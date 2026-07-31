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Donald Trump habló de la crisis migratoria en España: “Eso nos va a pasar a nosotros en tres años si el bando equivocado llega al poder”

El presidente de Estados Unidos se refirió a la situación que desbordó a las fuerzas de seguridad en el lado español. “Es terrible”, subrayó

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (REUTERS/Kylie Cooper)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (REUTERS/Kylie Cooper)
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habló este viernes del masivo aumento de migrantes en Ceuta, España, y advirtió que eso mismo podría suceder en su país si los demócratas ganan en las elecciones presidenciales de 2028.

Es terrible. Recuerden esa imagen. Eso nos va a pasar a nosotros en tres años si el bando equivocado llega al poder”, dijo el mandatario en conversación con Fox News.

Y agregó: “Si los demócratas llegan al poder, no vivirán una vida muy buena”.

Miles de personas procedentes de Marruecos cruzaron este jueves de forma masiva e irregular hacia Ceuta. Las entradas se produjeron tanto a nado como a pie por el espigón fronterizo del Tarajal y al menos 41 personas migrantes murieron en el mar.

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La situación desbordó a las fuerzas de seguridad en el lado español. Un cordón policial establecido a primera hora de la tarde fue retirado ante el volumen de llegadas, y los migrantes avanzaron directamente hacia el interior de la ciudad. Los sindicatos policiales SUP y Jupol denunciaron que las autoridades marroquíes “no están haciendo absolutamente nada” para frenar el paso, mientras que la Guardia Civil recuperó los cuerpos de varias personas que murieron ahogadas al intentar cruzar a nado.

Jóvenes que regresaron de España se reúnen en el cruce fronterizo de Bab Sebta, cerca de Fnideq, Marruecos, el 31 de julio de 2026 (EFE/EPA/JALAL MORCHIDI)
Jóvenes que regresaron de España se reúnen en el cruce fronterizo de Bab Sebta, cerca de Fnideq, Marruecos, el 31 de julio de 2026 (EFE/EPA/JALAL MORCHIDI)

El gobierno de Ceuta reclamó al Ejecutivo central la declaración del estado de emergencia nacional y el despliegue del ejército en la frontera.

España y Marruecos acordaron “revisar e implementar medidas para la entrega, lo antes posible” de los migrantes. Esta crisis también ha generado reacciones internacionales: Italia propuso cerrar el espacio Schengen a España y la Casa Blanca atribuyó la situación a las “políticas globalistas de extrema izquierda” del Gobierno de Pedro Sánchez.

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Este viernes, el ministro del Interior español, Fernando Grande-Marlaska, anunció que, hasta las 13:00 hora local, más de 25.000 de los migrantes que habían llegado a Ceuta en los últimos días ya han regresado a Marruecos. Cerca de 60.000 personas entraron en la ciudad en apenas 24 horas, según ha cifrado el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, una cifra que el Gobierno rebaja hasta las 50.000.

Según ha informado la cartera las salidas desde Ceuta hacia Marruecos durante la mañana de este viernes, hasta las 13.00 horas, “superan las 25.000 personas”. Ha precisado que las devoluciones se están produciendo “a un ritmo de 150 personas por minuto”.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, “con carácter de urgencia se ha reunido la comisión de asilo para proceder a la materialización de sus expedientes de expulsión que faciliten, por tanto, la repatriación de los migrantes que han entrado de manera irregular en nuestro país”.

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