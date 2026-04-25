Sociedad

Alerta por fuertes vientos en Buenos Aires: a partir de cuándo se prevén las ráfagas más intensas

El Servicio Meteorológico Nacional pronostica ráfagas que podrían superar los 60 km/h en CABA y emitió una alerta meteorológica

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Vista trasera de una persona con abrigo oscuro cruzando una calle en Buenos Aires, sujetando un paraguas negro invertido por el viento. Taxis y edificios al fondo.
Una persona lucha contra fuertes ráfagas de viento que invierten su paraguas mientras cruza una calle concurrida en la ciudad de Buenos Aires, en un día frío y nublado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por vientos intensos previstos para el domingo 26 de abril en toda la provincia de Buenos Aires. El informe, publicado por el organismo oficial, señala que se esperan ráfagas que podrían alcanzar entre 60 y 69 km/h, con un impacto directo en la región metropolitana y áreas del sur bonaerense.

Esta alerta signifca que la población debería mantenerse informada y atenta ante cualquier situación, ya que el evento podría requerir algún tipo de acción en el corto o mediano plazo. “Este será el nivel de alerta más común y es de esperar que surja en más del 90 % de los alerta emitidos. Es importante tener en cuenta que, el caso de un alerta de color amarillo no implica que no puedan registrarse eventos cuya intensidad sea severa”, explica el SMN.

Las proyecciones del SMN para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires anticipan un domingo con temperaturas mínimas de 13°C y máximas de 17°C, presencia de lluvias aisladas durante la mañana y la tarde, y vientos del sector sur que se mantendrán sostenidos entre 32 y 41 km/h, con ráfagas superiores a los 60 km/h en los momentos más intensos.

El clima en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el domingo 26 de abril según el SMN
El clima en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el domingo 26 de abril según el SMN

Además, se prevé una probabilidad de precipitaciones entre 10% y 40% para el domingo, lo que podría agravar la situación ante el viento. Bajo esta alerta, Servicio Meteorológico Nacional recomienda a la población:

  • Evitar salir
  • Retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos
  • Cerrar y alejarse de puertas y ventanas
  • No refugiarse debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes.
  • Tener precaución al conducir

El lunes 27 de abril se registrará un descenso marcado de la temperatura en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tras el paso del frente de viento del domingo. Se espera una temperatura mínima de 7°C y una máxima de 17°C, lo que marcará el inicio de la temporada del frío. Las temperaturas continuarán bajas durante la semana, y se prevé nubosidad hasta el jueves que el día estará despejado.

Que otras zonas se verán afectadas

De acuerdo con el ente nacional, las provincias que también se verán afectadas por la alerta amarilla por viento son: el sur de Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, San Luis y Mendoza, la región de La Pampa, Río Negro y Chubut. Las zonas podrían presentar “fuertes vientos del oeste y sudoeste, con velocidades entre 40 y 50 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h”.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por vientos en distintas regiones
El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por vientos en distintas regiones

Por otro lado, el mapa también señala un área en alerta naranja, marcando mayor intensidad de los fenómenos meteorológicos. Las zonas con este nivel de alerta para el domingo abarca sectores costeros del este y sudeste de la provincia de Buenos Aires, incluyendo localidades cercanas a la costa atlántica como: Mar del Plata, Miramar, Necochea, Bahía Blanca, Medanos, entre otros.

Según el Servicio Meteorológico Nacional: “El área será afectada por fuertes vientos del oeste y sudoeste, con velocidades entre 50 y 70 km/h, y ráfagas que pueden superar los 100 Km/h”. A diferencia de la alerta amarilla, en estos casos: “Se esperan fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el ambiente. En este caso estamos hablando de eventos particularmente intensos y es esperable que menos del 10 % de los niveles de alerta que se emitan sean de este color”.

En el caso de las zonas bajo alerta naranja, a diferencia de la alerta amarilla, requiere medidas mucho más estrictas. En este nivel, se aconseja alejarse de árboles, postes, cables y estructuras que puedan caer, así como asegurar techos, chapas y elementos susceptibles de desprenderse. Además, se recomienda buscar un lugar seguro ante la presencia de fuertes vientos.

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