Crimen y Justicia

Dos policías de Rosario fueron detenidos tras ser acusados de recibir una coima

Ambos quedaron en prisión preventiva tras ser acusados de exigir hasta 500 mil pesos a personas detenidas. La investigación incluyó una entrega vigilada de dinero y la intervención de Asuntos Internos

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Imagen de la Comisaría 15 en Rosario con su fachada blanca y azul, y dos vehículos policiales estacionados en la calle soleada
Vehículos policiales estacionados frente a la Comisaría 15 en Rosario, una dependencia bajo investigación por presunta extorsión a presos (Google Maps)

Dos efectivos de la Comisaría 15ª de Rosario quedaron en prisión preventiva ayer miércoles tras ser imputados por haber extorsionado a un hombre y una mujer detenidos en esa seccional del sur rosarino.

La investigación judicial apunta a una maniobra en la que los agentes exigieron sumas de entre 300 mil y 500 mil pesos a cambio de evitarles supuestos pedidos de captura, allanamientos y facilitar su libertad.

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La audiencia imputativa, que tuvo lugar en el Centro de Justicia Penal, estuvo a cargo de la fiscal Karina Bartocci, quien atribuyó a Sergio Cabrera (35 años) y Leonardo Benítez (42 años) el delito de extorsión consumada en calidad de coautores. El juez Florentino Malaponte formalizó la imputación y dispuso la prisión preventiva efectiva por el plazo de ley, rechazando las alternativas que habían propuesto las defensas.

De acuerdo a lo informado por el portal Rosario3, el caso ha generado conmoción en la comunidad de Rosario, donde la Comisaría 15ª tiene una de las jurisdicciones más amplias del sur de la ciudad. Según la reconstrucción realizada por la Fiscalía, los policías, que cumplían funciones como sumariantes, aprovecharon su posición para exigir dinero a personas que se encontraban en situación de vulnerabilidad, bajo el pretexto de mejorar su situación procesal ante la justicia.

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De acuerdo con la acusación, los hechos ocurrieron durante la madrugada del 14 de mayo pasado. En esa oportunidad, un hombre y una mujer estaban demorados en la seccional ubicada en Sarmiento y Ameghino. Los dos agentes imputados les reclamaron dinero para intervenir en su favor ante el fiscal de turno y así evitar que quedaran registrados con pedidos de captura, que sus domicilios fueran allanados y que pudieran recuperar la libertad.

Según la hipótesis fiscal, los policías detallaron que el pago solicitado tenía como fin garantizar que ambos aprehendidos no sufrieran mayores complicaciones judiciales. La suma exigida osciló entre 300 mil y 500 mil pesos, de acuerdo con el testimonio de las víctimas y la evidencia reunida en la causa.

La Fiscalía sostiene que, tras la liberación de la mujer por disposición fiscal, uno de los policías se puso en contacto con un familiar para coordinar la entrega del dinero. El encuentro fue pactado para el sábado 16 de mayo a las 22.30 en la propia dependencia policial.

El momento clave de la investigación se produjo durante la entrega controlada del dinero. De acuerdo al relato de la Fiscalía, la mujer ingresó esa noche a la oficina de sumarios de la seccional y entregó 300 mil pesos a los policías. Los billetes, de 20 mil pesos cada uno, estaban previamente marcados.

Minutos después de concretado el pago, personal de Asuntos Internos, que ya había sido advertido sobre la maniobra, irrumpió en la dependencia. Al revisar las instalaciones, hallaron el dinero escondido debajo de una impresora y procedieron a la aprehensión de Cabrera y Benítez.

La audiencia imputativa de ambos agentes, tuvo lugar en el Centro de Justicia Penal y estuvo a cargo de la fiscal Karina Bartocci
La audiencia imputativa de ambos agentes, tuvo lugar en el Centro de Justicia Penal y estuvo a cargo de la fiscal Karina Bartocci

Este procedimiento permitió recopilar pruebas directas sobre el accionar ilegal de los agentes, quienes fueron arrestados ese mismo fin de semana. La pesquisa derivó así en una investigación judicial por corrupción policial, centrada en una de las comisarías con mayor volumen de casos en el sur rosarino.

En respuesta a la consulta sobre el motivo de la detención de los policías de la Comisaría 15ª, la información oficial indica que ambos fueron arrestados luego de que se constatara que habían exigido y recibido dinero a cambio de favores procesales a personas demoradas en la dependencia. La intervención de Asuntos Internos fue clave para comprobar la entrega y el ocultamiento del dinero.

Durante la audiencia, el juez Malaponte avaló el pedido de la fiscal Bartocci y ordenó la prisión preventiva efectiva para los dos imputados, considerando la gravedad de los hechos y el riesgo de entorpecimiento de la investigación. El magistrado rechazó los planteos de las defensas, que intentaron proponer alternativas a la prisión.

La causa continúa bajo la órbita del Ministerio Público de la Acusación, que investiga la posible existencia de otros hechos similares en la misma seccional. No se descartan nuevas imputaciones o medidas disciplinarias, en tanto la pesquisa avanza sobre el funcionamiento interno de la Comisaría 15ª y la eventual connivencia de más efectivos.

El expediente sigue en curso y las próximas semanas serán claves para determinar si surgen nuevas responsabilidades o ramificaciones dentro de la estructura policial local.

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