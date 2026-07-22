Confirmaron un nuevo caso de hantavirus en Buenos Aires y se activó el protocolo sanitario

El hantavirus es transmitido por roedores silvestres, que eliminan el virus a través de su orina, saliva y heces (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades sanitarias del partido de Tres Arroyos, en la provincia de Buenos Aires, confirmaron un nuevo caso de hantavirus. Esta enfermedad emergente es causada por el virus ARN de la familia Bunyaviridae y representa un riesgo para la salud humana en varias regiones de Argentina.

Es por eso que la situación llevó a implementar de inmediato los protocolos de prevención y control. Además, el área de Salud, junto con el departamento de Zoonosis, inició la investigación epidemiológica y notificó a los organismos sanitarios provinciales y nacionales.

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De acuerdo con el Ministerio de Salud de la Nación, los principales reservorios del virus son roedores silvestres, que eliminan el patógeno a través de su orina, saliva y heces. Tras conocerce el caso de Tres Arroyos, el municipio solicitó extremar las medidas de cuidado, especialmente en zonas rurales y periurbanas.

Con respecto al paciente afectado, no se difundieron detalles sobre la identidad ni el estado de salud de la persona afectada. Sin embargo, según La Brújula 24, se encuentran bajo seguimiento y con asistencia médica.

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La principal vía de contagio es la inhalación de aerosoles contaminados, aunque también puede producirse por contacto directo con secreciones de roedores a través de mucosas o por mordeduras. Existe evidencia de transmisión persona a persona, aunque es menos frecuente y se da principalmente en situaciones de estrecho contacto con fluidos de personas infectadas.

Durante este año, se reportaron varios casos de hantavirus alrededor del país, según el reporte del Boletín Epidemiológico Nacional, hubo dos casos en junio: uno en la provincia de Salta y otro en la ciudad bonaerense de Arrecifes. El total de personas afectadas en 2026 asciende a 48 con el caso de Tres Arroyos.

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La región Centro, liderada por Buenos Aires, concentra el 52% de los casos, mientras que el Noroeste presenta la mayor incidencia relativa, con el 81% de los casos de esa zona en la provincia de Salta. El total nacional de casos triplicó el número de muertes respecto de temporadas previas, con una tasa de letalidad que supera el 31%.

El Ministerio de Salud informó que en el país circulan varias especies de ortohantavirus, incluyendo el virus Andes, responsable de la mayoría de los casos humanos registrados. La variante Andina, presente en la región andina-patagónica, es la única que ha demostrado transmisión de persona a persona, lo que la convierte en la más peligrosa.

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Personal de salud de Tres Arroyos refuerza los controles en zonas rurales tras la notificación del nuevo caso de hantavirus (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuáles son los síntomas y las recomendaciones?

El cuadro clínico inicial suele asemejarse al de una gripe común. Los síntomas incluyen:

Fiebre superior a 38°C

Dolores musculares

Escalofríos

Dolor de cabeza

Náuseas

Vómitos

Dolor abdominal

Diarrea

La progresión de la enfermedad puede ser rápida, por lo que la detección y atención temprana resultan fundamentales. El área de Salud de Tres Arroyos recomendó que toda persona que haya estado en contacto con ambientes potencialmente contaminados y presente fiebre o malestar, consulte de inmediato al centro asistencial más cercano.

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Según el Ministerio de Salud, resultan claves algunas medidas de prevención del hantavirus:

Tapar orificios en puertas, paredes y cañerías para evitar que entren roedores

Mantener el pasto corto y eliminar malezas en un radio de al menos 30 metros alrededor de la vivienda

Guardar alimentos y residuos en recipientes bien cerrados

Ventilar por al menos 30 minutos antes de ingresar a galpones, depósitos o viviendas cerradas

Limpiar pisos y superficies con agua y lavandina, dejar actuar 30 minutos y enjuagar

No barrer en seco, siempre humedecer antes de limpiar para no levantar polvo

Usar guantes y barbijo N95 al limpiar lugares con posible presencia de roedores

Si se encuentra un roedor muerto, rociar con lavandina, esperar 30 minutos y retirarlo con guantes, sin contacto directo

Acampar lejos de malezas y basurales, y no dormir directamente sobre el suelo

Consumir solo agua segura (hervida o desinfectada)