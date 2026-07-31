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Francisco Cerúndolo dejó escapar una gran chance y quedó eliminado del ATP de Los Cabos

El argentino perdió en los cuartos de final del certamen mexicano frente al francés Arthur Gea por 6-7(11), 6-4 y 6-0

Francisco Cerúndolo se despidió en los cuartos de final del ATP de Los Cabos frente al francés Arthur Gea (Crédito: REUTERS/Jaimi Joy)
Francisco Cerúndolo se despidió en los cuartos de final del ATP de Los Cabos frente al francés Arthur Gea (Crédito: REUTERS/Jaimi Joy)
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Por los cuartos de final del ATP 250 de Los Cabos, México, certamen que se disputa sobre canchas duras, Francisco Cerúndolo quedó eliminado frente al francés Arthur Gea por 6-7(11), 6-4 y 6-0, luego de dos horas y 40 minutos de juego.

El mayor de los hermanos Cerúndolo, mejor raqueta nacional y actual número 20 del ranking mundial, desperdició una gran oportunidad de conquistar su sexto título en el circuito y el tercero de la temporada, tras haberse consagrado en el Argentina Open y sobre el césped de Queen’s.

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El cuadro principal le había allanado el camino con las tempranas eliminaciones de los dos máximos preclasificados en los octavos de final: el checo Jiri Lehecka (12°) y el italoargentino Luciano Darderi (23°). Además, también había quedado fuera de competencia el ruso Karen Khachanov (26°), un rival de cuidado que ostenta un récord positivo frente a tenistas argentinos, con 23 victorias y 13 derrotas.

Cerúndolo, que había caminado por la cornisa en la segunda ronda, avanzó tras el retiro por lesión del estadounidense Tristan Boyer, cuando el argentino perdía 7-6(4) y ganaba 4-3 en el segundo set. En el comienzo del encuentro frente a Gea (127°), ninguno de los dos logró sacar diferencias, a pesar de contar con oportunidades de quiebre. Recién en el undécimo game, Fran logró quebrar el saque de su rival y quedó 6-5 con el servicio para cerrar el parcial. Sin embargo, no pudo confirmar la ventaja y el desenlace se trasladó al tie-break, donde el porteño necesitó 24 puntos para imponerse por 7-6(11).

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Francisco Cerúndolo se presentará en el Masters 1000 de Toronto (Crédito: REUTERS/Jaimi Joy)
Francisco Cerúndolo se presentará en el Masters 1000 de Toronto (Crédito: REUTERS/Jaimi Joy)

El segundo set fue un reflejo de lo que se había visto hasta ese momento. Ambos sostuvieron su propuesta desde el fondo de la cancha, sin asumir demasiados riesgos. Sin embargo, en el noveno game el encuentro dio un giro de 180 grados: Gea quebró el servicio del argentino y luego selló el parcial por 6-4 para igualar la pizarra.

A partir de ese momento, todo fue del francés. Desmoralizó al porteño, lo hizo caer en una seguidilla de errores y aprovechó cada oportunidad que se le presentó. En un abrir y cerrar de ojos volvió a quebrarle el saque en tres ocasiones consecutivas y cerró el tercer set con un contundente 6-0.

Las estadísticas finales reflejaron que Cerúndolo conectó dos aces y no cometió dobles faltas, mientras que su rival registró seis. El argentino tuvo un 75% de primeros servicios, con los que ganó el 62% de los puntos. Además, sufrió cinco quiebres de saque y apenas pudo romper el servicio de Gea en una oportunidad.

A partir de la siguiente semana el jugador nacional continuará con la gira americana disputando el Masters 1000 de Toronto, defiende los octavos de final alcanzados en 2025.

Por un lugar en la final el Gea enfrentará al chino Chak Lam Coleman Wong (108°), verdugo del estadounidense Jenson Brooksby (77°) por 6-1 y 7-5.

El francés, un diestro francés de 21 años, atraviesa el mejor momento de su carrera. En enero consiguió en el Australian Open su primera victoria en un cuadro principal del ATP Tour al derrotar al entonces número 19 del mundo, el checo Jiri Lehecka. Pocos días más tarde alcanzó por primera vez los cuartos de final de un certamen del circuito en Montpellier.

Con su triunfo sobre Francisco Cerúndolo en Los Cabos, se aseguró por primera vez un lugar entre los cuatro mejores de un torneo ATP, resultado que lo colocó hasta el puesto 108 del ranking en vivo. Si logra una victoria más, debutará dentro del Top 100 desde el próximo lunes.

Arthur Gea se clasificó para sus primeras semifinales en el ATP Tour en el certamen de Los Cabos (Crédito: REUTERS/Guglielmo Mangiapane)
Arthur Gea se clasificó para sus primeras semifinales en el ATP Tour en el certamen de Los Cabos (Crédito: REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

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