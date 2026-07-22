Economía

Menos recursos, más gastos: cayó el ingreso disponible de las familias en mayo y quedó 16,5% por debajo de 2023

Los asalariados privados y los empleados públicos fueron los más afectados por la caída de mayo, mientras que los jubilados lograron una leve mejora mensual sin revertir el retroceso acumulado

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Los gastos aumentaron por encima de los salarios en el quinto mes del año. (REUTERS/Agustin Marcarian)
Los gastos aumentaron por encima de los salarios en el quinto mes del año. (REUTERS/Agustin Marcarian)

La desaceleración de la inflación registrada en mayo no terminó de reflejarse en el bolsillo de los hogares. Según el último informe de la consultora Equilibra, el dinero que les queda a las familias argentinas después de cubrir sus gastos fijos volvió a retroceder el quinto mes del año, en una tendencia que ya lleva varios meses y que profundiza la distancia respecto de los niveles previos al cambio de gestión.

De acuerdo con el reporte, el ingreso disponible —que surge de descontar los gastos fijos del ingreso total— cayó 2,1% en la comparación mensual y 5,1% en la interanual durante mayo. Con este resultado, el indicador quedó 16,5% por debajo del promedio registrado entre enero y septiembre de 2023, la base que la consultora utiliza como punto de comparación.

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La caída no fue uniforme entre los distintos grupos que componen la muestra. Los asalariados privados formales fueron los más afectados, seguidos por los empleados públicos, mientras que los jubilados lograron una mejora en el mes gracias a la desaceleración de la inflación, aunque de manera desigual entre quienes cobran la mínima y el resto.

Las diferencias por grupo

Entre los asalariados privados registrados, el ingreso disponible cayó 3,0% en mayo respecto de abril y 3,3% en la comparación interanual. En el caso de los empleados públicos, el retroceso mensual fue de 1,3% y el interanual llegó a 10,1 por ciento. Se trata de los dos segmentos que explican la mayor parte del deterioro del indicador agregado.

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La jubilación mínima subió 0,9% en mayo, pero acumula una caída de 10,2% en la comparación interanual. (Reuters)
La jubilación mínima subió 0,9% en mayo, pero acumula una caída de 10,2% en la comparación interanual. (Reuters)

Los jubilados, en cambio, mostraron una recuperación en el mes: quienes cobran la jubilación mínima registraron una suba de 0,9%, mientras que el resto de las jubilaciones avanzó 1,8 por ciento. Sin embargo, esa mejora no alcanza a compensar la comparación interanual, donde el grupo de la mínima acumula una baja de 10,2% y el de las no mínimas, de 5,0 por ciento.

Al respecto, Gonzalo Carrera, economista de Equilibra, señaló: “Si bien parecía que los ingresos podían mejorar en mayo por la desaceleración de la inflación, tanto el real como el disponible total registrado cayeron. Puntualmente, la baja fue fuerte en salarios privados formales (SIPA) y públicos, mientras que las jubilaciones mejoraron en el mes”.

El ingreso real, con la misma tendencia

El panorama es similar si se observa el ingreso real, es decir, el ingreso total descontando la inflación, en este caso calculada con la canasta actualizada de la Encuesta Nacional de Gasto de los Hogares (Engho) 2017/18. En mayo, este indicador cayó 1,4% mensual y 2,9% interanual, y ya acumula una baja de 10,6% respecto del promedio de enero a septiembre de 2023. Si en cambio se utiliza la canasta desactualizada del período 2004/05, la caída acumulada es de 8,4 por ciento.

De esta manera, señalaron desde la consultora, “los salarios vuelven a explicar la mayor parte del deterioro”. En concreto, el ingreso real de los privados formales cayó 2,1% tanto en la comparación mensual como en la interanual, mientras que el de los empleados públicos retrocedió 0,7% en el mes y 5,2% en el año. Las jubilaciones, en tanto, se recuperaron en mayo: la mínima con bono subió 0,6% y las no mínimas, 1,1%, aunque ambas se mantienen por debajo de los niveles de un año atrás.

Primer plano de unas manos sosteniendo una billetera marrón abierta, de la cual sobresalen billetes de 20.000 y 10.000 pesos argentinos con diseños modernos.
El ingreso disponible de los empleados públicos cayó 1,3% mensual y 10,1% interanual en mayo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Equilibra proyecta señales de mejora para el mes en curso. “La inflación medida con la canasta actualizada de la Engho 2017/18 bajó a 2,0% en junio (0,2 puntos porcentuales menos que en mayo), mientras que la inflación de gastos fijos subió a 2,8% (0,1 puntos porcentuales más que el mes anterior)”, explicaron. A esto se suma que la consultora espera que el salario privado formal recupere parte de lo perdido en mayo, por lo que estima probable que tanto el ingreso disponible como el ingreso real muestren una mejora en junio.

Ajuste y endeudamiento

La caída sostenida de los ingresos tiene su correlato en el nivel de endeudamiento de las familias. Según el Informe de Estabilidad Financiera del Banco Central, la carga mensual de los servicios de deuda representó 24,1% de la masa salarial formal en abril, un porcentaje que hace dos años se ubicaba por debajo del 9 por ciento. En el mismo período, la cantidad de personas con pagos atrasados pasó de 2,4 a 5,8 millones.

El deterioro de los ingresos también se traduce en cambios en los hábitos de consumo. Una encuesta de la consultora Trespuntozero difundida esta semana mostró que 72,8% de los consultados redujo sus consumos en el último tiempo, frente a apenas 4,8% que dijo haberlos aumentado. Entre quienes hicieron ajustes, las salidas gastronómicas, culturales y deportivas fueron el rubro más mencionado, con 64,6% de las respuestas, seguido por la compra de alimentos, con 61,6 por ciento.

El deterioro acumulado desde 2023 también puede verse en la evolución de los índices que elabora Equilibra, con base 100 en el promedio de enero a septiembre de ese año. En mayo de 2026, el ingreso disponible se ubicó en 83,5 puntos, mientras que el ingreso real medido con la canasta actualizada de la Engho 2017/18 llegó a 89,4 y el calculado con la canasta desactualizada de 2004/05 alcanzó 91,6 puntos, todos por debajo del nivel de partida de tres años atrás.

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