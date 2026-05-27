Hallaron muerto a un expolicía de 74 años en su casa de Córdoba tras los festejos de Belgrano y apuntan a un crimen

El expolicía había organizado una reunión en su vivienda para ver el partido de Belgrano y desde temprano compartió bebidas alcohólicas con familiares y vecinos

El cuerpo de Cándido Lino Cuello, un expolicía de 74 años, fue encontrado sin vida en las últimas horas dentro de una vivienda del barrio Villa Aspacia, en la ciudad de Córdoba. El hallazgo se produjo en medio de los festejos por el título de Belgrano, y la principal hipótesis que manejan los investigadores apunta a un homicidio.

La casa, ubicada sobre calle Tirana al 4800, había sido escenario de una previa para ver el partido del Club Atlético Belgrano.

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Según informó La Voz, desde temprano Cuello se había reunido allí con otras personas para consumir alcohol. Cuando fue hallado, el cuerpo presentaba signos de violencia en el rostro y manchas de sangre.

La causa quedó a cargo del fiscal Luis Micheli, quien ya ordenó una serie de medidas investigativas para determinar qué ocurrió dentro de la vivienda. Por el momento no hay detenidos ni imputados, aunque el principal sospechoso es un excuñado de la víctima, a quien se señala como el posible autor de un ataque durante una fuerte discusión.

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Los investigadores, no obstante, no descartan otras líneas. Entre ellas se analiza si Cuello pudo haber sufrido una caída producto de su estado de ebriedad. La autopsia y las pericias forenses serán determinantes para establecer la causa de muerte.

Encontraron muerto a un joven en la CEAMSE de Ensenada: creen que se refugió en un contenedor y fue trasladado entre los residuos

La autopsia reveló fracturas y traumatismos compatibles con un mecanismo de presión

Un joven de 27 años fue hallado muerto en el predio de la CEAMSE ubicado en Diagonal 74, en Ensenada, y la Justicia busca establecer cómo su cuerpo terminó entre los residuos trasladados por camiones recolectores provenientes de la ciudad de La Plata. La principal hipótesis de los investigadores es que la víctima estaba con vida cuando fue compactada por la prensa de un camión.

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El hallazgo se produjo el pasado viernes 15 de mayo, cuando un operario del área de tratamiento del predio detectó el cuerpo mientras manejaba una máquina de descarga tipo almeja. Según fuentes policiales, el cadáver estaba entre un montículo de bolsas de residuos. De inmediato, el trabajador alertó a las autoridades y una ambulancia se presentó en el lugar, donde se confirmó el fallecimiento.

En un primer momento, la víctima fue registrada como NN masculino, de entre 30 y 40 años, de aproximadamente 1,70 metro de altura. Luego, tras la revisión de uno de los bolsillos del pantalón, los investigadores encontraron una copia de su DNI y lograron identificarlo como Oscar Eduardo Conobbio.

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La causa quedó a cargo de la UFI N° 3 de La Plata, a cargo de Gonzalo Petit, quien ordenó preservar la escena y reconstruir el recorrido de los camiones recolectores que descargaron residuos esa noche. Se presume que el cuerpo habría ingresado al predio en uno de los camiones provenientes de La Plata. En ese relevamiento aparecen identificados, al menos, cinco recorridos operativos.

Los resultados de la autopsia, según pudo saber Infobae, revelaron múltiples hematomas compatibles con la presión de la prensa interna del camión recolector, además de fracturas costales —ocho en el frente y siete en la espalda— y una fractura importante en la base del cráneo. Esta última lesión provocó hemorragias en ambos oídos.

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También se detectó un corte en el cuero cabelludo con sangre depositada en el piso, un indicio que para los investigadores apunta a que la víctima todavía estaba con vida al momento de ser compactada. “Si lo hubieran arrojado muerto, un corte posterior no sangra. Al no bombear el corazón, la sangre no circula”, explicaron fuentes del caso.

El informe forense no habría registrado lesiones de defensa ni heridas de arma blanca o de fuego. Por ahora, esa información refuerza la hipótesis de un accidente y no de una agresión previa, aunque la investigación continúa abierta.

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