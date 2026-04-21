Sociedad

Tragedia en Córdoba: un niño de 11 años se desvaneció mientras jugaba en un recreo y murió

Ocurrió en la escuela primaria General José de San Martín. El menor estaba jugando al fútbol cuando perdió el conocimiento y recibió maniobras de reanimación

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El alumno se desvaneció mientras jugaba con sus compañeros durante el recreo y recibió maniobras de reanimación de inmediato
El alumno se desvaneció mientras jugaba con sus compañeros durante el recreo y recibió maniobras de reanimación de inmediato

Un alumno de 11 años, que cursaba el sexto grado en una escuela primaria ubicada en la ciudad de La Calera, provincia de Córdoba, falleció este martes tras descompensarse durante el recreo.

El hecho sucedió en la primaria General José de San Martín situada sobre la calle Juan Ramón Jiménez al 400, en el barrio Stoecklin.

De acuerdo con los testimonios de las autoridades y la información proporcionada por la Policía de Córdoba, el menor jugaba a la pelota junto con otros compañeros en el patio de la escuela cuando, de manera repentina y por motivos que aún se investigan, cayó al suelo.

Inicialmente, algunos pensaron que se trataba de una broma, pero al advertir que no reaccionaba, intervino el personal docente, quien comprobó que el alumno tenía signos vitales débiles. De inmediato, comenzaron a aplicarle maniobras de reanimación cardiopulmonar.

El doctor Juan José Castellano, director General de Bienestar Educativo de la provincia, detalló en diálogo con Cadena 3 que el niño jugaba con una pelota de papel al momento del desvanecimiento.

“El niño ha estado jugando con sus compañeritos con una pelota de papel en el recreo y en ese marco, se desvaneció. Pensaban que era parte de una broma y no, comprobaron que reaccionaba. Docentes le realizaron reanimación, vino el servicio médico y en ese proceso entró en paro”, dijo.

El servicio de emergencias arribó poco después, continuó con las tareas de asistencia y dispuso el traslado urgente al Hospital Materno Infantil Dr. Arturo Illia. Pese a los intentos realizados tanto en la escuela como en el centro de salud, los médicos confirmaron el fallecimiento poco después de su ingreso.

La Justicia tomó intervención para determinar con precisión las causas del deceso mediante las pericias correspondientes. Mientras tanto, la noticia generó conmoción y profundo dolor tanto en la comunidad educativa como en la ciudad de La Calera, que permanece a la espera de los resultados de la investigación.

Un joven murió mientras festejaba su cumpleaños

En febrero pasado, en el barrio Ituzaingó, un encuentro entre amigos en una cancha de fútbol amateur terminó abruptamente luego de que un joven de 23 años falleciera tras descompensarse mientras jugaba un partido en la ciudad de Córdoba.

El episodio ocurrió en un predio deportivo situado en la intersección de calle Fulton y Galvani. Allí, el joven, que se encontraba celebrando su cumpleaños junto a un grupo de allegados, cayó inconsciente de forma repentina en pleno partido. El llamado de auxilio no tardó en activar el despliegue policial y de los servicios de emergencia, aunque los intentos por revertir el cuadro fueron infructuosos.

De acuerdo con información del medio cordobés La Voz, la secuencia se desencadenó cuando el joven colapsó desde su propia altura, ante la mirada de quienes compartían la jornada. Personal policial llegó en primer lugar y alternó maniobras de reanimación cardiopulmonar, mientras aguardaban la llegada de las ambulancias al complejo de canchas.

La causa del fallecimiento fue diagnosticada como paro cardiorrespiratorio según el parte médico
La causa del fallecimiento fue diagnosticada como paro cardiorrespiratorio según el parte médico

Según testigos, la demora de los servicios médicos desencadenó malestar entre los presentes, ya que denunciaron que arribaron aproximadamente cuarenta minutos después del primer aviso.

El personal de salud continuó con las maniobras de asistencia, pero poco después se constató la muerte del joven por paro cardiorrespiratorio. El deceso ocurrió cerca de la 1.30 de la madrugada del lunes, confirmaron los médicos que intervinieron.

La víctima, que residía a pocas cuadras del complejo deportivo, era conocida en la zona. La Justicia intervino desde el primer momento para investigar las circunstancias exactas del fallecimiento, mientras se mantienen las actuaciones correspondientes en el predio donde se produjo el hecho.

La conmoción permanece latente entre familiares y allegados, mientras la investigación judicial busca esclarecer todos los elementos vinculados a la descompensación y posterior muerte en el predio de barrio Ituzaingó.

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