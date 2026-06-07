Crimen y Justicia

Desobedeció una orden judicial, intentó atacar a policías con un machete y mordió a una oficial: quedó detenida

Sucedió en Misiones. La mujer, de 74 años, reaccionó contra los agentes que participaban de un operativo en un terreno en litigio. Está acusada de resistencia a la autoridad, atentado a la autoridad y desobediencia judicial.

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Agentes de policía y civiles caminan por un sendero de tierra. Una mujer en el centro lleva un chaleco azul, camisa roja y sostiene un objeto rojo
El hecho ocurrió en un lote ubicado en la intersección de Albert Einstein y la colectora Juan Domingo Perón, en el barrio Punta Alta

Una mujer de 74 años, identificada como F.G., fue detenida en Garupá, Misiones, luego de enfrentarse con efectivos policiales que intentaban hacer cumplir una orden judicial sobre un terreno en litigio. Según informaron fuentes policiales, la acusada intentó atacar a los agentes con un machete y mordió a una oficial durante el procedimiento.

El episodio ocurrió el viernes pasado por la mañana en un lote ubicado en la intersección de las calles Albert Einstein y la colectora Juan Domingo Perón, en el barrio Punta Alta. Sobre ese predio pesaba una medida de “no innovar” dictada por la Justicia, que prohibía realizar modificaciones o trabajos hasta que se resolviera el conflicto judicial.

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Cuando los policías llegaron al lugar para verificar el cumplimiento de la disposición, detectaron que varias personas realizaban tareas de acondicionamiento del terreno y movimientos de suelo con maquinaria pesada, pese a la restricción vigente.

De acuerdo con las fuentes consultadas por este medio, la propietaria reaccionó de manera violenta al ser notificada de la situación. Primero insultó a los efectivos y luego lanzó golpes de puño y patadas. En medio del incidente, además, habría intentado agredirlos con un machete.

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Ante lo ocurrido, el juez de Instrucción Nº 3 se presentó en el lugar y ordenó suspender de inmediato las tareas que se desarrollaban en el predio. Sin embargo, según la versión policial, tanto F.G. como otra mujer identificada como P.D., de 61 años, continuaron incumpliendo las directivas impartidas, por lo que el magistrado dispuso su detención.

Policía de Misiones
La mujer de 74 años mordió a una policía cuando le intentaron colocar las esposas

Pero el conflicto no terminó ahí. Durante el procedimiento, cuando los agentes intentaban colocarle las esposas a la dueña del terreno, una oficial de la Comisaría de la Mujer de Fátima sufrió una mordedura en una mano. Tras la agresión, recibió atención médica en Sanidad Policial y posteriormente fue derivada a un centro asistencial para completar el tratamiento preventivo correspondiente.

F.G. quedó detenida e imputada por los delitos de resistencia a la autoridad, atentado a la autoridad y desobediencia judicial. En tanto, la segunda mujer recuperó la libertad tras ser notificada de la causa, aunque continúa vinculada a la investigación.

La causa continúa bajo investigación y busca determinar las responsabilidades por el presunto incumplimiento de la medida judicial que pesaba sobre el terreno.

Días atrás se registró un episodio similar en el Aeroparque Jorge Newbery. Una pasajera fue detenida después de morder a una oficial de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) cuando intentaban retirarla de un avión de JetSmart.

Según informaron fuentes oficiales, la mujer había intentado abordar pese a que la aerolínea le había impedido embarcar por un inconveniente con el equipaje de mano. Durante la intervención de la PSA se mostró agresiva y mordió a una agente en el brazo derecho.

La pasajera fue reducida y quedó detenida por orden del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 3.

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