Crimen y Justicia

Detuvieron al hijo del subsecretario de Seguridad de Zárate tras una persecución y tiroteo

Quedó arrestado junto a otros cuatro sospechosos, entre ellos uno con pedido de captura por el asesinato de un efectivo de la Prefectura Naval. El municipio resolvió desafectar al funcionario

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Detuvieron al hijo del subsecretario de Seguridad de Zárate tras un tiroteo con la Policía y Prefectura Naval

Un operativo policial en la ciudad de Zárate terminó con la detención de cinco sospechosos, entre ellos el hijo de Alejandro Ferreyra, quien hasta hoy ocupaba el cargo de subsecretario de Seguridad municipal.

Se trata de Esteban Manuel Ferreyra, de 40 años, quien circulaba junto a los otros detenidos en un coche investigado por robos en la ciudad y alrededores.

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El procedimiento se realizó en horas de la mañana, luego de que el Centro de Operaciones Zárate (COZ) detectara el vehículo sospechoso, un Volkswagen Vento.

El sistema lector de patentes alertó sobre el rodado en la zona de España y las vías, y la central de monitoreo activó el seguimiento en tiempo real a través del anillo digital.

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Vista aérea de una calle con tres automóviles, casas bajas a los lados y árboles en un día nublado. La calle presenta baches y un cartel de dirección
El auto en el que circulaban los detenidos

El auto circuló por varias calles hasta que, con apoyo del Comando de Patrullas y Prefectura DPRO, se montó un operativo cerrojo. Cuando los efectivos intentaron identificar a los ocupantes, los sospechosos dispararon y trataron de escapar.

Tras el enfrentamiento, detuvieron a tres en el lugar. Los otros dos cayeron poco después. Se secuestraron varias armas cortas, un arma equipada con Kit Roni -un dispositivo utilizado para transformar una pistola en una plataforma similar a un subfusil- y una importante cantidad de municiones.

La detención de Esteban Ferreyra generó consecuencias de inmediato en el gobierno local. El intendente de Zárate, Marcelo Matzkin, resolvió desafectar preventivamente del cargo a Alejandro Ferreyra.

En un comunicado publicado en redes sociales, expresó: “Ante el hecho de público conocimiento, en el cual uno de los hijos del subsecretario de Seguridad ha sido detenido en el marco de un enfrentamiento, y sin tomar postura sobre las responsabilidades del caso, lo que corresponde a la Justicia determinar, he tomado la decisión desafectar preventivamente al subsecretario de Seguridad hasta tanto tomemos conocimiento acabado de los detalles”.

Imagen borrosa de una persona en movimiento, vestida de claro y oscuro, corriendo cerca de un poste y una zona de césped con pavimento
Los sospechosos abrieron fuego e intentaron escapar

El jefe comunal agregó que confía en el relato del funcionario, quien aseguró que no tenía contacto con su hijo, quien es mayor de edad y no residía en la ciudad. Ferreyra padre aportó todos los datos que tenía cuando se enteró de lo ocurrido. También su teléfono a la Justicia para que sea peritado.

“Los funcionarios públicos debemos ser ejemplares en nuestro accionar para evitar sospechas o manto de duda. Debemos tener en nuestra conducta el motivo para que nos crean sin importar lo doloroso e incómodo que sean las mismas. Siempre antes que los funcionarios está el Estado y detrás del Estado está siempre el vecino”, remarcó Matzkin en el mismo mensaje.

Al margen del hijo del subsecretario, el secretario de Seguridad de Zárate, Juan Manuel Iglesias, contó que otro de los detenidos tenía pedido de captura por el asesinato de un efectivo de la Prefectura Naval ocurrido recientemente.

Cuatro armas de fuego, incluyendo revólveres, una pistola y una escopeta recortada, junto a municiones de diferentes calibres, sobre una superficie de madera
Parte de las armas secuestradas en el operativo

Ese hecho sucedió el 20 de abril pasado en el barrio San Jacinto. Nicolás Cañete, integrante de la fuerza federal, fue baleado durante un intento de robo. Permaneció internado más de un mes en estado crítico y murió el último fin de semana en el Hospital Militar de la Ciudad de Buenos Aires.

Por este caso ya había un detenido. Después del ataque, las cámaras de seguridad del COZ captaron a los sospechosos cuando entraban a una casa del barrio España. El Grupo Táctico Operativo de la Comisaría Primera, efectivos de la Sub DDI Zárate y del Comando de Patrullas hicieron un allanamiento y detuvieron a uno de los acusados, también secuestraron un vehículo y un arma vinculados al hecho.

“Son personas peligrosas, que no tenían problemas en usar sus armas. Eso quedó expuesto hoy”, dijo Iglesias.

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