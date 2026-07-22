Economía

El Indec dará a conocer hoy el dato de actividad de mayo: cuál es la expectativa de los especialistas

Este miércoles se va a conocer el estimador del quinto mes a partir del cual para el ministro de Economía iba a iniciar un nuevo periodo de crecimiento. Los privados anticipaban que habrá una recuperación, pero con señales mixtas entre los sectores

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El ministro de Economía, Luis Caputo, vinculó el inicio de los "mejores 18 meses" a reformas y leyes aún pendientes de implementación. (Foto crédito: Reuters)
El ministro de Economía, Luis Caputo, vinculó el inicio de los "mejores 18 meses" a reformas y leyes aún pendientes de implementación. (Foto crédito: Reuters)

Este miércoles, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) va a dar a conocer el dato de actividad de mayo, momento que marcó el ministro de Economía, Luis Caputo, como el inicio de los “mejores 18 meses”. Y si bien los relevamientos de las consultoras marcan que el estimador tuvo un repunte en el quinto mes del año, hablan de señales mixtas entre sectores y las variables en las que confiaban en el quinto piso del Palacio de Hacienda para la recuperación aún se concretan.

Luego de la caída de 1,5% mensual desestacionalizada de abril (Indec), según Analytica la actividad habría avanzado 0,3% en mayo, reflejando una recomposición moderada con resultados dispares entre los indicadores relevados. El informe sostiene que el repunte representó “un nuevo rebote en un año donde el crecimiento no logra consolidarse de forma sostenida durante dos meses”. Es que para la consultora hay un patrón de “serrucho” respecto al nivel de actividad en lo que del año.

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Siderurgia - acero - Techint
Sectores como siderurgia, agricultura y petróleo encabezaron los avances en la medición de mayo. (Foto crédito: Reuters)

En el sector industrial, la siderurgia traccionó el índice al alza: la producción de acero laminado en caliente subió 26,6%, mientras que los aceros no planos aumentaron 4,5% y los laminados en frío, 2,6%. La producción de aceites creció 9,5%, la de autos 5,7% y la de gas 2,9%. Por el contrario, la producción de hierro bajó 5,9% y las ventas de vehículos a concesionarios retrocedieron 9,2%, la mayor caída entre los indicadores. Mientras que el consumo durable y el crédito a las familias permanecieron débiles.

En el agro, el índice IACA-BCR trepó 1,4% mensual y se ubicó 0,2% por debajo del máximo histórico. Las labores agrícolas aportaron el mayor impulso, con un aumento de 2,6% gracias al avance en la cosecha de soja, que cubrió el 75% de la superficie prevista, el mayor registro para un mes de mayo. La molienda de soja avanzó 2% y la de cebada, 1,2%. El índice general subió 8,8% interanual, con el subíndice de Agroexportación encabezando con un salto de 15,3% i.a.

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La apuesta

En la construcción, el Índice Construya subió 1,9% y el consumo de cemento creció 7,1%, empujado principalmente por el despacho a granel. Según Analytica, estos avances se vinculan más a una recuperación tras la fuerte caída de abril —cuando el consumo cedió 7,5%— que a un cambio estructural. Ya que salvo en 2024 y 2020, el consumo de cemento de mayo fue el menor desde 2019.

Se trata de un sector por el cual en el equipo económico apuestan para la recuperación. Fue el viceministro de Economía, José Luis Daza, quien sostuvo que están a evaluando diferentes alternativas para impulsar el crédito tanto en pesos como en dólares sobre todo para el sector de la construcción. Y según pudo saber Infobae, se entablaron negociaciones por propuestas que van desde la venta de acciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) como la conformación futura de los Fondos de Asistencia Laboral (FAL).

Según pudo saber este medio, empresarios plantearon propuestas para dinamizar el mercado de viviendas para la clase media. Una de las ideas principales consiste en utilizar los recursos provenientes de la venta de acciones del FSG, que requeriría la sanción de una ley en el Congreso, para destinar entre USD 15.000 millones y USD 20.000 millones a descontar hipotecas, con el objetivo de ampliar el acceso al crédito habitacional.

En el sector de la construcción entablan negociaciones con el secretario de Coordinación de Infraestructura y Transporte, Fernando Herrmann.
En el sector de la construcción entablan negociaciones con el secretario de Coordinación de Infraestructura y Transporte, Fernando Herrmann.

Otra propuesta relevante apunta a la organización del FAL para que en lugar de que haya cuentas individuales por empresas se agruparse en una o varias cuentas grandes. Así, el remanente que no se utiliza para indemnizaciones podría canalizarse hacia hipotecas y potenciar la capacidad de financiamiento. “Si se nuclean todas en un FAL, como el monto que vos usas para pagar indemnizaciones es muy minoritario, vas a tener un remanente muy importante que, en vez de ser colocado en cualquier cosa, se coloque en hipotecas”, explicaron a Infobae quienes participan de las discusiones.

El sector automotriz exhibió movimientos dispares para Analytica ya que mientras la producción de autos avanzó 5,7% mensual, el patentamiento de unidades bajó 2,4% y las ventas a concesionarios cayeron 9,2%. El patentamiento de maquinaria agrícola también retrocedió 1,4%, moderando el impulso de los meses previos.

Desde Orlando J Ferreres & Asociados, el Índice General de Actividad (IGA-OJF) mostró una suba de 0,7% anual en mayo y, en el acumulado de los primeros cinco meses, una variación de 0,0%. La medición desestacionalizada arrojó una expansión de 0,6% respecto de abril. Con ocho de los once sectores principales pasaron a terreno positivo durante mayo, aunque el comercio siguió como el segmento con más dificultades para revertir la tendencia.

En agricultura y ganadería, el crecimiento llegó a 6,4% en mayo y acumuló 7,6% en los primeros cinco meses, motorizado por el sector agrícola, mientras que la ganadería redujo cabezas faenadas por cambios en los períodos de engorde y retención de vientres. En la industria manufacturera, la actividad subió 1,3% mensual, alcanzando su mejor nivel del año, aunque con disparidad: maquinaria y equipo cayó 14,6% interanual, mientras que las refinerías crecieron 10,9%. En cinco meses, la industria industrial acumuló una baja de 2,3%. El sector de minas y canteras aumentó 8,6% en mayo y 6,5% en el período enero-mayo, impulsado por la extracción de petróleo y la actividad de Vaca Muerta.

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