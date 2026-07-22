¿Hay una ola de 0 km importados?: cómo le fue a las automotrices locales desde la apertura total del mercado

Desde el 1 de enero de 2024 al 30 de junio de 2026 se vendieron en Argentina 1,2 millones de los cuales el 43% son de producción nacional. (Foto AP/David Zalubowski)

Desde el 1 de enero de 2024 al 30 de junio de 2026 pasaron dos años y medio, cinco semestres de ventas de autos 0 km en Argentina, bajo un nuevo esquema de comercio dado por la apertura sin restricciones a la importación de vehículos en el mercado. Y aunque cada mes se registran cifras por debajo de la referencia del año anterior, si se divide todo el período en semestres, el escenario actual muestra una tendencia positiva.

El primer dato para observar es que en los años anteriores, especialmente 2022 y 2023, el mercado automotor había operado con un sistema de autorizaciones para la importación (SIRA) de autos y autopartes, incluso desde Brasil, lo que generó falta de unidades, paradas de producción por falta de insumos y piezas, y una contracción del mercado del 50% desde 2019 en adelante.

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El segundo es que desde enero de 2024 se vendieron 1.257.799 autos particulares y vehículos comerciales livianos, mayormente dominado por las pickups, arrojando un promedio de 41.926 unidades por mes, contra 35.707 del período 2022 / 2023. En contraposición de ese crecimiento, hubo un cambio en el mix de nacionales e importados.

Empezó con un 65% a un 35% a favor de la industria local en los meses finales de 2023. Hoy está exactamente al revés. Pero en el total de los dos años y medio, el 43% todavía son de fabricación nacional, un dato que merece análisis, porque va en contra de la creencia de un proceso de desindustrialización argentina.

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La ola de importados se percibe más en la calle que en las estadísticas. Argentina y Brasil venden el 75% de los autos 0 km. (Chinatopix vía AP, Archivo)

Los ciclos de la industria automotriz

Pero el promedio no refleja la dinámica del mercado tal cual fue, porque este período comenzó con un primer semestre de 2024 muy malo, el peor de los cinco que transcurrieron desde entonces, debido a la devaluación de diciembre de 2023 que paralizó las ventas en los primeros tres meses.

En esos primeros seis meses se vendieron 173.079 vehículos, pero la mejora fue relevante en la segunda mitad del año, en la que se alcanzando las 217.388 unidades 0 km.

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Ya en 2025, y manteniendo la tendencia alcista fuertemente impulsada por la reaparición del crédito a tasas subsidiadas, el primer semestre registró la mayor suba de patentamientos, con 308.887 unidades, lo que hizo pensar a los más optimistas en alcanzar a fin de año los 700.000 autos.

Sin embargo, la crisis política previa a las elecciones de medio término enfrió la economía por la suba del dólar y las tasas de interés, cayó la oferta crediticia y el segundo semestre cayó a 270.216 unidades otra vez.

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Así se llegó a este año, en el que la comparación interanual sigue dando números negativos contra ese excelente primer semestre de 2025. Sin embargo, esta primera mitad de 2026 mostró una recuperación otra vez, con 277.049 matriculaciones, que mejora el semestre anterior y los dos de 2024, pero que contrasta fuertemente con las casi 310.000 ventas de la primera parte del año pasado.

Una composición regional que domina

Lo más curioso del caso es que, a pesar de la apertura de las importaciones, entre las 10 marcas que lideran históricamente las ventas se registra el 90% de los patentamientos de los dos años y medio. Esas marcas son todas de terminales automotrices con producción en Argentina y Brasil, que utilizaron la apertura para mejorar el portafolio de productos importando el mayor volumen de autos desde sus fábricas del otro lado de la frontera.

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En este primer semestre, Brasil envió el 63% de los autos importados que entraron a Argentina, y sumando los autos nacionales y los brasileños, se alcanza el 75,5% del total de patentamientos del período.

Toyota fue la marca que más autos vendió entre 2024 y el final del primer trimestre de este año, y son los dueños del 17,5% del mercado

Toyota es la marca que más autos vendió entre enero de 2025 y junio de 2026 con 220.417 unidades (17,5% del mercado), Volkswagen fue la segunda con 197.762 (15,7%), y Fiat quedó tercera con 156.252 (12,4%).

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Una de las sorpresas es Renault, que quedó en cuarto puesto con 115.073 unidades (9,1%), por delante de Ford con 111.924 autos (8,8%), y de Peugeot, que alcanzó los 107.749 (8,5%).

Ya por debajo de las 100.000 unidades vendidas, en séptimo lugar está General Motors, que fue la marca que más padeció las restricciones previas y la única terminal que no entró al BOPREAL para sanear deuda contraída con sus proveedores entre 2022 y 2023.

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Esa decisión limitó las importaciones de Chevrolet en 2024, con una caída de 2 puntos de cuota de mercado, que recién empezó a recuperarse en 2025. El total de unidades patentadas por la marca en los 5 semestres fue 93.559 y el porcentaje del mercado del 7,4%.

Finalmente, Citroën, Jeep y Nissan completaron el Top 10 de marcas que se quedaron con el 90% del mercado desde la apertura de las importaciones en 2024. La marca de origen francés sumó 49.499 ventas (3,9%), la americana llegó a 42.193 (3,3%) y la japonesa vendió 35.023 autos, equivalentes al 2,7 por ciento.

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