran atendidas y que Tuli seguía presente, lo que alimentó su malestar.

La Joaqui y Luck Ra la rompieron en Halloween con sus disfraces inspirados en un clásico animado
La Joaqui anunció en redes sociales su separación de Luck Ra y aseguró que la ruptura no tuvo que ver con desamor

En medio de las especulaciones, La Joaqui optó por dar a conocer la noticia de la separación a través de un comunicado publicado en sus redes sociales: “Queremos comunicar antes que sigan las especulaciones erradas sobre los porqués; que nuestra relación llegó a su fin. Ha sido una decisión aceptada con respeto, entendimiento, cariño y agradecimiento, que no tiene que ver con desamor ni mucho menos afectos familiares”.

Con este mensaje, la cantante intentó cortar con los rumores sobre las razones de la ruptura. Sin embargo, la información que circulaba en el ambiente artístico y en las redes sociales continuó creciendo, especialmente cuando se hizo público el video de Tuli y Luck Ra y se conocieron testimonios sobre sus supuestos encuentros.

El desesperado pedido de colaboración de Tuli Acosta: "Me ayudan, por favor"
La desconfianza sobre el vínculo entre Luck Ra y Tuli Acosta persiste en el ambiente artístico y en el círculo cercano de la expareja

En LAM, Pepe Ochoa se convirtió en una de las voces sobre el tema al exponer públicamente sus opiniones y relatos. Fue explícito al referirse al papel de Tuli Acosta en la dinámica del grupo y en la separación de la pareja. Dijo: “Ella es la amiga metida, la que llena cabezas. Ahora anda de metida con Luck Ra. Todos en el ambiente la odian y no se animan a decirlo”.

El último dato conocido sobre la relación entre los protagonistas es que, a pesar de las explicaciones públicas y privadas, la desconfianza persiste y el círculo cercano mantiene las versiones sobre el vínculo especial entre Luck Ra y Tuli Acosta.

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