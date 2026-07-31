Quiénes eran las víctimas del trágico accidente en la autopista Rosario-Córdoba donde una camioneta se partió al medio

El vehículo perdió el control e impactó también contra un cartel que estaba en la Autopista Córdoba-Rosario. Además, un hombre quedó gravemente herido por el siniestro

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La autopista Córdoba-Rosario fue escenario este jueves de un trágico accidente, que dejó como saldo tres personas muertas. Ocurrió a la altura del kilómetro 515, frente a la localidad cordobesa de Morrison, donde una camioneta -por razones que aún se investigan- chocó contra un guardarrail se partió al medio.

De acuerdo con fuentes oficiales citadas por medios locales cordobeses, las víctimas fatales fueron identificadas como Fabiana Delgado, una mujer de 61 años, trabajadora de la salud oriunda de la localidad bonaerense de Rojas; Bárbara Kan (51) y Juan Ignacio Carabajal, un adolescente de 17.

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El conductor del vehículo, Jorge Carabajal (47 años), domiciliado en la localidad de Capilla del Monte, sufrió heridas de extrema gravedad y permanece internado en el Hospital Regional de Bell Ville con pronóstico reservado.

La camioneta quedó partida a la mitad (Foto: Rosario3)

Efectivos policiales y peritos judiciales trabajaron en el lugar para determinar la mecánica del accidente. Según las primeras pericias realizadas, se descartó en forma preliminar la participación de un segundo vehículo en el accidente. Las causas que provocaron la pérdida de control de la camioneta siguen bajo investigación, señalaron las fuentes consultadas por el medio Cadena 3.

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El accidente

Todos viajaban a bordo de una camioneta Toyota Hilux que habría impactado primero contra el guardarrail y luego contra una cartelería informativa ubicada sobre la traza de la autopista. Los servicios médicos llegaron al lugar y constataron el deceso de los tres pasajeros en el sitio del siniestro.

La violencia del impacto fue tal que el vehículo quedó partido a la mitad en el medio de la autopista, con restos que quedaron distribuidos por toda la calzada. Se tuvo que montar un importante operativo en la zona para que puedan volver a circular los coches.

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El vehículo impactó contra un guardarraíl y un cartel de la autopista

De acuerdo con la Policía de Córdoba, personal policial se hizo presente en la escena en horas de la mañana. El hecho quedó bajo investigación para determinar las circunstancias que derivaron en la colisión.

Por el momento son varias las hipótesis que se manejan y nada está descartado. Los investigadores buscan establecer qué originó el siniestro y analizan distintas teorías: entre ellas, una posible mala maniobra, un exceso de velocidad u otro factor que haya desencadenado el accidente.

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Debido a la magnitud del hecho, en el lugar trabajaron efectivos de la Policía Caminera, la Policía de Córdoba y Bomberos Voluntarios de Morrison. El tránsito estuvo cortado parcialmente en la ruta durante varias horas mientras los peritos trabajaron en el lugar.