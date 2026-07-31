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El Salvador: Comandos de Salvamento libera a dos personas prensadas en un choque en la CA-1

El impacto entre una rastra y un camioncito ocurrió la noche del jueves frente a Gumarsal, en el tramo de Santa Ana hacia San Salvador, y obligó a usar herramienta hidráulica para trasladar a las víctimas al hospital

Vehículo Isuzu blanco con frontal dañado, rastra sin carga, rescatistas con uniformes amarillos, policías, personas en la carretera, luces de emergencia.
Personal de rescate atiende un accidente de tránsito entre un camión blanco Isuzu y una rastra en la oscuridad de la noche en El Congo.
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Dos personas quedaron atrapadas entre los restos de una rastra y un camioncito en la carretera CA-1, en el tramo de Santa Ana hacia San Salvador, y debieron ser liberadas con equipo hidráulico.

En el kilómetro 56 de esa misma vía, una segunda colisión entre otra rastra y un automóvil particular no produjo heridos físicos de gravedad, pero sí varias personas con crisis nerviosa. Los Comandos de Salvamento El Congo les prestaron asistencia prehospitalaria en el lugar.

En otro hecho, en la ruta al Puerto de La Libertad, un conductor volcó su vehículo en el kilómetro 25, sector del Cantón Guadalupe. La Cruz Verde Majahual lo estabilizó y lo trasladó para atención médica.

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Ese corredor ya había cobrado dos vidas días antes, cuando un camión cisterna perdió el control en el kilómetro 26, volcó contra una vivienda que funcionaba como puesto de venta de frutas y mató a dos adultos mayores.

Las autoridades señalaron la velocidad excesiva como causa, y el conductor no había sido detenido al cierre de los reportes.

El incidente de El Congo, fue uno de los cuatro siniestros simultáneos que dejaron seis personas lesionadas el jueves, en distintos puntos del país, y se inscribe en el peor año vial de El Salvador desde que el Observatorio Nacional de Seguridad Vial (ONASEVI) lleva registros comparables.

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Entre el 1 de enero y el 29 de julio de 2026, las carreteras salvadoreñas acumularon 838 fallecidos, un alza de 23% frente a los 682 del mismo periodo de 2025, según datos de ONASEVI elaborados con información de la Policía Nacional Civil.

El total de siniestros creció de 12,098 a 13,159, y el de lesionados de 7,368 a 9,088. En términos prácticos, eso equivale a 43 personas heridas cada día, frente a las 35 diarias del año anterior.

El video documenta una escena de accidente de tráfico con un vehículo rojo involucrado. Se observan otros vehículos circulando en la vía, incluyendo un automóvil plateado y un camión blanco. El sol se proyecta intensamente sobre el entorno y la superficie de la carretera parece húmeda. La presencia de Comandos de Salvamento El Congo sugiere una operación de rescate o asistencia en el lugar del incidente. Las imágenes capturan el desarrollo del evento en una carretera al aire libre.

Cinco lesionados más en Guazapa

El cuarto siniestro del día ocurrió sobre el kilómetro 22 y medio de la Carretera Troncal del Norte, en el sector de la ex Bayer, en Guazapa, donde una rastra colisionó con dos vehículos.

Unidades de Cruz Verde de Aguilares, Apopa y Guazapa atendieron a cinco personas lesionadas, las estabilizaron y las trasladaron a un centro asistencial.

En el kilómetro 56 de esa misma vía, una segunda colisión entre otra rastra y un automóvil particular no produjo heridos físicos de gravedad, pero sí varias personas con crisis nerviosa. Imagen cortesía.
En el kilómetro 56 de esa misma vía, una segunda colisión entre otra rastra y un automóvil particular no produjo heridos físicos de gravedad, pero sí varias personas con crisis nerviosa. Imagen cortesía.

Un año que no da tregua en las carreteras

El Salvador cerró los primeros 21 días de julio con solo dos jornadas sin muertes en carretera desde el inicio del año: el 8 y el 30 de enero, según ONASEVI. Los motociclistas concentraron la mayor cantidad de víctimas mortales en ese periodo, con 364 fallecidos, seguidos por los peatones con 280.

El cuarto siniestro del día ocurrió sobre el kilómetro 22 y medio de la Carretera Troncal del Norte, en el sector de la ex Bayer, en Guazapa, donde una rastra colisionó con dos vehículos. Imagen cortesía Redes Sociales.
El cuarto siniestro del día ocurrió sobre el kilómetro 22 y medio de la Carretera Troncal del Norte, en el sector de la ex Bayer, en Guazapa, donde una rastra colisionó con dos vehículos. Imagen cortesía Redes Sociales.

La distracción al volante fue la causa más vinculada a muertes, con 267 víctimas, por delante de la velocidad excesiva, que acumuló 194. Las detenciones por conducción peligrosa también subieron: de 1,212 en 2025 a 1,361 en 2026, un incremento de 12%.

El diagnóstico de un experto: multas que nadie conoce

El consultor en seguridad vial Benedicto Perlera apuntó en declaraciones a la emisora YSKL a un problema estructural: “Muchos conductores desconocen las ciento treinta multas en vigor desde 2024. Si les hago una evaluación sobre el cuadro de sanciones, el que más ha sacado son tres punto ochenta”, advirtió.

Los Comandos de Salvamento Ciudad Arce respondieron al choque entre la rastra y el camioncito en la CA-1, frente a Gumarsal, donde las dos víctimas quedaron prensadas entre la carrocería.
Los Comandos de Salvamento Ciudad Arce respondieron al choque entre la rastra y el camioncito en la CA-1, frente a Gumarsal, donde las dos víctimas quedaron prensadas entre la carrocería.

Perlera también cuestionó el proceso de renovación de licencias. “Ahora cuesta más ir al mercado a comprar tomates que renovar la licencia”, señaló, en referencia a que el trámite se reduce en muchos casos a un examen de vista sin evaluación de conocimientos actualizada.

El promedio diario de siniestros pasó de 57 en 2025 a 63 en lo que va de 2026, de acuerdo con los datos oficiales del observatorio. La tendencia, según las cifras, no muestra señales de desaceleración.

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