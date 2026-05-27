Encontraron restos humanos en un barranco en Bariloche e investigan si pertenecen a Analía Corte

Analía Corte, mujer desaparecida en Bariloche - Portada

El hallazgo de restos humanos en un terreno mantenía este martes un intenso operativo policial y judicial en la zona del barrio Alto de Bariloche. Las autoridades, con la intervención de peritos forenses y la fiscalía local, investigan si corresponden a Analía Corte, la mujer que se fue de su casa el 8 de mayo pasado y al momento no se sabe nada de ella.

Según indicó el portal Río Negro, la confirmación oficial depende de los resultados de la autopsia y los estudios genéticos que se realizarán en las próximas horas, por lo que la posibilidad de que sea la mujer de 52 años desaparecida aún permanece en vilo.

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Las tareas comenzaron cuando una persona del barrio Arrayanes notificó a la policía sobre la presencia de restos en su propiedad, ubicada cerca de la intersección de la calle Arrayanes con Onelli y la barda, sostuvo el mencionado medio local.

Los efectivos de la Policía de Río Negro, arribaron a la zona junto con el gabinete de Criminalística, la Brigada de Investigaciones y el Cuerpo de Operaciones Especiales y Rescate (COER). Una vez allí, procedieron con el resguardo del área y los primeros movimientos técnicos. También la fiscal jefa Betiana Cendón y la fiscal Sofía Ocampo se trasladaron al sitio para coordinar las diligencias junto a peritos forenses, bomberos y personal policial.

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De acuerdo a lo informado por LM Neuquén, el Ministerio Público Fiscal (MPF) emitió un comunicado explicando la situación y aclaró que “se deberá esperar el resultado de la autopsia y los análisis genéticos para confirmar la identidad” los cuales se llevarán a cabo este miércoles. Los restos serán trasladados a la morgue del hospital zonal para su análisis por parte del Cuerpo Médico Forense. Además, se indicó que las muestras extraídas serán sometidas a estudios de ADN en el Laboratorio de Genética Forense del organismo judicial.

El rastrillaje se extendió con la colaboración de bomberos voluntarios, quienes aportaron iluminación para continuar con las tareas en la zona del barranco donde finaliza la calle Arrayanes. De acuerdo con el parte oficial, “la Fiscalía en turno dispuso el inmediato resguardo del lugar y la continuidad del rastrillaje durante la noche, con intervención de equipos de Criminalística y la Brigada de Investigaciones”, según reportó LM Neuquén.

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Los restos los encontraron en el barrio Arrayanes e investigan si pertenecen a la mujer de 52 años

Tras 19 días de búsqueda y una única pista previa antes del hallazgo, la familia de la mujer desaparecida sigue expectante y más en estos momentos en los que se produjo el hallazgo de restos humanos. Todo depende ahora de los informes del Cuerpo Médico Forense y los análisis de ADN en el laboratorio judicial, lo que provoca incertidumbre.

Ana Lía Corte dejó su domicilio el viernes 8 de mayo. Su familia realizó la denuncia por su desaparición ese mismo día a las 14. De acuerdo con fuentes del caso una cámara del colectivo de la línea 51 la captó a las 11:18 cuando se dirigía al centro de la ciudad. Esa imagen constituye hasta el momento el único indicio concreto sobre su recorrido. Se estableció que abordó el colectivo en la avenida Pioneros y bajó en la última parada, en las inmediaciones de los galpones de la empresa Tres de Mayo. Vestía una campera, llevaba una mochila y su medicación, pero salió de su casa sin teléfono ni documentación. “La fiscal autorizó la búsqueda con perros el día que desapareció Ana Lía, pero recién a las 18. Ya habían pasado seis horas. Las primeras horas son cruciales y el sistema es muy lento”, señaló Gabriel Bondel, amigo de la familia, en diálogo con Diario Río Negro. Las cámaras del Sistema de Monitoreo de la Municipalidad también se revisaron tarde, según indicó.

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“El hermano de Ana Lía nos dijo que en charlas con ella le confió que se sentía mal y quería irse. Ella buscaría esconderse. No querría que la encuentren”, agregó el amigo de la familia. La mujer se encuentra bajo tratamiento psiquiátrico por depresión e insomnio y ya había desaparecido en otra ocasión. En 2021, protagonizó un episodio similar al dirigirse hacia la costa del lago, aunque regresó al poco tiempo. En esta oportunidad, no hubo novedades durante un período más extenso. “La falta de noticias hace todo muy difícil”, expresó Bondel.

Milton Marques, esposo de Corte y ciudadano brasileño, se sumó a los rastrillajes desde el inicio de la búsqueda. Al principio, había dejado a su hijo de 12 años bajo el resguardo de unos amigos, pero con el correr de los días, optó por alejarse del operativo con el objetivo de acompañar y cuidar al niño. “Creo que solo quien ha pasado por la desaparición de un familiar y convivir con alguien con diagnóstico psiquiátrico podrá entender la situación que atravieso”, escribió Marques en una carta pública.

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