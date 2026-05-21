Crimen y Justicia

Hallaron un cuerpo flotando en un río de Chaco y creen que podría ser un hombre de 80 años que está desaparecido

Aunque todavía no se confirmó la identidad del cuerpo hallado, por la vestimenta y lugar encontrado, suponen que podría tratarse de Mario Ortíz quien desapareció el 5 de mayo

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Mario Ortíz se encuentra desaparecido y tras el hallazgo del cuerpo en Resistencia creen que se trata de él
Mario Ortíz se encuentra desaparecido y tras el hallazgo del cuerpo en Resistencia creen que se trata de él

Este miércoles hallaron un cuerpo flotando en el río Negro, en el barrio Santa Clara de Resistencia y la Policía del Chaco indicó que podría ser Mario Carlos Ortíz, un hombre de 80 años que es buscado hace varios días. El aviso fue realizado por albañiles que observaron el cadáver, derivando en una intervención inmediata de las autoridades. Aunque la identificación no es oficial, informaron que parte de la vestimenta coincidiría.

“Se trata de un masculino de unos 75, 80 años aproximadamente, de cabellos canosos, que podría tratarse del anciano que estamos buscando también desde el 4 de mayo, Ortiz, señor Ortiz, de 80 años”, sostuvo el jefe de la Policía de la provincia, Fernando Romero, en diálogo con N9.

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La Policía de Chaco constató la presencia del cuerpo sin vida y preservó la zona
La Policía de Chaco constató la presencia del cuerpo sin vida y preservó la zona

Luego del hallazgo del cadáver, la Policía preservó la zona mientras se avanzan con las investigaciones para dar con la identidad del fallecido y de esclarecer con las causas de su muerte. Por otro lado, Fernando Romero, también señaló que faltan pericias para identificar el cuerpo encontrado en las aguas del río Negro.

La hija de Mario Carlos Ortíz, Sonia, expresó en diálogo con Diario Chaco que todavía falta confirmación: “No, no sabemos si es él. No está confirmado. El cuerpo está muy irreconocible, muy hinchado, muy comido”. La hija del jubilado explicó que por la descomposición del cuerpo, no pudo reconocer a su padre fisicamente.

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Sonia Ortíz relató: “Ahora nos van a avisar, le van a hacer la autopsia y ahí van a saber si es él o no”. Sin embargo, lo que sí logró identificar es parte de la vestimenta de Mario, afirmando similutudes. “El pantalón negro si tenía, la remera negra. Coincidia si. Pero puede ser que sea como no también. Pero la ropa es”, señaló.

El hombre se encuentra desaparecido desde hace 14 días, su hija lo vio por última vez el 5 de mayo en la casa del jubilado. Mientras se espera la confirmación, en paralelo se evalúa la posibilidad de que el cuerpo pertenezca a Axel González, un joven de 21 años que desapareció durante el fin de semana en Puerto Tirol. Ante la hipótesis, los familiares del jóven se aproximaron al lugar del hallazgo y tras observar el cadáver, confirmaron que no se trataba del desaparecido.

Lugar donde hallaron el cuerpo flotando en aguas del río Negro en el barrio Santa Clara
Lugar donde hallaron el cuerpo flotando en aguas del río Negro en el barrio Santa Clara

La Policía del Chaco difundió previamente la descripción física de Axel González para facilitar la colaboración ciudadana: mide aproximadamente 1,70 metros, es de contextura delgada, tez blanca y tiene cabello negro con rulos en la parte superior, tiene un tatuaje con el nombre “Lautaro” en el brazo derecho y usa una tobillera tejida de color rosado o morado. Al momento de su desaparición vestía pantalón de buzo negro tipo acetato, medias de Boca Juniors, ojotas blancas y una campera inflable negra.

Operativo de búsqueda

Las tareas de rastrillaje se intensificaron en zonas rurales, lagunas, canales y sectores urbanos, con participación de distintas divisiones policiales y personal especializado por la búsqueda para localizar a Mario Carlos Ortíz, desaparecido en la ciudad de Resistencia. La desaparición de Ortiz fue denunciada el 5 de mayo, aunque la última vez que lo vieron fue el día anterior, cerca de las 14:00, mientras caminaba por la intersección de Arturo Illia y Julio Acosta.

El operativo de búsqueda de Ortíz incluyó el uso de drones para ampliar el radio de cobertura
El operativo de búsqueda de Ortíz incluyó el uso de drones para ampliar el radio de cobertura

El operativo incluyó el uso de drones para ampliar el radio de cobertura y revisar áreas de difícil acceso, según informaron las fuerzas intervinientes. Los efectivos también recorrieron barrios, entrevistaron a vecinos y repartieron folletería con la descripción de Ortiz para reunir datos útiles para la investigación.

Según la descripción difundida por las autoridades: Ortiz mide 1,70 metros, es de contextura delgada, tez morena y cabello blanco, y al momento de desaparecer vestía pantalón negro, campera rompeviento negra y ojotas deportivas, de acuerdo con Infobae. Para aportar información sobre su paradero, la policía pidió comunicarse con el 911, acercarse a la comisaría más cercana o llamar a la Comisaría Octava Metropolitana de Resistencia al 3624434141.

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