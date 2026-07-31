Cinzia publicó su primera foto luego del accidente que provocó su salida de Gran Hermano: Generación Dorada

Así fue el accidente que sufrió la joven en el programa y que generó que sea trasladada a una clínica (Video: X)

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Cinzia Francischiello, participante de Gran Hermano: Generación Dorada (Telefe), apareció por primera vez en una fotografía tras el accidente doméstico que le provocó una lesión en las vértebras y la dejó fuera de la competencia. La imagen la muestra internada en una clínica, con una bata estampada en tonos grises y marrones, una vía intravenosa en el brazo izquierdo y una pulsera de identificación hospitalaria, en un abrazo con su novio, el futbolista Dylan Gissi.

La foto fue publicada por Gissi en sus historias de Instagram y se convirtió en la primera señal visual del estado de la comunicadora venezolana desde que abandonó la casa más famosa del país. En la imagen, el deportista apoya su rostro contra el de ella, mientras sobre una mesa lateral se distinguen dos jarras metálicas y algunos envases pequeños. El mensaje que acompañó la publicación fue directo y emotivo: “Gracias a todos por sus mensajes. Cin está bien, dolorida pero tratando de aceptar los planes de Dios y esas cosas de la vida que con el tiempo entenderemos”.

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La imagen que publicó Dylan Gissi y compartió Cinzia desde la clínica donde se encuentra internada

El futbolista, nacido en Ginebra, Suiza, aunque de nacionalidad argentina, y actualmente jugador de Nueva Chicago en el Nacional B, también le dedicó palabras a su pareja en la misma publicación: “Cómo te extrañé preciosa, Te amo”. La actualización generó una respuesta inmediata entre los seguidores del reality, que desde el día del accidente habían inundado las redes sociales con mensajes de apoyo y preguntas sobre la evolución de la joven.

El accidente ocurrió el jueves 30 de julio dentro de la habitación de las mujeres de la casa. Cinzia bailaba junto a su compañera Solange Abraham en un momento de distensión cuando, al retroceder, perdió el equilibrio. Intentó sostenerse de las camas, pero no lo logró y cayó sentada al piso con un golpe de fuerza considerable. El impacto fue tan violento que la joven lanzó un grito de dolor que alertó a quienes estaban presentes y a la producción, que decidió interrumpir la transmisión en vivo instantes después.

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El comunicado de Gran Hermano donde se anunció la salida de Cinzia del reality

Las primeras imágenes del estado de la participante habían llegado a través de la cuenta de X de El Ejército de LAM, que difundió un video en el que se la veía recostada en una camilla en un pasillo de urgencias. Esas imágenes desataron una ola de mensajes de apoyo y alimentaron la incertidumbre sobre su posible regreso al juego, ya que en ese momento el canal no había emitido ningún parte médico oficial.

La confirmación llegó el mismo jueves por la noche, cuando la producción de Gran Hermano difundió un comunicado en sus redes oficiales. “En la mañana de hoy, Cinzia sufrió una caída en su habitación. Fue atendida rápidamente y trasladada a una clínica cercana. Tras realizarle los estudios pertinentes, se comprobó que tiene una leve lesión en sus vértebras que requiere de reposo por algunos días”, informó el canal. El texto concluía con una sentencia definitiva: “Por tal motivo, Cinzia no podrá regresar a la casa y queda fuera de competencia”.

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Cinzia y Dylan durante la prueba del "congelado" en Gran Hermano: Generación Dorada

La salida de Cinzia se produjo en un momento de alta tensión dentro del juego. La noche anterior al accidente, el programa había anulado múltiples nominaciones por irregularidades: un complot, un voto cantado y acuerdos previos entre participantes. La joven venezolana quedó en el centro de ese escándalo: sus votos contra Steffany “Campanita” Pereira fueron anulados, aunque se mantuvieron sus dos puntos contra Luana Fernández. La placa final quedó conformada con nueve participantes en riesgo de eliminación.

Cinzia era una de las figuras más populares del reality. Su salida no fue producto del juego ni del voto del público, sino de un episodio fortuito que ocurrió durante un momento de ocio. La foto publicada por Gissi desde la clínica es, hasta ahora, la única actualización visual sobre su recuperación, que continúa bajo supervisión médica.

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