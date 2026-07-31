Aníbal Fernández habló de la disputa en el PJ: respaldó a Kicillof y dijo que las diferencias deben resolverse en las PASO

Sobre la provincia de Buenos Aires, Aníbal Fernández sostuvo que el peronismo necesita una figura nacional para competir con la oposición en las próximas elecciones

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El debate interno en el peronismo se intensifica ante la proximidad de las elecciones presidenciales del próximo año. El ex jefe de Gabinete Aníbal Fernández se metió de lleno en la interna, respaldó la eventual candidatura de Axel Kicillof y sostuvo que, si los distintos sectores del espacio no alcanzan un acuerdo, las diferencias deberán resolverse en las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Además, volvió a marcar distancia de La Cámpora y se refirió a la situación judicial de Cristina Fernández de Kirchner.

En diálogo con Infobae A las Nueve, Fernández identificó a Axel Kicillof como “el único candidato que tiene el peronismo” en la actualidad. Consideró que la discusión interna debe resolverse mediante acuerdos o, en caso contrario, en las PASO.

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“Si no se ponen de acuerdo, hay que ir a una primaria abierta, simultánea y obligatoria, y que los hombres y mujeres que participan de la política argentina los pongan de a uno, y después los contamos”, precisó.

Ante la pregunta sobre la eventual competencia entre Kicillof y Cristina, Fernández sostuvo que, si no hay acuerdo, deberán enfrentarse en internas.

El dirigente enfatizó que los liderazgos en el peronismo se construyen a partir de la competencia y la legitimidad que otorga el voto: “Esos liderazgos naturales no piden permiso, entran. Es un liderazgo natural”.

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Aníbal Fernández sostuvo que Cristina Fernández de Kirchner no puede competir por la presidencia por su situación judicial en el peronism

En continuidad, Fernández hizo referencia a la expresidente Cristina Fernández de Kirchner. “Tiene que estar libre porque es inocente, porque no tiene nada que ver con todo lo que inventaron”, afirmó en Infobae en Vivo.

Y advirtió sobre los límites judiciales de su candidatura y rechazó la consigna impulsada por sectores vinculados a La Cámpora. “A mí no me van a ver nunca con un cartel que dice Cristina libre. Es un horror eso”, expresó.

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Para Fernández, la vía para revertir la situación de la exmandataria debe buscarse en organismos internacionales de derechos humanos.

“Cristina libre” y la estrategia jurídica

El referente peronista sostuvo que la campaña “Cristina libre” carece de sentido y representa “una estupidez que pocas veces vista”. Fernández argumentó que la expresidenta enfrenta impedimentos judiciales claros.

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El ex jefe de Gabinete defendió la inocencia de Fernández de Kirchner y denunció irregularidades en el proceso judicial. Aseguró que se vulneró el principio de non bis in idem, un principio legal que significa “no dos veces por la misma causa” y prohíbe que una persona sea juzgada, investigada o castigada dos veces por el mismo hecho.

“Ella había sido juzgada en Santa Cruz y volvieron a traer el expediente y la volvieron a juzgar, con lo cual, dos veces por la misma cosa no, pero acá fue que dos veces por la misma cosa sí”.

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Frente a este escenario, Fernández planteó la necesidad de recurrir a instancias internacionales: “Llega el momento en que hay que ponerlo en manos de internacionales, de gente de mucha estatura que van a analizar los expedientes y van a decir lo que uno está diciendo en este momento. Mire, no tiene nada que ver”, indicó.

Señaló que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos podría solicitar al Estado argentino que resuelva la situación, amparada en la Constitución Nacional.

Aníbal Fernández rechazó la campaña “Cristina libre” y afirmó que la vía para revertir la condena debe buscarse en organismos internacionales de derechos humanos (NA)

Tensiones internas y posturas contrapuestas en el peronismo

La presión de La Cámpora para que Cristina Fernández de Kirchner sea candidata genera divisiones dentro del peronismo. Fernández se distanció de ese sector: “No me llevo bien con La Cámpora. No tengo nada que ver con lo que piensan ellos”. Consideró que las acciones de este espacio han resultado “muy perniciosas para la política del peronismo”.

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El exfuncionario remarcó que solo recibía instrucciones de Cristina Fernández de Kirchner o de Néstor Kirchner, y no respeta las decisiones de otros referentes del espacio. “Mucho daño le ha hecho al peronismo eso”, sentenció.

Para Fernández, las diferencias con La Cámpora no son personales sino políticas, y rechazó que sus posturas representen automáticamente la voluntad de la expresidenta.

La fragmentación en el peronismo, sin embargo, no impide que el espacio logre acuerdos en momentos clave. En este punto, Fernández reconoció que, pese a las discusiones, el peronismo suele amalgamarse de cara a las definiciones centrales.

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Aníbal Fernández identificó a Axel Kicillof como el único candidato presidencial actual del peronismo y planteó definir la disputa en las PASO si no hay acuerdo

Peronismo, gestión económica y desafíos frente a la oposición

Consultado sobre el balance de los gobiernos peronistas recientes y la situación económica actual, Fernández defendió la gestión de Néstor Kirchner en materia fiscal: “Con Néstor Kirchner fue con quien tuvimos superávit”. Reconoció que las circunstancias obligan a tomar decisiones diferentes según el contexto internacional y económico.

En tanto, respecto a la gestión de Javier Milei, Fernández se mostró crítico pero sostuvo que, si el peronismo regresa al poder, deberá revisar las políticas actuales y mantener aquellas que resulten positivas para la sociedad. “Lleguemos y empecemos a revisar lo que tuvo condiciones positivas y el pueblo lo aceptó”, indicó.

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El ex jefe de Gabinete remarcó la importancia de definir propuestas claras y advirtió que las falsas promesas deben quedar fuera del debate político.

Candidaturas bonaerenses y figuras opositoras

Sobre la provincia de Buenos Aires, Fernández destacó que para ser gobernador no basta con haber sido intendente o legislador, sino que se requiere “ser figura nacional”. Enumeró la importancia de que el candidato tenga reconocimiento y capacidades para defender los intereses provinciales.

En cuanto a la competencia con Diego Santilli u otros candidatos de la oposición, Fernández sostuvo que la clave radica en “dar la pelea”. Insistió en que el peronismo debe enfocarse en encontrar figuras con vocación y capacidad para representar al espacio en los próximos comicios.

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