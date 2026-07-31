Mercedes Marcó del Pont le respondió a Milei: “Lo que él dice que es robar, en realidad fue desendeudar a los argentinos”

La ex presidenta del Banco Central, Mercedes Marcó del Pont

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La ex presidenta del Banco Central, Mercedes Marcó del Pont, criticó la reforma de la Carta Orgánica del BCRA presentada por el Gobierno y le respondió al presidente Javier Milei, quien la acusó de “robarle a la autoridad monetaria USD 10.000 millones”, lo que en la actualidad equivaldría a USD 15.000 millones.

Marcó del Pont afirmó que “siempre destila odio y descalificación”. Según sostuvo, la exposición del mandatario tuvo “cifras estrafalarias que nadie entiende, con injurias, con falsedades” y “enormes inconsistencias”. En esa línea apuntó, en diálogo con la periodista Nuria Am en Radio del Plata, que “los argumentos que pone son absolutamente falaces” y que lo que el Presidente califica como un “robo” fue, en realidad, un proceso de desendeudamiento.

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En ese sentido, buscó aclarar dos puntos. En primer lugar, rechazó la referencia de Milei a una supuesta “falsificación de dinero” y remarcó que, por ley, el Banco Central tiene entre sus funciones la emisión de la moneda nacional.

En segundo término, defendió el uso de reservas para cancelar la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) durante el gobierno de Néstor Kirchner, una decisión que dijo haber acompañado como diputada nacional. Recordó que se utilizaron “un poco más de 9.000 millones de dólares”, lo que consideró el inicio del proceso de desendeudamiento y que, según afirmó, dejó a la Argentina “absolutamente desendeudada”.

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Marcó del Pont afirmó que Milei “siempre destila odio y descalificación”

Además, remarcó que “el Banco Central es parte del Estado Nacional” y cuestionó que el Presidente “habla como si fuera una cosa aparte”. En esa línea, explicó que el Estado “se desendeudó con los acreedores internacionales y se endeudó con el Banco Central”, lo que implicó un crecimiento de la deuda “intrasector público”, mecanismo que calificó como “virtuoso” porque permite pagar menores tasas de interés y evitar “la psicopateada, los costos y los condicionantes que siempre ponen los mercados financieros o el mismo Fondo”.

Por otra parte, la ex funcionaria remarcó que “cuando se inicia el gobierno de Macri encuentra un país absolutamente desendeudado. Ellos lo ponen hasta en el mismo acuerdo que firman con el Fondo Monetario, que teníamos una deuda en relación al Producto bajísima, cosa que rápidamente aprovecharon para salir a endeudarse nuevamente”.

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También aseguró que “este presidente está enfermo de odio” y advirtió que, más allá del “show” que monta, considera “grave” la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central impulsada por el Gobierno. A su entender, la iniciativa le quita al organismo “enormes facultades” para intervenir en cuestiones que afectan a consumidores endeudados y a las pequeñas y medianas empresas con dificultades para acceder al crédito.

En ese sentido, explicó que el objetivo de volver a la Carta Orgánica de la convertibilidad y al “objeto único” implica perder herramientas para regular cuestiones como el costo de las tarjetas de crédito, las tasas que pagan los plazos fijos o la orientación del crédito hacia sectores considerados prioritarios.

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“Parece una cuestión muy técnica cambiar el mandato del Banco Central. Obviamente es loable que se encargue prioritariamente de la estabilidad de precios, pero eso no significa que se desenganche de lo que pasa en el mundo de la producción y del trabajo”, sostuvo, y agregó que una gran parte de los bancos centrales del mundo contempla esos objetivos en sus mandatos.

Marcó del Pont remarcó que “el Banco Central es parte del Estado Nacional” y cuestionó que el Presidente “hable como si fuera una cosa aparte”. REUTERS/Agustin Marcarian

Recordó que la reforma de la Carta Orgánica de 2012 no modificó la condición de autarquía del Banco Central ni la prohibición de recibir instrucciones del Poder Ejecutivo. También destacó que se mantuvo el mandato de seis años para el presidente de la entidad, de modo que excediera el período presidencial. Según dijo, la iniciativa oficial busca ahora “agravar la posibilidad de remoción”, algo que calificó como “una barbaridad” y sobre lo que expresó sus dudas de que prospere.

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Respecto de la posibilidad de que el Banco Central financie al Tesoro, sostuvo que debe mantenerse como una herramienta con límites, tal como establece la ley mediante los adelantos transitorios, que deben devolverse en un plazo de doce meses.

Destacó que ese mecanismo permitió durante la pandemia financiar la compra de vacunas y respiradores, así como el pago del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y la Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP). “Ahí sí hubo una emisión para cubrir este tipo de gastos”, señaló. En esa línea, rechazó la afirmación de Milei de que “se emitió para la alta política”.

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Por último, cuestionó la visión de Milei sobre las causas de la inflación. Si bien admitió que la emisión puede generar presiones en determinadas circunstancias, sostuvo que el fenómeno “es mucho más complejo” y que “fundamentalmente está vinculado a lo que pasa con el dólar”.

“Se escapa el dólar y se escapa la inflación. Y de hecho lo están haciendo ahora: ¿por qué tienen anclado al dólar? Porque toda la política está orientada a anclar el dólar justamente como ancla de la inflación, en un contexto muy restrictivo de la política monetaria”, concluyó.

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