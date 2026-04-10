Crimen y Justicia

Crimen de las turistas francesas en Salta: fracasó un nuevo pedido de muestras de ADN a la esposa del ex condenado

La decisión de avanzar con la extracción se tomó luego de que se trasladaran a la provincias los perfiles genéticos tomados en las autopsias de las víctimas, que estaban resguardadas en la Universidad de Buenos Aires (UBA)

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La investigación se reabrió a fines del año pasado a 15 años del crimen
La investigación se reabrió a fines del año pasado a 15 años del crimen

Una nueva solicitud de ADN por parte de la Unidad Fiscal que investiga el doble crimen de las francesas Cassandre Bouvier y Houria Moumni, ocurrido en julio de 2011 en Salta, volvió a fracasar.

A pesar de que el pedido a la esposa de Clemente Vera -uno de los condenados absueltos en 2021-, se presentara ante la Justicia, la medida quedó suspendida tras la intervención de un Juzgado de Garantías, en medio de cuestionamientos por parte de la defensa y la imposibilidad de contar con un perito propio.

El pedido anterior se había realizado a fines de marzo pero, en aquella ocasión, Beatriz Yapura no se presentó. La decisión de avanzar con la extracción de una muestra de ADN, se tomó tras varios intentos por parte del equipo especializado conformado para este caso, y luego de que se trasladaran a Salta muestras genéticas tomadas en las autopsias de las víctimas, que estaban resguardadas en la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Fue tras ese procedimiento que la Fiscalía a cargo de la revisión de la causa había citado a la mujer, con la intención de que accediera voluntariamente. El abogado defensor de su esposo, José Vargas, subrayó en aquella ocasión que el pedido era “totalmente infundado”, algo similar a lo que manifestó recientemente. “La medida se realizó a espaldas o sin orden del juez de Garantías. Allí, se vulneraron derechos”, añadió.

El objetivo de estos procedimientos es realizar pericias genéticas en el marco de una nueva etapa de la investigación, con la intención de avanzar en el esclarecimiento del caso. Vargas calificó como infundado el pedido y denunció que se hizo sin la intervención judicial adecuada. A su vez, recordó que su defendido estuvo encarcelado durante diez años sin pruebas fehacientes en su contra.

Santos Clemente Vera
Clemente Vera y su esposa Beatriz Yapura a quien solicitaron la muestra de ADN (@innocenceprojectargentina)

Para darle un nuevo impulso a la investigación, en febrero de 2025, el Procurador General Pedro García Castiella conformó una Unidad Especial integrada por los fiscales María Luján Sodero, Pablo Paz, Gabriel González y Daniel Espilocín. Uno de los principales objetivos es el cotejo de ADN con perfiles genéticos almacenados en la UBA. Peritos forenses franceses lograron recuperar de los hisopados de las autopsias tres perfiles genéticos desconocidos, correspondientes a dos personas masculinas y una femenina, que no fueron individualizados ni incluidos en la primera etapa de la investigación.

Clemente Vera, jardinero de San Lorenzo, fue inicialmente colaborador de la policía en la quebrada donde ocurrieron los hechos. Durante la instrucción bajo el juez Martín Pérez, Vera pasó de ser guía a imputado y finalmente a condenado. En 2014 fue absuelto en el juicio oral, pero dos años después, la Sala III del Tribunal de Impugnación revocó esa decisión, lo condenó a prisión perpetua y dispuso su retorno a la cárcel. El 11 de diciembre de 2023, la Corte Suprema dejó sin efecto esa sentencia, cuestionó duramente a la Justicia salteña y ordenó la liberación inmediata de Vera.

El padre de Cassandre Bouvier quien fue asesinada junto a Houria Moumni
El padre de Cassandre Bouvier quien fue asesinada junto a Houria Moumni

Durante los 10 años que estuvo preso, recordó en una entrevista con Infobae: “La cárcel es peor que el infierno, pero por suerte yo siempre tuve el apoyo de mi esposa”. “Hace casi 15 años, Santos Clemente Vera colaboró como guía con los policías que buscaban a las mujeres francesas por toda la quebrada de San Lorenzo. De guía pasó a imputado y luego a condenado”, apuntó el abogado.

Aunque deslizó la posibilidad de que su muestra hubiera sido plantada en la escena, no pudo confirmar la hipótesis al indicar que no pudieron designar a un perito de parte para que evaluara la situación.

Jean-Michel Bouvier, padre de una de las víctimas, prestó nuevamente declaración en la causa tras regresar al país con el propósito de entregar documentación y supuestas pruebas que permanecieron bajo resguardo en Francia. Entre ese material, se incluirían muestras genéticas que no habrían sido incorporadas previamente a la investigación.

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