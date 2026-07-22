Crimen y Justicia

Condenaron a dos hombres por planificar la producción de éxtasis y ocultar una plantación de marihuana

La investigación tuvo su origen en una encomienda que traía artefactos para la elaboración de drogas. En los allanamientos secuestraron además 800 ejemplares de la planta. Las penas superaron los cuatro años de prisión y multas millonarias

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ARCA denunció la llegada de una encomienda desde China con artefactos para producir éxtasis (Foto: fiscales.gob.ar)
ARCA denunció la llegada de una encomienda desde China con artefactos para producir éxtasis (Foto: fiscales.gob.ar)

Mediante un juicio abreviado que se llevó a cabo esta semana, la Justicia de Mar del Plata condenó a dos hombres por planificar la producción de pastillas de éxtasis y cultivar más de 800 plantas de marihuana, con el fin de comercializarlos. Un tercer imputado acordó con la fiscalía la suspensión del juicio en su contra por dos años.

Los condenados habían sido detenidos en marzo tras una investigación que comenzó en noviembre del año pasado por una denuncia ante la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR). Resultó que una alerta internacional detectó en aquel entonces el ingreso al país de piezas metálicas para la fabricación de drogas sintéticas, lo que derivó en el inicio del procedimiento.

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El puntapié lo dio la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) cuando llevó a cabo una presentación formal ante la PROCUNAR, luego de haber interceptado tres encomiendas provenientes de Shanghái en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

En su interior, el personal de la Dirección Narcotráfico Metropolitana del organismo recaudador detectó piezas metálicas compatibles con la elaboración de pastillas de éxtasis. Los envíos estaban dirigidos a una mujer que los recibió en su trabajo y luego los entregó a su entonces pareja, identificada como F.N.R. Ese mismo día se los entregó a E.E.S.

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El organismo especializado en investigar el crimen organizado y el narcotráfico derivó el expediente a la Unidad Fiscal Mar del Plata, donde la Oficina de Narcocriminalidad, bajo la conducción del fiscal federal Santiago Eyherabide, tomó a su cargo la pesquisa.

De acuerdo con lo que detalló el Ministerio Público Fiscal, los allanamientos se ejecutaron el 19 de marzo pasado en distintos domicilios de la ciudad. En una vivienda de la zona portuaria vinculada a E.E.S. se incautaron 112 plantas y 204 plantines de marihuana. En su casa del barrio Playa Grande, los investigadores hallaron más de 200 gramos de una sustancia con presencia de cannabinoides acondicionada para la venta y una camioneta de alta gama, que fue decomisada. Durante el procedimiento en el tercer domicilio, en la zona de Ayacucho y Champagnat, encontraron a A.N.M. con 277 plantas adultas y 220 plantines, además de un arma de guerra calibre 38 largo.

El encargo fue recibido por una mujer que luego lo derivó a dos hombres (Foto: fiscales.gob.ar)
El encargo fue recibido por una mujer que luego lo derivó a dos hombres (Foto: fiscales.gob.ar)

Sobre la base de las pruebas reunidas, la fiscalía sostuvo que ambos se habían puesto de acuerdo para producir pastillas de éxtasis mediante la adquisición de insumos metálicos en el exterior.

De esta manera, el acuerdo pleno alcanzado con dos de los tres imputados fue homologado por el juez de garantías Santiago Inchausti. En el mismo E.E.S. fue condenado a una pena de 4 años y 3 meses de prisión y una multa de $4.624.100, por ser autor del cultivo y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y coautor del delito de confabulación para la producción de drogas.

A.N.M. fue condenado a 4 años y 6 meses de prisión y una multa de $5.548.920, por el cultivo de estupefacientes y la tenencia del arma de guerra. La causa se resolvió en menos de ocho meses desde el inicio de la investigación, a través del mecanismo de acuerdo pleno previsto en el Código Procesal Penal Federal (CPPF), lo que permitió evitar un juicio oral.

Respecto al tercer imputado, cuya participación quedó detallada en los primeros párrafos, llegó a un acuerdo con la fiscalía por el cual el juicio en su contra quedó pausado por un período determinado —en este caso, dos años— siempre que cumpla ciertas condiciones o reglas de conducta. Si las cumple, la causa se cierra sin condena, pero si no, el proceso penal se reanuda. Además, recayó sobre él la obligación de ceder al Estado 1.700 dólares incautados durante los procedimientos.

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