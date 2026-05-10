Un repatriado francés del crucero MV Hondius presenta síntomas de hantavirus durante el vuelo de vuelta a París

Primer ministro francés Sebastien Lecornu pronuncia unas palabras durante un discurso televisado pregrabado en el Hotel de Matignon en París, Francia, el 10 de abril de 2026. IAN LANGSDON/Pool vía REUTERS

Uno de los cinco ciudadanos franceses evacuados del crucero MV Hondius, que ha llegado a Tenerife a primera hora de la mañana de este domingo, ha presentado síntomas durante el trayecto de repatriación a Francia, según ha anunciado el primer ministro Sébastien Lecornu a través de su cuenta en X. El grupo aterrizó en París y fue trasladado de inmediato al Hospital Bichat, donde los cinco pasajeros han ingresado para permanecer en cuarentena estricta por un período de 72 horas para una evaluación médica completa.

Lecornu ha explicado que el pasajero con síntomas ha sido identificado durante el propio vuelo. “Presentó síntomas durante el vuelo de repatriación”, ha señalado el primer ministro, agregando que “estos cinco pasajeros fueron puestos inmediatamente en estricto aislamiento hasta nuevo aviso. Están recibiendo atención médica y se les realizarán pruebas y una evaluación de salud”.

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Ante la urgencia de la situación, el gobierno francés ha anunciado la emisión de un decreto “esta misma noche” para establecer “las medidas de aislamiento adaptadas a los casos de contacto y protectoras de la población general”. Así, ha declarado que la ministra de Sanidad del país galo se dirigirá al país esta noche.

Prosigue el desembarco por nacionalidades

La repatriación de los pasajeros del crucero MV Hondius, fondeado en el puerto industrial de Granadilla, en Tenerife, ha avanzado durante todo el domingo con tres aviones aún pendientes de aterrizar en el aeropuerto Tenerife Sur. El desembarco se está organizando por grupos nacionales. Los 14 ciudadanos españoles —13 pasajeros y un miembro de la tripulación— han sido los primeros en abandonar el barco.

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Momento del desembarco de los ocupantes del MV HONDIUS, captado por un dron de la Guardia Civil. Los agentes han recibido a los pasajeros equipados con trajes de protección, para su traslado al aeropuerto de Tenerife Sur

Tras ellos, salieron de la embarcación los nacionales de Francia (5), Países Bajos (26 de diferentes nacionalidades), Reino Unido (22), Canadá (4), Irlanda (2) y Turquía (3). Para las últimas horas del domingo se prevé la salida de los pasajeros de Estados Unidos, y mañana saldrán los nacionales de Australia y otro avión hacia Países Bajos para repatriar al resto de pasajeros.

Los españoles, en cuarentena en el Gómez Ulla

El avión del Ejército del Aire que ha trasladado a los 14 españoles aterrizó alrededor de las 15:00 horas en la base aérea de Torrejón de Ardoz, desde donde los repatriados fueron conducidos al Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla de Madrid, con llegada registrada sobre las 16:30. El grupo incluye cinco personas de Cataluña, tres de Madrid, tres del Principado de Asturias, una de Castilla y León, una de Galicia y una de la Comunidad Valenciana.

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El centro hospitalario activó sus protocolos sanitarios antes de la llegada del grupo. José García, responsable de prevención de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en el hospital, ha explicado que se habilitó un circuito cerrado para garantizar que los pacientes no tuviesen contacto con otras personas. “Tranquilidad, todo está previsto. Están activados todos los protocolos, se ha cerrado ya la zona por la que van a acceder las personas sanas y de ahí subirán a la planta perfectamente sin tener ningún contacto con ninguna persona familiar o visita”, declaró García ante los medios a las puertas del hospital.

Un autobús que transportaba a pasajeros del crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus, en el Hospital Militar Gómez Ulla, en Madrid, España, el 10 de mayo de 2026. (REUTERS/Alejandro Martínez Vélez)

Una vez en planta, el equipo de prevención realizará un control inicial que incluirá las pruebas necesarias para establecer el estado de salud de cada paciente. El centro dispone además de un ascensor de uso exclusivo para quienes presenten síntomas, con acceso directo a la unidad de alto aislamiento (UAN) ubicada en la planta 22. Para atender a los 14 repatriados, el Gómez Ulla ha reforzado su plantilla con 90 profesionales adicionales.

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Noticia elaborada con información de Europa Press.