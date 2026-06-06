La Ciudad de Buenos Aires y cinco provincias se mantienen bajo alerta por niebla: qué dice el pronóstico para el fin de semana

La niebla alcanza a la Ciudad de Buenos Aires, Provincia y otras cuatro jurisdicciones.

Una alerta violeta por niebla se mantiene este sábado desde la madrugada en la Ciudad de Buenos Aires (CABA), la totalidad de la Provincia de Buenos Aires y otras cuatro jurisdicciones, de acuerdo con el último pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Según las previsiones del organismo, esta mañana en la Capital Federal se espera un cielo cubierto por un banco de niebla. Hacia la tarde, se prevé la probabilidad de lloviznas, que disminuirá por la noche, cuando solo se anticipa un cielo nublado. En cuanto a las temperaturas, se mantendrán entre los 14 y los 18 grados, sin gran amplitud térmica.

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El domingo, en tanto, será una jornada completamente lluviosa, con lloviznas durante la mañana, seguidas por lluvias aisladas por la tarde que se extenderán hasta las últimas horas del día. Los valores térmicos se ubicarán entre los 13 y los 16 grados.

La situación se prolongará hasta el inicio de la próxima semana. Para el lunes se esperan lluvias desde la madrugada hasta la mañana. El resto de la jornada continuará mayormente nublada, con una mínima de 13 y una máxima de 15 grados.

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El martes se presentará con una oscilación térmica de entre 11 y 15 grados. Será el primer día con condiciones más estables, ya que se mantendrá mayormente nublado durante la mañana y parcialmente nublado durante el resto de la jornada. El miércoles, con temperaturas entre 10 y 15 grados, también será una jornada mayormente nublada y sin precipitaciones.

El jueves tendrá una máxima apenas un grado más alta, con cielo parcialmente nublado y sin probabilidad de lluvias. El último día incluido en el pronóstico, el viernes, será el más frío de la semana, con una mínima de 9 grados y una máxima de 6. Se espera un cielo parcialmente nublado y sin precipitaciones.

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El mapa de la niebla (SMN)

Alertas en todo el país

Tal como lo muestra el mapa del SMN, la alerta por niebla abarca la Ciudad de Buenos Aires, el conurbano bonaerense y la provincia de Buenos Aires, además del este de La Pampa y el sur de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos.

Entre las recomendaciones, se sugiere evitar circular. En caso de que la niebla sorprenda durante la conducción, se recomienda mantener distancia entre vehículos y no sobrepasar a otros, encender las luces bajas y las antiniebla, reducir la velocidad y, en la medida de lo posible, estacionar en un lugar seguro. No hacerlo sobre banquinas ni calzadas. Finalmente, se aconseja mantenerse informado a través de las autoridades.

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A la vez, Córdoba y Santa Fe continúan bajo advertencias por tormentas. En los municipios afectados se esperan tormentas “de variada intensidad, algunas localmente fuertes”. Las precipitaciones estáran acompañadas por “abundantes lluvias con cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, granizo ocasional y ráfagas”.

Además, se anticipan valores de precipitación acumulada entre los 30 y 50 milímetros, “pudiendo ser superados de forma puntual”.

Las sugerencias de seguridad del SMN son: evitar salir, no sacar la basura, limpiar desagües y sumideros, desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua al hogar, cerrar y alejarse de puertas y ventanas, asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento y buscar refugio inmediato en un edificio, casa o vehículos cerrados.

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