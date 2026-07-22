Dólar: los inversores se cubren ante una eventual suba y dificultaron el plan del Gobierno para prorrogar vencimientos clave

Los inversores siguen cubriéndose frente a una eventual suba del dólar. (REUTERS/Willy Kurniawan)

El conflicto de Medio Oriente sigue alterando el humor de los mercados. Hasta ayer, los inversores operaban como si no hubiera consecuencias, pero el sentido común indicó que no era momento de riesgos. Mientras los tres principales índices de la Bolsa de Nueva York operaban en alza en medio de los buenos balances industriales y la recuperación de las tecnológicas, la suba del petróleo los volvió a la realidad y reaparecieron los temores al aumento de la inflación y las tasas de interés.

La reacción fue una caída generalizada de los bonos del Tesoro, cuyo rendimiento a 10 años alcanzó 4,63 por ciento. Este nivel es el más alto de los últimos dos meses y, en una perspectiva más amplia, de casi dos años. También aumentaron los rendimientos de los títulos a corto plazo, que reflejan el sentimiento de los inversores respecto al futuro de las tasas. Cuando estos bonos suben, anticipan las expectativas del mercado sobre las próximas decisiones de la Reserva Federal.

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La Argentina, por una falta de timing del destino que hizo que la mejor calificación de Moody’s se conociera al cierre de la rueda, soportó caídas de hasta 1% en los bonos más largos y de 0,6% en los más cortos. El riesgo país subió 5 unidades (+1,2%) a 421 puntos básicos.

El viceministro de Economía, José Luis Daza, señaló que la mejora de la calificación “permitirá que muchas empresas argentinas con mejor perfil crediticio puedan obtener calificaciones más altas, reduciendo su costo de financiamiento y ampliando su acceso a los mercados internacionales. Moody’s no solo mejoró hoy la calificación de Argentina. También cambió la perspectiva de Estable a Positiva. Eso significa que, si el programa económico continúa evolucionando como espera la agencia, considera más probable una nueva mejora de la calificación que una baja durante los próximos 12 a 18 meses”.

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Para la consultora F2, “ahora la Argentina pasa a ser mejor calificado que Ecuador para Moody’s. Seguramente habrá algún impacto positivo luego de este anuncio. Aun así, Argentina queda lejos del Grado de Inversión, pero más cerca de los mercados voluntarios de crédito”.

La noticia, al conocerse tarde, no logró mejorar la licitación para extender el plazo del bono dollar linked D31L6, por el equivalente a USD 4.098 millones. Solo 45,17% de los tenedores aceptó canjear los títulos que vencen a fin de mes por nuevos bonos con vencimiento en agosto y en diciembre de 2028.

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Se ofrecieron USD 2.087 millones y se aceptaron USD 1.895 millones, por lo que persiste un alto volumen de vencimientos para este fin de mes. El precio del bono se definirá el martes próximo. La mayoría de quienes renovaron optó por el bono con vencimiento a fin de agosto, por un total de USD 1.736 millones, mientras que solo se captaron USD 159 millones para los bonos que vencen en diciembre de 2028. Los próximos dos fines de mes tendrán una carga significativa de vencimientos.

Andrés Reschini, de F2, indicó que “para el 28 de julio que es cuando el instrumento fija el tipo de cambio para el pago quedan unos USD 2.247 millones a valor nominal que es un monto importante y para la letra que vence a fin de agosto se amplía el vencimiento a unos USD 4.260 millones luego de la conversión de hoy (por ayer)”.

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En tanto, el petróleo ayer subía 2% y continuaba en alza en las negociaciones de trasnoche. Según Matías Togni analista de la consultora NextBarrel, “a medida que escalan las hostilidades, también escala el precio del petróleo y ahora se abren dos flancos. Los Houthis se sumaron al conflicto después de meses de estar llamativamente en silencio, amenazando la circulación de los 5 millones de barriles diarios que van por el estrecho de Bab Al-Mandeb, como represalia a Arabia Saudita. Justamente esta es la única salida que había encontrado Saudí Arabia desviando exportaciones desde el Golfo Pérsico al Mar Rojo”.

Y sumó: “Como si esto fuera poco, Zelenski está atacando barcos en el Mar Negro, que si bien cargan en una terminal rusa, es petróleo que proviene de Kazajistán. Luego de algunos ataques a barcos que, en realidad, son legítimos, causó que se suspendan las cargas hasta nuevo aviso. Entre estos dos nuevos (viejos) focos de conflicto el 6% del suministro global vuelve a estar en duda, sumado a la perdida ya asimilada por Ormuz. Esto es solo petróleo, el panorama para el diésel y la gasolina luce peor. Nos esperan meses de inflación creciente”.

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En el Mercado Libre de Cambios (MLC), a pesar del aumento del dólar en el mundo, la divisa bajó $3,50 (-0,2%) a $1.477 a nivel local. El Banco Central compró USD 45 millones y las reservas aumentaron USD 112 millones a 48.919 millones de dólares.

En la plaza financiera bajaron el MEP y el contado con liquidación (CCL). El primero cedió $2,50 (-0,2%) a $1.510, mientras el CCL cayó $8 (-0,5%) a 1.565 pesos. En tanto, el “blue” subió $5 a 1.545 pesos.

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Por otra parte, la Bolsa local se contagió del optimismo de Wall Street y del Nasdaq. El Merval de las acciones líderes subió 1,8% en pesos y 2,3% en dólares. Metrogas lideró las alzas con 7,2%, seguido de Edenor con 5,6% y Pampa con 3,9 por ciento.

En el overnite, cambió el humor. Los tres principales indicadores de las Bolsas de Nueva York estaban en leves rojos, mientras el petróleo marcaba precios en moderada alza. El oro aumentaba 0,33% y se acercaba a los 4.100 dólares.

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Hoy podría ser una buena rueda para los bonos soberanos de la Argentina porque los inversores no deberían pasar por alto la mejora en la calificación de la deuda.