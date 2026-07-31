El Banco Central de Bolivia alista intervención en el mercado cambiario para contener la volatilidad del dólar

Logo del Banco Central de Bolivia (Photo by Aizar RALDES / AFP)

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La moneda boliviana todavía no se estabiliza en el nuevo régimen cambiario. Luego de haber flexibilizado el tipo de cambio que permaneció fijo por casi 20 años, el dólar no ha parado de subir: de los 9,73 bolivianos establecidos el 29 de junio a más de 12 en poco más de un mes.

En medio de incertidumbre y reclamos por la devaluación sostenida de la moneda nacional, el Banco Central de Bolivia (BCB) anunció que aprobará un reglamento para intervenir en el mercado de divisas y evitar fluctuaciones extremas en la nueva política cambiaria.

El BCB informó en un comunicado institucional “que entrará en vigencia el Reglamento de Compra y Venta de Dólares que le permitirá intervenir en el mercado cambiario cuando considere necesario y garantizar que opere libremente, evitando episodios de sobrerreacción en el Tipo de Cambio Oficial y prácticas especulativas por algunos actores con poder de mercado”.

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Este reglamento, que aún no se ha difundido oficialmente, tendrá dos modalidades de operación del BCB: compra y venta directa y un mecanismo de subasta. Estas acciones tienen por objetivo de mitigar fluctuaciones “no deseadas” en el mercado cambiario y acumular reservas internacionales, sin buscar inducir a un nivel específico del tipo de cambio. “El BCB va a intervenir en el mercado (cambiario) cuando haya una sobrerreacción. Esto podría ocurrir en el corto plazo”, afirmó David Espinoza, presidente del BCB, y señaló que las intervenciones serán anunciadas públicamente.

Fotografía de archivo de una mujer aimara caminand frente a una casa de cambio, en La Paz (Bolivia) cuando el tipo de cambio era fijo. EFE/Martín Alipaz

El funcionario justificó en una conferencia de prensa el aumento de la divisa como un fenómeno natural dentro del periodo de flexibilización. Espinoza remarcó que hasta ahora las fluctuaciones “no son de la magnitud” que se tenían el año pasado -cuando había un tipo de cambio oficial y uno paralelo en el que la moneda llegó a cotizar en 20 bolivianos en su punto más alto- y aseguró que serán controladas si hay una mayor tendencia al alza.

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Bolivia flexibilizó el tipo de cambio a finales de junio y puso fin a la política cambiaria fija que se había establecido en 2011, bajo el gobierno de Evo Morales (2006-2019) y que continuó en el mandato de Luis Arce (2020-2025), como uno de los pilares del modelo económico de ambos gobiernos con el objetivo de contener la inflación, fortalecer el uso del boliviano y brindar previsibilidad en las transacciones.

Sin embargo, la crisis económica de los últimos años, marcada por la caída de la renta petrolera, agotamiento de las reservas internacionales y la creciente escasez de divisas, dio lugar al surgimiento de un mercado informal en el que el valor del dólar llegó a tener un 187% de incremento.

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Una mujer compra fruta en un mercado callejero de La Paz, Bolivia. Octubre de 2025. REUTERS/Adriano Machado

Rodrigo Paz asumió en noviembre con las arcas públicas en mínimos y pronósticos de contracción de la economía. En ese escenario implementó algunas políticas contrarias a lo que había propuesto durante la campaña electoral al calor de la urgencia económica: levantó la subvención de los combustibles, flexibilizó del tipo de cambio sin las bandas que había prometido y abrió la puerta a instituciones internacionales en busca de financiamiento.

La nueva administración consiguió la aprobación legislativa de varios créditos internacionales, entre ellos del Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco de Desarrollo de América Latina-CAF, para proyectos de infraestructura y para sostener su plan de estabilización económica.

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En la última semana también se anunció un préstamo del Fondo Monetario Internacional (FMI) por 1.900 millones de dólares, un monto significativamente menor que los 5.000 que se habían planteado inicialmente, que estarán destinados a restablecer el equilibrio fiscal. Según el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, el crédito tiene tres desembolsos y estima que el primero se concrete en “tres a cuatro semanas” luego de su aprobación en la Asamblea Legislativa.