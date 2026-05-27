“No pude salir más”: la denuncia de una influencer que fue perseguida por un hombre con un objeto punzante en Belgrano

La influencer "Martu" Depa describió en redes el hecho que le sucedió el último sábado, cuando al intentar regresar a su casa un hombre la persiguió hasta que llegó la Policía

Una influencer de moda sufrió un episodio de acoso al salir a pasear a su perro en el barrio porteño de Belgrano, donde contó que terminó corriendo por la avenida Cabildo para escapar de un hombre que la perseguía con un objeto punzante en la mano.

El relato que Martina Depascuali publicó en sus redes sociales se viralizó y derivó en una investigación. Así las cosas, este martes, la Policía de la Ciudad identificó y demoró al sospechoso. Sin embargo, la fiscalía interviniente resolvió “no adoptar medidas restrictivas” y el acusado quedó en libertad.

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El hecho ocurrió el último sábado 24 de mayo cerca de las 22.00. “Me di cuenta de que me venía siguiendo, crucé, volví a cruzar, me fui acercando para Cabildo, para la avenida”, relató la joven, conocida como “Martu” Depa, en el video que difundió en su cuenta de TikTok.

Al notar que el hombre ya no estaba a la vista, intentó regresar a su casa por una calle lateral. Fue entonces cuando, según contó, se lo encontró de frente: “Él se dio cuenta de que yo iba a cruzar así y cruzó al revés para que nos cruzáramos de frente”.

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El sospechoso tenía un objeto punzante en la mano, se plantó frente a ella y la siguió varias cuadras hasta que la joven escapó en un taxi

En ese momento, el perro estaba haciendo sus necesidades y ella no podía moverse. El sospechoso se detuvo a pocos metros sosteniendo un objeto punzante. “No sé si era una llave o qué era, pero lo tenía agarrado en la mano”, contó Martina.

Lo que impidió que la situación escalara, según relató la joven, fue la presencia de una pareja en esa misma cuadra. “Gracias a Dios no estábamos solos, porque si no, no sé qué hubiese pasado”, afirmó.

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La influencer logró alejarse y corrió hacia Cabildo. Mientras tanto, llamó a su hermana para pedirle que le abriera la puerta de su casa. Pero desistió de volver: temía que el hombre la siguiera hasta el edificio.

Tras ese breve intercambio, la hermana le confirmó sus peores sospechas. “Me dijo: ‘No vuelvas a casa porque está enfrente y te está esperando’”, relató. Desde la vereda, el sospechoso le hacía señas a la hermana, que respondió mostrándole que estaba llamando al 911.

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Tras la viralización del relato en redes sociales, la Policía de la Ciudad identificó al hombre y lo demoró

Sin opciones claras, Martina se tomó un taxi. Le pidió al conductor que la llevara a la Clínica Zabala. Llegó llorando y le explicó al personal de seguridad lo que ocurría. La respuesta, de acuerdo a su relato, no fue lo que esperaba.

“Les conté lo que estaba pasando: que había alguien que me estaba persiguiendo con algo en la mano, que me quería lastimar, y no me dejaron pasar”. Tuvo que quedarse en la esquina, al descubierto, mientras le contaba lo sucedido a una transeúnte.

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Fue en ese momento cuando el hombre reapareció. “Se ve que salió a buscarme. Caminó todo por Cabildo porque me vio irme con el taxi para allá”, narró en el video.

Al verlo acercarse, se escondió detrás de una columna de la clínica. La transeúnte que la acompañaba le indicó que se ocultara con el perro hasta que el hombre pasara de largo.

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El recorrido por donde la influencer relató que fue perseguida

Segundos después de que el sospechoso cruzó hacia el otro lado, llegó un patrullero convocado por la hermana de Martina. La mujer lo señaló de inmediato: “Es ese que está ahí, está cruzando, lo estoy viendo”.

Según el relato de la influencer, los efectivos no intentaron interceptarlo. “No lo quisieron ni agarrar, me dijeron: ‘Tranquila, te acompañamos a tu casa’”, sostuvo. Al preguntarles si iban a detenerlo, la respuesta fue negativa. Por eso, explicó, decidió grabar el video y difundirlo en redes sociales. “Vengo a contar esto para que estén atentos, porque hay un loco en Belgrano. Ayer me quedé en mi casa, no pude salir más. La verdad es que no sé cómo voy a hacer para caminar tranquila, porque no lo pararon y ni siquiera quisieron tomarle los datos”, concluyó.

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Tras la viralización del video, sin embargo, la División Investigaciones Comunales 14 de la Policía de la Ciudad tomó intervención en el caso. La investigación se apoyó en las imágenes y la información aportada por la propia denunciante.

Con esos elementos, los efectivos lograron identificar al sospechoso y establecer su domicilio. Horas más tarde fue demorado y el expediente quedó en manos de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°47, a cargo del fiscal Marcelo Solimine, que dispuso no adoptar medidas restrictivas de la libertad. Por ese motivo, el hombre no quedó detenido.

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