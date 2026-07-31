Crimen y Justicia
Agregar Infobae enGoogle

Quiénes eran las víctimas del trágico accidente en la autopista Rosario-Córdoba donde una camioneta se partió al medio

Ocurrió el jueves a la altura del kilómetro 515, frente a la localidad cordobesa de Morrison. El vehículo chocó contra un guardarrail y tres personas murieron. Otro hombre resultó gravemente herido

El vehículo perdió el control e impactó también contra un cartel que estaba en la Autopista Córdoba-Rosario. Además, un hombre quedó gravemente herido por el siniestro
Guardar

La autopista Córdoba-Rosario fue escenario este jueves de un trágico accidente, que dejó como saldo tres personas muertas. Ocurrió a la altura del kilómetro 515, frente a la localidad cordobesa de Morrison, donde una camioneta -por razones que aún se investigan- chocó contra un guardarrail se partió al medio.

De acuerdo con fuentes oficiales citadas por medios locales cordobeses, las víctimas fatales fueron identificadas como Fabiana Delgado, una mujer de 61 años, trabajadora de la salud oriunda de la localidad bonaerense de Rojas; Bárbara Kan (51) y Juan Ignacio Carabajal, un adolescente de 17.

PUBLICIDAD

El conductor del vehículo, Jorge Carabajal (47 años), domiciliado en la localidad de Capilla del Monte, sufrió heridas de extrema gravedad y permanece internado en el Hospital Regional de Bell Ville con pronóstico reservado.

Accidente fatal en Córdoba
La camioneta quedó partida a la mitad (Foto: Rosario3)

Efectivos policiales y peritos judiciales trabajaron en el lugar para determinar la mecánica del accidente. Según las primeras pericias realizadas, se descartó en forma preliminar la participación de un segundo vehículo en el accidente. Las causas que provocaron la pérdida de control de la camioneta siguen bajo investigación, señalaron las fuentes consultadas por el medio Cadena 3.

PUBLICIDAD

El accidente

Todos viajaban a bordo de una camioneta Toyota Hilux que habría impactado primero contra el guardarrail y luego contra una cartelería informativa ubicada sobre la traza de la autopista. Los servicios médicos llegaron al lugar y constataron el deceso de los tres pasajeros en el sitio del siniestro.

La violencia del impacto fue tal que el vehículo quedó partido a la mitad en el medio de la autopista, con restos que quedaron distribuidos por toda la calzada. Se tuvo que montar un importante operativo en la zona para que puedan volver a circular los coches.

Accidente fatal en Córdoba
El vehículo impactó contra un guardarraíl y un cartel de la autopista

De acuerdo con la Policía de Córdoba, personal policial se hizo presente en la escena en horas de la mañana. El hecho quedó bajo investigación para determinar las circunstancias que derivaron en la colisión.

Por el momento son varias las hipótesis que se manejan y nada está descartado. Los investigadores buscan establecer qué originó el siniestro y analizan distintas teorías: entre ellas, una posible mala maniobra, un exceso de velocidad u otro factor que haya desencadenado el accidente.

Debido a la magnitud del hecho, en el lugar trabajaron efectivos de la Policía Caminera, la Policía de Córdoba y Bomberos Voluntarios de Morrison. El tránsito estuvo cortado parcialmente en la ruta durante varias horas mientras los peritos trabajaron en el lugar.

Temas Relacionados

Accidentechoqueautopista Rosario-Córdobaúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Un alumno de 12 años llevó marihuana a sus compañeros en una escuela primaria de Mendoza

Un estudiante fue descubierto con envoltorios de marihuana en su mochila. El colegio activó el protocolo de protección infantil y derivó en la intervención de la fiscalía y organismos de acompañamiento escolar

Un alumno de 12 años llevó marihuana a sus compañeros en una escuela primaria de Mendoza

Delincuentes intentaron robar una moto, un conductor intervino y todo terminó a los tiros en Lanús

El vehículo era una camioneta blindada, por lo que no se vio afectada por los disparos. Sin poder cometer el hecho, los motochorros se dieron a la fuga

Delincuentes intentaron robar una moto, un conductor intervino y todo terminó a los tiros en Lanús

Piden 18 años de prisión para el acusado de apuñalar a su compañero por una deuda de $500 en Misiones: “Fue cobarde y traicionero”

La fiscalía solicitó esa condena para Roberto Silvero, acusado de asesinar a Luis Duarte Vázquez en noviembre de 2021 en Candelaria. El caso quedó a la espera de la sentencia del tribunal

Piden 18 años de prisión para el acusado de apuñalar a su compañero por una deuda de $500 en Misiones: “Fue cobarde y traicionero”

Tragedia en San Juan: retiraron la caja negra del helicóptero accidentado y esperan poder escalarecer el caso

Mientras los cuerpos de las víctimas fueron examinados en la morgue judicial, se espera que este viernes los restos sean entregados a los familiares

Tragedia en San Juan: retiraron la caja negra del helicóptero accidentado y esperan poder escalarecer el caso

Un nene de 3 años recibió un tiro en la nuca en Neuquén e investigan si se trató de un accidente

Inicialmente, un hombre de 43 años había sido demorado. Sin embargo, el único sospechoso por el hecho fue liberado, tras confirmarse que la víctima se encuentra fuera de peligro

Un nene de 3 años recibió un tiro en la nuca en Neuquén e investigan si se trató de un accidente

DEPORTES

Casemiro dio un emotivo discurso tras firmar con Inter Miami y aseguró que pretende ayudar al “Dios del fútbol” Lionel Messi a ganar más títulos

Casemiro dio un emotivo discurso tras firmar con Inter Miami y aseguró que pretende ayudar al “Dios del fútbol” Lionel Messi a ganar más títulos

Francisco Cerúndolo dejó escapar una gran chance y quedó eliminado del ATP de Los Cabos

Crisis en la FIFA: renunció un asesor clave de Gianni Infantino en medio del conflicto con UEFA y difundió una fuerte carta

Conmoción en el mundo del fútbol: murió Franco Baresi, leyenda del Milan y la selección de Italia

El día que Diego Maradona se rindió ante el talento de Franco Baresi

TELESHOW

Joaquín Levinton vivió un tenso momento con un participante de Es mi sueño: cómo fue el enfrentamiento

Joaquín Levinton vivió un tenso momento con un participante de Es mi sueño: cómo fue el enfrentamiento

Cinzia publicó su primera foto luego del accidente que provocó su salida de Gran Hermano: Generación Dorada

En medio del escándalo, Tuli Acosta habló sobre su relación con Luck Ra: “Es todo mentira”

El álbum íntimo de Juana Viale y sus hijos en vacaciones: etapa de cambio y reconexión

El video que lo cambió todo: la trastienda de la ruptura entre Luck Ra y La Joaqui

INFOBAE AMÉRICA

Donald Trump habló de la crisis migratoria en España: “Eso nos va a pasar a nosotros en tres años si el bando equivocado llega al poder”

Donald Trump habló de la crisis migratoria en España: “Eso nos va a pasar a nosotros en tres años si el bando equivocado llega al poder”

Lídia Jorge: “Cuanto más sofisticadas son nuestras sociedades, más fácilmente aceptan ser conducidas como rebaños”

El Salvador: Comandos de Salvamento libera a dos personas prensadas en un choque en la CA-1

El Banco Central de Bolivia alista intervención en el mercado cambiario para contener la volatilidad del dólar

Con operativo especial y programa familiar El Salvador prevé 2.8 millones de visitantes en las Fiestas Agostinas