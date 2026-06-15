Inflación de junio: se aceleró un rubro clave, pero ya hay consultoras que creen que perforará el piso de los 2 puntos

LCG y Analytica marcaron una aceleración en el rubro alimentos y bebidas durante la segunda semana de junio.

Luego del buen dato que recibió la semana pasada el Gobierno en materia de inflación con la desaceleración a 2,1% en mayo según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), los relevamientos de consultoras marcaron un salto de precios en el rubro de alimentos y bebidas en los últimos días. Pero a pesar de ello, hay quienes ya proyectan que la variación del índice general será inferior al 2%; esto es, empezará “con un 1 adelante”, como en su momento pronosticara el presidente Javier Milei.

Durante la segunda semana de junio, la inflación de alimentos y bebidas marcó una aceleración respecto a semanas previas, según datos de la consultora LCG. El informe semanal, elaborado a partir de un relevamiento de precios en cinco supermercados y más de ocho mil productos, indicó que los alimentos y bebidas subieron 0,6% en esa semana en comparación con la anterior (0,1%). Esta dinámica reflejó una aceleración, luego de dos semanas con variaciones marginales en el índice.

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El promedio mensual móvil de las últimas cuatro semanas para el rubro de alimentos y bebidas alcanzó 2,5%, con un incremento de 0,3 puntos porcentuales (p.p.) frente a la medición previa. Según el documento de LCG, el 60% de la suba mensual observada en el sector se explicó por el comportamiento de las carnes, cuyos precios aumentaron 4,9% en el período. Junto con las carnes, los productos de panificación, cereales y pastas, comidas listas para llevar, aceites y bebidas para consumir en el hogar también registraron subas relevantes dentro del mes.

Para LCG, en lo que va del mes, la carne aumentó 4,9% y es la principal razón de la suba del rubro.

Dentro del análisis semanal, carnes y bebidas lideraron los aumentos. Los datos muestran que las carnes subieron 2,1% en la segunda semana de junio, mientras que las bebidas e infusiones para consumir en el hogar aumentaron 1,1%. Otros rubros, como productos lácteos y huevos, panificación, cereales y pastas, y comidas listas para llevar, presentaron subas inferiores a un punto porcentual, aunque contribuyeron al promedio general. Aceites, verduras y frutas se mantuvieron con movimientos más leves, y en algunos casos incluso mostraron caídas de precios en algunas semanas recientes.

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En la consultora Analytica, el relevamiento de la última semana mostró una variación de 0,3% en los precios de alimentos y bebidas frente al 0,1% de la anterior. Así, el promedio de cuatro semanas se ubicó en 2,2%. Entre los principales rubros que impulsaron el índice, destacaron las verduras, con un alza de 9,9% en el promedio de cuatro semanas, y aceites, grasas y mantecas, con una suba de 2,6%. Las categorías con menores aumentos fueron azúcar, dulces y chocolates (1,2%) y otros alimentos (1,1%). Analytica también registró una baja en pescados y mariscos (-0,1%) y frutas (-3,7%).

¿Arranca con 1?

A pesar de ello, en la consultora Analytica proyectan que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de junio comenzará con el número uno. “Para el nivel general de precios proyectamos una suba mensual del 1,9% durante junio“, comentaron en último informe en donde registraron la aceleración en el rubro de alimentos y bebidas en la segunda semana del mes.

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Pero no es la única, también en la consultora FMyA consideran que el IPC será de 1,9 por ciento . “En Argentina, esta semana siguió el mismo escenario: el clima financiero muy bien y la economía real débil. Los datos de actividad de mayo dan un leve rebote, después de un abril malo. La inflación en mayo bajó a 2,1% y para junio proyectamos 1,9%”, afirmaron.

Si la inflación se ubica en 1,9% en junio volvería a niveles de julio, agosto del 2025.

El objetivo del equipo económico es que la desaceleración continúe. Lograr que la inflación se ubique en 1,9% junio significaría volver a niveles de aumento de precios de julio/agosto de 2025.

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Hay que destacar que debido a la continuidad del conflicto en Oriente Medio, el Gobierno ha otorgado mayores subsidios en la boleta del gas y de la luz danto un empujoncito para así sea, incurriendo en cierto costo fiscal.

Para eso, la Secretaría de Energía comunicó una extensión en la bonificación extraordinaria del 25% en la boleta de gas de junio para los usuarios residenciales de menores ingresos inscriptos y validados en el Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF). Esa decisión mantendrá el subsidio total en un 75%: el 50%de la bonificación general establecida por el Decreto 943/25, más otro 25% adicional extraordinario prorrogado por esta resolución. La medida incluye a todos los hogares con ingresos de hasta 3 canastas básicas totales, así como a entidades de bien público, clubes barriales y otras organizaciones sin fines de lucro, sobre la totalidad de su consumo que se encuentren inscriptos en el SEF.

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A su vez, en cuanto a la factura de energía eléctrica, Energía fijó para junio una bonificación extraordinaria del 11,97%, elevando el subsidio al 62% del consumo base. “La bonificación extraordinaria es un instrumento de política pública que permite a la Secretaría de Energía proteger a los sectores más vulnerables ante cambios bruscos de precios”, destacaron en el comunicado.

Tanto los datos de LCG como los de Analytica y FMyA muestran que, tras la desaceleración de mayo, la inflación de alimentos y bebidas en junio exhibió una dinámica mixta, con subas en rubros clave y una dispersión menor en los aumentos de precios. Las proyecciones para el nivel general de precios en el mes se ubican en torno al 1,9%, aunque la evolución de cada rubro muestra matices y contrastes según el enfoque de cada consultora.

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