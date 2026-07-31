Con operativo especial y programa familiar El Salvador prevé 2.8 millones de visitantes en las Fiestas Agostinas

En la víspera del inicio de las Fiestas Agostinas, en honor al Divino Salvador del Mundo, San Salvador se prepara para recibir a miles de personas que disfrutarán de una variada agenda religiosa, cultural y recreativa (Cortesía: @PrimeraLineaSLV).

Guardar

El gobierno de El Salvador presentó el Plan Vacación 2026, una estrategia que busca garantizar la seguridad y el disfrute de la ciudadanía durante las Fiestas Agostinas, con la movilización de cien mil integrantes del Sistema Nacional de Protección Civil y una programación de actividades culturales, recreativas y turísticas dirigida a todos los sectores de la población.

La presentación oficial se realizó esta mañana 31 de julio, con la participación de funcionarias y funcionarios de alto nivel. En primer lugar, la ministra de Turismo, Morena Valdez, explicó que el plan contempla una agenda de eventos en el centro histórico de San Salvador y en 17 parques recreativos operados por el Instituto Salvadoreño de Turismo (ISTU).

PUBLICIDAD

La funcionaria destacó la importancia de ofrecer actividades inclusivas para niñas, niños, adolescentes y personas adultas mayores, en coordinación con el Despacho de la Primera Dama y el Ministerio de Cultura.

Entre las principales novedades, Valdez anunció la puesta en marcha de los “buses alegres”, que operarán de domingo a domingo, del 2 al 9 de agosto, con rutas hacia destinos solicitados por la población, como la Ruta de las Flores y las cascadas de Tamanique. Además, se sumarán food trucks y espectáculos musicales, culturales y deportivos en diferentes parques.

Personal de Protección Civil y cuerpos de socorro participan en el lanzamiento del Plan Vacación 2026 frente al monumento al Divino Salvador del Mundo, en San Salvador (Cortesía: Secretaría de Prensa).

Además, en el Parque Recreativo Balboa, se ofrecerán juegos inflables y actividades novedosas. También se habilitarán otros espacios emblemáticos como el Parque Nacional El Boquerón, el Complejo Turístico del Puerto de la Libertad y el parque de diversiones Sunset Park, que reabrirá con apoyo del Ministerio de Obras Públicas. Los salvadoreños y turistas pueden consultar la agenda turística a través de la web elsalvador.travel y las redes sociales de las entidades organizadoras.

PUBLICIDAD

La ministra Valdez detalló que la meta para 2026 es recibir 4.2 millones de visitantes internacionales, con una proyección de 91,000 extranjeros durante las festividades de agosto. Hasta junio, ya se contabilizaban 2.5 millones de visitantes internacionales, de acuerdo con datos oficiales. “Hemos proyectado 2.8 millones de visitantes nacionales e internacionales en todos los sitios públicos, turísticos, culturales y naturales durante estas fiestas”, puntualizó la funcionaria.

El objetivo, señalaron autoridades, es no solo promover el turismo interno y externo, sino también apoyar a los emprendedores locales y fortalecer la economía en sectores vinculados a la recreación, la cultura y el entretenimiento. Según la ministra, la tendencia global, según la ONU Turismo, es privilegiar actividades en familia y con amigos, lo que resulta fundamental para la salud mental y el bienestar social.

PUBLICIDAD

Equipos de Protección Civil monitorearán las playas privadas y públicas para prevenir incidentes.

Seguridad vial y plan sanitario

El Viceministerio de Transporte (VMT), a cargo de Nelson Reyes, anunció el despliegue de 15,000 elementos de tránsito y gestores en todo el territorio nacional, priorizando la prevención de accidentes y la agilidad en los desplazamientos.

Habrá controles en puntos estratégicos para verificar el cumplimiento de la normativa vial, el estado de las unidades y la no conducción bajo efectos de alcohol o estupefacientes. Reyes enfatizó que “el objetivo es evitar tragedias en esta temporada, no castigar ni multar”.

El VMT, junto con el Fondo Nacional de Atención a las Víctimas de Accidentes de Tránsito (FONAT), entregará cascos, extintores y guantes a motociclistas, financiados con recursos provenientes de multas. Además, supervisarán que no existan alzas injustificadas en el transporte público ni la instalación de dispositivos de sonido que alteren la convivencia.

PUBLICIDAD

La ministra de Turismo, junto a funcionarios del gabinete y Protección Civil, presenta el Plan Vacación 2026 durante un acto público en San Salvador (Cortesía: Secretaría de Prensa).

Por su parte, el Ministerio de Salud, representado por Francisco Alabi, informó que cerca de 19,000 recursos humanos estarán disponibles para la temporada, junto a cuarenta hospitales, doscientas unidades de salud y el Sistema de Emergencias Médicas, con cobertura terrestre, marítima y aérea. El plan contempla vigilancia en playas, ríos y áreas de alta concurrencia, así como la atención a enfermedades crónicas y la promoción de medidas preventivas contra accidentes y enfermedades.

Desde CONAPINA, Alicia Guerra anunció la instalación de una oficina móvil en Surf City y la activación de dieciséis juntas de protección en todo el país para atender casos de extravío o situaciones de vulnerabilidad de niñas, niños y adolescentes. “Estas vacaciones son para generar momentos seguros. Todas las instituciones del Estado estamos junto a ustedes para lograr que sean seguras para todos”, declaró Guerra.

PUBLICIDAD

Finalmente, el director de Protección Civil, Luis Amaya, explicó que el plan incluye seguridad en playas, carreteras y eventos religiosos, con la distribución de 342 guardavidas en 34 playas, seis parques y dos lagos, respaldados por 180 puntos de monitoreo. Se implementarán nuevas estrategias como recorridos en playas privadas y coordinación con la Defensoría del Consumidor para prevenir alzas indebidas en los precios.