Incendio en Salta: una nena de 12 años sufrió quemaduras en el 70% del cuerpo y fue trasladada a Buenos Aires

Una hermana de la víctima también sufrió quemaduras de menor gravedad

Una nena de 12 años sufrió quemaduras graves en aproximadamente el 70% de su cuerpo tras haberse registrado un incendio en el paraje Corrales, perteneciente a la comunidad indígena La Mesada, en el municipio de Iruya, provincia de Salta. A raíz de la gravedad de su estado, la menor tuvo que ser trasladada de urgencia hacia el Hospital Garrahan en Buenos Aires.

Según trascendió, la adolescente sufrió las consecuencias de que se produjera una demora en la evacuación inicial, motivada por la ubicación remota en la que se produjo el fuego. Una vez que los servicios de emergencia lograron ponerla a salvo, la derivaron al Hospital Materno Infantil de Jujuy.

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Después de que evaluaran la condición en la que se encontraba, el personal médico ordenó que fuera trasladada hacia la capital nacional. Por este motivo, se solicitó un vuelo sanitario al Hospital Garrahan, para que pudiera recibir atención especializada de mayor complejidad.

De acuerdo con la información publicada por El Tribuno, su hermana también resultó afectada por quemaduras, aunque de menor gravedad, por lo que permanece bajo cuidado médico en la localidad. Además, varios de los habitantes de la comunidad recibieron atención ambulatoria, sin que fuera necesaria su hospitalización.

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El siniestro afectó una superficie estimada de 7.000 hectáreas, que impactó a unas 50 familias de pequeñas productoras que perdieron ganado, pasturas y estructuras de sus puestos transitorios. Se trata de una zona que es utilizada principalmente para el pastoreo de animales, por lo que el daño socioeconómico generó preocupación en los productores que quedaron en situación de vulnerabilidad.

Así se veían las columnas de humo, tras registrarse un incendio en Iruya (Facebook: Viento Norte Noticias)

En un hecho paralelo, un hombre de 38 años murió en el paraje Punta Laja, ubicado a unos 20 kilómetros de La Mesada, mientras intentaba controlar los focos ígneos que se expandían en la zona de alta montaña entre Nazareno e Iruya.

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Según relató Irma Tolaba, cuñada de la víctima, a Radio Salta: “Él fue a ver su ganado; criaba vacas y cabras”. Asimismo, contó que “se desesperó de ver el fuego avanzar y acercándose a sus animalitos. Estaba acompañado por la policía, pero él se alejó para proteger a los animales”.

El Ministerio Público Fiscal (MPF) de Salta indicó que el fiscal penal 2 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas en feria, Daniel Espilocín, está a cargo de la investigación. Luego de que lo encontraran sin vida, se determinó que había sufrido un shock hipovolémico producto de las quemaduras que sufrió.

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Hasta el momento, la región permanece en alerta por los focos activos y la dificultad de acceso para los servicios de emergencia. Por este motivo, las autoridades continúan trabajando en la contención de los incendios y la asistencia a los afectados.

Recientemente, el subsecretario de Defensa Civil salteño, Gonzalo Rodríguez, afirmó que el interior de la provincia enfrenta una situación más compleja que la capital. “Se estima que, de mejorar el clima, se podría concretar un vuelo en las próximas horas”, indicó al confirmar que la zona de Nazareno se encuentra bajo monitoreo constante.

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A raíz de esto, el Gobierno provincial anunció la implementación de un convenio de asistencia financiera no reintegrable dirigido a labores de apoyo para los vecinos afectados por los incendios. La medida buscará brindar ayuda a las familias que perdieron sus fuentes de subsistencia en la zona rural del norte.

Multaron a un hombre que intentaba quemar basura en pastizales de la ciudad de Salta

La Municipalidad de Salta inició una serie de acciones preventivas ante el comienzo de la temporada de incendios forestales, que incluyen recorridos por áreas identificadas como potenciales focos ígneos. En este contexto, el lunes por la tarde, agentes municipales detectaron y multaron a un hombre que intentaba quemar basura sobre pastizales en las inmediaciones del Parque Industrial.

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El hombre fue multado tras ser descubierto cuando intentaba prender fuego en zona de pastizales

El operativo fue realizado por personal de la Subsecretaría de Protección Ciudadana conjuntamente con la Patrulla Ambiental. Las autoridades actuaron tras identificar la acción prohibida, aplicando la sanción correspondiente para desalentar este tipo de conductas durante una época caracterizada por un elevado riesgo de incendios.

Desde el municipio se solicitó a la comunidad abstenerse de realizar quemas de cualquier tipo, recordando que la prevención y la responsabilidad son esenciales para evitar daños ambientales y proteger a la población. Además, apuntaron que, pese a que se prevé una semana con condiciones meteorológicas estables y temperaturas agradables, la amenaza de incendios se mantiene latente durante esta temporada.

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Para reportar situaciones similares o emergencias vinculadas a incendios, las autoridades recomendaron comunicarse de inmediato con el 105 o el 911, canales habilitados para la atención de este tipo de incidentes en la región.