Sociedad

Confirmaron un nuevo caso de hantavirus en Buenos Aires y se activó el protocolo sanitario

El municipio de Tres Arroyos activó protocolos sanitarios tras detectar un nuevo contagio. La cantidad de casos en la provincia sigue subiendo y las autoridades refuerzan las recomendaciones de prevención

Guardar
Google icon
Primer plano de una rata marrón en una acera de concreto junto a basura y envoltorios de comida. El animal mira hacia adelante.
El hantavirus es transmitido por roedores silvestres, que eliminan el virus a través de su orina, saliva y heces (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades sanitarias del partido de Tres Arroyos, en la provincia de Buenos Aires, confirmaron un nuevo caso de hantavirus. Esta enfermedad emergente es causada por el virus ARN de la familia Bunyaviridae y representa un riesgo para la salud humana en varias regiones de Argentina.

Es por eso que la situación llevó a implementar de inmediato los protocolos de prevención y control. Además, el área de Salud, junto con el departamento de Zoonosis, inició la investigación epidemiológica y notificó a los organismos sanitarios provinciales y nacionales.

PUBLICIDAD

De acuerdo con el Ministerio de Salud de la Nación, los principales reservorios del virus son roedores silvestres, que eliminan el patógeno a través de su orina, saliva y heces. Tras conocerce el caso de Tres Arroyos, el municipio solicitó extremar las medidas de cuidado, especialmente en zonas rurales y periurbanas.

Con respecto al paciente afectado, no se difundieron detalles sobre la identidad ni el estado de salud de la persona afectada. Sin embargo, según La Brújula 24, se encuentran bajo seguimiento y con asistencia médica.

PUBLICIDAD

La principal vía de contagio es la inhalación de aerosoles contaminados, aunque también puede producirse por contacto directo con secreciones de roedores a través de mucosas o por mordeduras. Existe evidencia de transmisión persona a persona, aunque es menos frecuente y se da principalmente en situaciones de estrecho contacto con fluidos de personas infectadas.

Durante este año, se reportaron varios casos de hantavirus alrededor del país, según el reporte del Boletín Epidemiológico Nacional, hubo dos casos en junio: uno en la provincia de Salta y otro en la ciudad bonaerense de Arrecifes. El total de personas afectadas en 2026 asciende a 48 con el caso de Tres Arroyos.

La región Centro, liderada por Buenos Aires, concentra el 52% de los casos, mientras que el Noroeste presenta la mayor incidencia relativa, con el 81% de los casos de esa zona en la provincia de Salta. El total nacional de casos triplicó el número de muertes respecto de temporadas previas, con una tasa de letalidad que supera el 31%.

El Ministerio de Salud informó que en el país circulan varias especies de ortohantavirus, incluyendo el virus Andes, responsable de la mayoría de los casos humanos registrados. La variante Andina, presente en la región andina-patagónica, es la única que ha demostrado transmisión de persona a persona, lo que la convierte en la más peligrosa.

Primer plano de una mano enguantada de azul sosteniendo un tubo de sangre con etiqueta 'Hantavirus'. Al fondo, una hoja de análisis con la palabra 'POSITIVO'.
Personal de salud de Tres Arroyos refuerza los controles en zonas rurales tras la notificación del nuevo caso de hantavirus (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuáles son los síntomas y las recomendaciones?

El cuadro clínico inicial suele asemejarse al de una gripe común. Los síntomas incluyen:

  • Fiebre superior a 38°C
  • Dolores musculares
  • Escalofríos
  • Dolor de cabeza
  • Náuseas
  • Vómitos
  • Dolor abdominal
  • Diarrea

La progresión de la enfermedad puede ser rápida, por lo que la detección y atención temprana resultan fundamentales. El área de Salud de Tres Arroyos recomendó que toda persona que haya estado en contacto con ambientes potencialmente contaminados y presente fiebre o malestar, consulte de inmediato al centro asistencial más cercano.

Según el Ministerio de Salud, resultan claves algunas medidas de prevención del hantavirus:

  • Tapar orificios en puertas, paredes y cañerías para evitar que entren roedores
  • Mantener el pasto corto y eliminar malezas en un radio de al menos 30 metros alrededor de la vivienda
  • Guardar alimentos y residuos en recipientes bien cerrados
  • Ventilar por al menos 30 minutos antes de ingresar a galpones, depósitos o viviendas cerradas
  • Limpiar pisos y superficies con agua y lavandina, dejar actuar 30 minutos y enjuagar
  • No barrer en seco, siempre humedecer antes de limpiar para no levantar polvo
  • Usar guantes y barbijo N95 al limpiar lugares con posible presencia de roedores
  • Si se encuentra un roedor muerto, rociar con lavandina, esperar 30 minutos y retirarlo con guantes, sin contacto directo
  • Acampar lejos de malezas y basurales, y no dormir directamente sobre el suelo
  • Consumir solo agua segura (hervida o desinfectada)

Temas Relacionados

Tres ArroyosHantavirusMinisterio de SaludBuenos Airesvirusroedoresprotocolos de prevención

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Detuvieron en Mendoza a ciudadano peruano buscado por Interpol por el abuso de un menor de edad en su país

El hombre, de 36 años y oriundo de Trujillo, fue localizado en una vivienda tras una investigación conjunta entre autoridades argentinas y peruanas. Sobre él pesaba una alerta roja

Detuvieron en Mendoza a ciudadano peruano buscado por Interpol por el abuso de un menor de edad en su país

Una mujer murió atropellada por un auto que se dio a la fuga en San Juan: el conductor cayó por las cámaras de la zona

La víctima de 38 años quedó tendida al costado de la calzada. La trasladaron a un centro de salud, pero llegó sin signos vitales. El sospechoso estaría vinculado en otras causas

Una mujer murió atropellada por un auto que se dio a la fuga en San Juan: el conductor cayó por las cámaras de la zona

Crimen del hombre apuñalado en medio de los festejos por la Selección en Neuquén: se entregó el segundo sospechoso

La víctima tenía 30 años y murió tras recibir múltiples puñaladas durante la madrugada del 7 de julio. Hay dos sospechosos que están imputados por homicidio simple en carácter de coautor

Crimen del hombre apuñalado en medio de los festejos por la Selección en Neuquén: se entregó el segundo sospechoso

Condenaron a un hombre a seis años de prisión por abusar a una niña de su entorno familiar

El proceso judicial se inició tras la denuncia presentada por personal escolar, luego de que la víctima relatara los hechos en el ámbito educativo. El condenado, familiar de la menor, fue hallado culpable tras un juicio oral en Vera

Condenaron a un hombre a seis años de prisión por abusar a una niña de su entorno familiar

Indagarán hoy a la mujer acusada de asesinar a su hijo de 8 años Misiones tras conocerse las pericias psiquiátricas

El proceso en contra de la madre de Ilan Mareco Vázquez continuará luego de que los peritos concluyeran que estaba en condiciones de ser imputada

Indagarán hoy a la mujer acusada de asesinar a su hijo de 8 años Misiones tras conocerse las pericias psiquiátricas

DEPORTES

El polémico lugar que le asignó la Fórmula 1 a Colapinto en su ranking semanal pese a haber brillado en el GP de Bélgica

El polémico lugar que le asignó la Fórmula 1 a Colapinto en su ranking semanal pese a haber brillado en el GP de Bélgica

Las fotos y videos del ataque a balazos a los micros de los hinchas de Tigre tras el triunfo ante Nacional en Uruguay

“Superestrella”: la burla de Nacional de Uruguay a Tigre por la final del Mundial perdida por Argentina ante España

El escándalo que estalló con una figura de Francia tras el Mundial: “Me destroza ver la crueldad”

La profunda carta de la esposa del Dibu Martínez después de que el arquero puso su futuro en duda en la selección argentina: “Es momento de sanar”

TELESHOW

Juli Poggio y Dani Celis en “Lo de Pampita”: “Cuando estamos juntas nos quemamos un poco y es peligroso”

Juli Poggio y Dani Celis en “Lo de Pampita”: “Cuando estamos juntas nos quemamos un poco y es peligroso”

Uno por uno: quiénes son los explosivos ex Gran Hermano que reingresaron a la casa de Generación Dorada

La reacción de Natalie Pérez ante la sensual performance de un participante de Es mi Sueño: “Famoso colágeno”

La furia de Maia Reficco por la supuesta campaña antiargentina en redes: “Me voy a pelear con medio planeta”

Marcelo Tinelli se despidió de Infobae Mundial con emoción por su vuelta al periodismo: “Me siento en mi casa”

INFOBAE AMÉRICA

Guerra en Medio Oriente: el petróleo superó los USD 92 por barril y alcanzó su nivel más alto desde junio

Guerra en Medio Oriente: el petróleo superó los USD 92 por barril y alcanzó su nivel más alto desde junio

Trump aprobó un acuerdo nuclear con Arabia Saudita que contempla el enriquecimiento de uranio para fines civiles

República Dominicana y Chile formalizan equipo conjunto para combatir trata de personas, tráfico de migrantes y lavado de activos

Fiscalía de El Salvador pedirá cadena perpetua para acusado de matar a su hermano a machetazos

Gobierno panameño aprueba fondos por $9.3 millones a favor de proyectos de Descentralización y del Ministerio de Cultura