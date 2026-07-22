Una mujer murió atropellada por un auto que se dio a la fuga en San Juan: el conductor cayó por las cámaras de la zona

El siniestro tuvo lugar en la madrugada del lunes cuando la víctima de 38 años caminaba sobre la calle General Mosconi. El sospechoso se entregó el martes luego de que la Justicia emitiera una orden de captura. En el video se ve el momento en que el auto se va de la escena del choque (Video: Cosmos San Juan)

Un hombre identificado como J.G. se entregó este martes a la Justicia tras más de 24 horas de búsqueda intensa y posteriormente quedó detenido como principal sospechoso de haber atropellado y provocado la muerte de Cintia Ortega.

El siniestro ocurrió en la madrugada del lunes en el departamento de Rawson, provincia de San Juan. La víctima de 38 años caminaba sobre el lateral este de la calle General Mosconi, entre calle Putaendo y callejón Astroja, cuando fue embestida de atrás por un automóvil que circulaba en su misma dirección.

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Las cámaras de seguridad de la zona permitieron establecer el horario exacto del hecho, 5:40 del lunes, y detectar el automóvil cuando escapaba del lugar, a partir de los datos aportados por los testigos. En las imágenes también se observa a un grupo de personas que caminaba por el sector que reaccionó ante el impacto y corrió hacia el lugar del choque. Según informó Tiempo de San Juan, Ortega caminaba en sentido norte-sur por el costado de la calzada.

Tras el impacto, el conductor del auto blanco no se detuvo a auxiliarla y escapó. El personal del servicio de emergencias 107 que asistió al sitio la trasladó de urgencia al Hospital Guillermo Rawson, donde ingresó sin signos vitales.

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La mujer fue trasladada al hospital, pero llegó sin signos vitales (Captura de Google Maps)

Desde las primeras horas, los investigadores de la UFI Delitos Especiales trabajaron para identificar el vehículo y a su conductor. Las declaraciones de quienes presenciaron el hecho y los vecinos orientaron la investigación hacia un Chevrolet Corsa Classic blanco con daños compatibles con el impacto.

Durante la mañana, la Policía interceptó un automóvil de características similares con dos ocupantes en la zona de calle 8 y Punta del Monte, pero las pericias descartaron su participación y ambos hombres recuperaron la libertad. La investigación continuó y, con el aporte de testigos e información anónima, según indicó el mismo portal, las autoridades lograron identificar a J.G. como el presunto responsable.

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El sospechoso trabajaba como chofer de una plataforma con el auto involucrado, aunque trascendió que el vehículo no era de su propiedad, sino que lo alquilaba a un tercero para prestar el servicio.

Una cámara capturó el momento en que el auto escapaba del lugar

Con el hombre identificado, la Unidad Fiscal desplegó un operativo en el barrio Villa Hipódromo, en Rawson. Los allanamientos alcanzaron la vivienda del sospechoso, la casa de su madre y el domicilio de una vecina. En uno de esos procedimientos, los investigadores encontraron el Corsa Classic buscado y posteriormente lo secuestraron. Al que lograron ubicar en ninguno de los domicilios fue al conductor, por lo que la Justicia libró una orden de captura en su contra.

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Un grupo de personas que pasaba por el lugar divisó el momento del siniestro (Captura de video)

En horas de la noche del martes, el hombre optó por presentarse ante las autoridades en la sede de la UFI, donde quedó detenido a disposición de la Justicia. Tiempo de San Juan detalló además que tendría antecedentes penales por un delito de índole sexual, aunque esa situación no guarda relación con la causa.

La UFI Delitos Especiales continúa con la recolección de pruebas y las pericias sobre el vehículo secuestrado para determinar con precisión las circunstancias del hecho y definir la situación procesal del detenido.

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El hecho ocurrió sobre la calle Mosconi en la madrugada del lunes

Detuvieron al conductor que atropelló y mató a un motociclista

Un hombre de 54 años fue detenido en su domicilio del partido bonaerense de Avellaneda dos semanas después de atropellar y matar a un motociclista en el Puente Pueyrredón y escapar del lugar sin prestar auxilio. El arresto se produjo tras el análisis de imágenes de cámaras de seguridad municipales y privadas que permitieron identificar al sospechoso y rastrear su recorrido hasta el distrito donde residía.

El siniestro ocurrió el 21 de junio en el Puente Pueyrredón, mano a la provincia de Buenos Aires, cuando el conductor embistió por detrás a un motociclista de 41 años que circulaba en una Corven Triax 250 a bordo de un Volkswagen Gol gris perteneciente a la empresa constructora donde trabaja. La víctima quedó tendida sobre la calzada y murió a raíz de las heridas. El conductor no se detuvo y huyó hacia territorio bonaerense.

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La causa quedó a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 35, a cargo de la fiscal María Paula Asaro, y el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 4, del juez Martín Yadarola, dictó la orden de allanamiento. En el estacionamiento del edificio donde reside el imputado, agentes de la Policía de la Ciudad junto a personal de la DDI Avellaneda hallaron el vehículo con rastros visibles del impacto en el capot. El juez Yadarola ordenó la detención del hombre y el secuestro del auto para su peritaje. La causa fue caratulada como homicidio culposo con el agravante de abandono de persona.