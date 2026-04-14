Sociedad

Córdoba: un hombre perdió el control de su camioneta en la ruta, cayó desde 30 metros y se salvó de milagro

El conductor de 69 años presentaba politraumatismos y tuvo que ser rescatado por un equipo especializado en Altas Cumbres. Tuvo que ser trasladado a un hospital cercano

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El hombre fue trasladado para su atención, mientras se investigan las causas del siniestro

Un hombre de 69 años, quien conducía una Chevrolet S10, cayó con su vehículo a un precipicio de aproximadamente 30 metros y quedó atrapado en una zona de acceso limitado durante la mañana de este martes. Todo ocurrió en la zona de Altas Cumbres en la provincia de Córdoba, a la altura de la Ruta E34, sobre el kilómetro 14.

El siniestro vial activó una respuesta coordinada entre un equipo de la Subdirección General de Bomberos, efectivos del DUAR y un servicio de emergencias médicas.

De acuerdo con el informe policial al que accedió este medio, el rodado se precipitó fuera de la vía principal, lo que obligó a los equipos de rescate a desplegar un operativo especial para llegar hasta el conductor. Utilizando herramientas de corte y un sistema de cuerdas, los rescatistas estabilizaron tanto el vehículo como al hombre accidentado.

Bomberos voluntarios y el DUAR desplegaron un operativo especial con herramientas de corte y cuerdas para estabilizar el vehículo y al conductor accidentado
Bomberos voluntarios y el DUAR desplegaron un operativo especial con herramientas de corte y cuerdas para estabilizar el vehículo y al conductor accidentado

Según relató el comisario Martín Fernández, de la Subdirección General de Bomberos, el personal especializado procedió a la extracción del ocupante mediante procedimientos técnicos específicos. Una vez fuera del vehículo, el hombre fue atendido en el lugar y diagnosticado con politraumatismos por el equipo médico de emergencias del 107.

Tras la estabilización, el herido fue trasladado a un centro asistencial cercano para recibir atención especializada. Las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar las circunstancias que provocaron el despiste y la caída del vehículo en esa zona de difícil acceso.

El siniestro vial en la Ruta E34 motivó investigaciones para determinar las causas del despiste en una zona de acceso complicado
El siniestro vial en la Ruta E34 motivó investigaciones para determinar las causas del despiste en una zona de acceso complicado

Rescataron a un hombre que cayó a un canal en pleno centro de Córdoba

La actividad nocturna habitual en el centro de Córdoba se vio alterada cuando una emergencia movilizó a las fuerzas de rescate en la zona de La Cañada, en la intersección de avenida Figueroa Alcorta y Santa Rosa.

El episodio, ocurrido semanas atrás, se desencadenó tras la caída de un hombre desde altura al cauce del canal, lo que generó preocupación entre quienes transitaban por el sector y derivó en un operativo de rescate que acaparó la atención durante varios minutos.

El Departamento de Unidades de Alto Riesgo (DUAR) se hizo presente rápidamente tras recibir la alerta. Los rescatistas emplearon una camilla-escalera especial, herramienta indispensable para operar en un tramo de acceso complicado, según fuentes cercanas al caso.

Esta maniobra permitió que el personal pudiera llegar hasta el interior del canal, donde el hombre yacía con lesiones graves. La coordinación entre DUAR y el Servicio de Emergencias posibilitó la extracción segura del individuo, así como la asistencia médica inmediata en el lugar.

Testigos y miembros del operativo señalaron que la víctima presentaba un cuadro de traumatismo de cráneo y politraumatismos en brazos y piernas, producto del impacto de la caída. Los profesionales de la salud confirmaron este diagnóstico tras realizar los primeros exámenes médicos en el sitio y determinaron la urgencia de trasladarlo al Hospital de Urgencias para una evaluación y atención más completa.

El hombre rescatado del canal presentaba traumatismo de cráneo y politraumatismos, siendo trasladado de urgencia al Hospital de Urgencias para su evaluación

Las autoridades policiales informaron que, a pesar de la magnitud del accidente, el hombre se encontraba consciente al momento de ser rescatado. Sin embargo, la gravedad de sus lesiones imposibilitó su identificación en ese momento, lo que sumó incertidumbre al operativo y llevó a las autoridades a mantener en reserva la información sobre la identidad de la víctima hasta obtener mayores precisiones médicas.

Hasta el momento, las autoridades no han brindado detalles sobre las circunstancias que originaron la caída. Tampoco se han difundido versiones oficiales respecto a lo que habría ocurrido antes del incidente, ya que es materia de investigación.

El uso de la camilla-escalera resultó fundamental para el éxito de la operación en un punto de difícil acceso y fue destacado por quienes participaron en el rescate. El paciente quedó bajo observación de los profesionales de la salud.

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