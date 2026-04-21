La decisión de la AFA con Paletta y Darío Herrera tras la polémica en el Superclásico: quién dirigirá a River ante Aldosivi

Luego de algún fallo rutilante en un partido, la Dirección Nacional de Arbitraje suele “parar” al árbitro implicado. Es el equivalente a un tipo de sanción del organismo dependiente de la AFA que dirige Federico Beligoy. Pues bien, la Liga Profesional dio a conocer las ternas para los partidos de la fecha 16 del Torneo Apertura. Y tanto Darío Herrera como Héctor Paletta fueron designados luego del escándalo que se generó en el triunfo de Boca Juniors ante River Plate en el Monumental.
El conflicto fue provocado por la última jugada del encuentro: a los 48 minutos, tras un pelotazo largo de Marcos Acuña, Lautaro Blanco empujó a Lucas Martínez Quarta dentro del área y todo el estadio pidió penal. Herrera no lo advirtió y Paletta, quien estaba a cargo de la tecnología, no lo llamó a revisar.
Tal fue el revuelo generado que River solicitó no volver a tener en el VAR a Paletta por tiempo indeterminado. En ese contexto, la Asociación del Fútbol Argentino nominó a ambos para diferentes encuentros en la próxima jornada, lo que confirma que las autoridades arbitrales juzgaron como positiva su actuación, a pesar de la catarata de críticas.
Paletta, principal apuntado por la Banda, manejará el VAR en Atlético Tucumán-Banfield, que se disputará el próximo domingo a las 20. Allí, oficiará como respaldo de Álvaro Carreras, autoridad de campo.
Herrera, por su parte, dirigirá Estudiantes de Río Cuarto-Rosario Central, duelo programado para el viernes desde las 19.15 en Córdoba.
También fue elegido Sebastián Habib, quien tuvo el rol de AVAR en el Superclásico y también quedó bajo los focos: repetirá función el viernes en Deportivo Riestra-Independiente.
Por su parte, River Plate, que el sábado recibirá a Aldosivi en su estadio, tendrá la conducción de Nicolás Ramírez, de los jueces con mejor concepto general entre los dirigentes de los clubes de Primera, aunque no integra la delegación arbitral argentina para el Mundial (sí Facundo Tello, el mencionado Herrera y Yael Falcón Pérez). Y en el VAR estará Nicolás Lamolina.
La escena del empujón a Martínez Quarta fue analizada con rigor en redes sociales por el exárbitro internacional Javier Castrilli, quien fue categórico: “Hubo un claro desplazamiento con el brazo... PENAL..!!!”, escribió en su cuenta de X, antes conocida como Twitter. Su juicio, alineado con la protesta de jugadores de River como Maximiliano Salas y del propio Martínez Quarta, introduce un dato que, más allá del resultado, define la polémica: “Un empujón no requiere que sea realizado con fuerza tal que haga caer al adversario, sino que resulte suficiente para desestabilizarlo. Blanco sorprende a un Martínez Quarta con ambos pies apoyados en la misma línea notándose claramente el impacto en los movimientos”.
Paletta es hermano de Gabriela, ex jugador de Boca Juniors, quien, más allá de su compromiso profesional entre 2007 y 2010 (ganó dos títulos en La Ribera). supo declarar: “Toda mi familia es hincha de Boca, y yo a veces lo iba a ver”. Esa vinculación y varios antecedentes polémicos, incluso en Superclásicos, del encargado del VAR, habían creado un clima incómodo a su alrededor. Y su decisión el domingo en el Monumental empeoró todo.
A pesar del escándalo que se generó en el partido, fue respaldado con una nueva designación.
Los árbitros de la fecha 16 del Torneo Apertura
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Jueves 23 de abril
20.00 Defensa y Justicia – Boca – Zona A (ESPN Premium)
Árbitro: Andrés Gariano
Árbitro asistente 1: Miguel Savorani
Árbitro asistente 2: Federico Cano
Cuarto árbitro: Lucas Comesaña
VAR: Silvio Trucco
AVAR: Iván Núñez
Viernes 24 de abril
17.00 Deportivo Riestra – Independiente – Zona A (ESPN Premium)
Árbitro: Luis Lobo Medina
Árbitro asistente 1: Walter Ferreyra
Árbitro asistente 2: Mario Bardina
Cuarto árbitro: Nelson Bejas
VAR: José Carreras
AVAR: Sebastián Habib
19.15 Estudiantes (Río Cuarto) – Rosario Central – Zona B (TNT Sports)
Árbitro: Darío Herrera
Árbitro asistente 1: Marcelo Bistocco
Árbitro asistente 2: Marcos Horticolou
Cuarto árbitro: Jorge Etem
VAR: Fernando Espinoza
AVAR: Carlos Córdoba
19.15 Lanús – Central Córdoba – Zona A (ESPN Premium)
Árbitro: Pablo Dóvalo
Árbitro asistente 1: Pablo González
Árbitro asistente 2: Juan Del Fueyo
Cuarto árbitro: Kevin Alegre
VAR: Sebastián Bresba
AVAR: Joaquín Gil
21.30 Racing – Barracas Central – Zona B (TNT Sports)
Árbitro: Pablo Echavarría
Árbitro asistente 1: Cristian Navarro
Árbitro asistente 2: Andrés Barbieri
Cuarto árbitro: Lucas Cavallero
VAR: Germán Delfino
AVAR: Mariano Ascenzi
21.30 Platense – San Lorenzo – Zona A (ESPN Premium)
Árbitro: Hernán Mastrángelo
Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri
Árbitro asistente 2: Mariana De Almeida
Cuarto árbitro: Diego Ceballos
VAR: Laura Fortunato
AVAR: Gastón Suárez
Sábado 25 de abril
17.00 Estudiantes – Talleres – Zona A (TNT Sports)
Árbitro: Leandro Rey Hilfer
Árbitro asistente 1: Juan Mamani
Árbitro asistente 2: Agustín Méndez
Cuarto árbitro: Ramiro Maglio
VAR: Juan Pablo Loustau
AVAR: Diego Verlota
19.15 Sarmiento – Tigre – Zona B (ESPN Premium)
Árbitro: Sebastián Zunino
Árbitro asistente 1: José Castelli
Árbitro asistente 2: Carlos Viglietti
Cuarto árbitro: Marcos Recalde
VAR: Salomé Di Iorio
AVAR: Diego Romero
21.30 River – Aldosivi – Zona B (TNT Sports)
Árbitro: Nicolás Ramírez
Árbitro asistente 1: Diego Bonfa
Árbitro asistente 2: Adrián Delbarba
Cuarto árbitro: Gonzalo Pereira
VAR: Nicolás Lamolina
AVAR: Lucas Comesaña
Domingo 26 de abril
15.00 Ind. Rivadavia Mza. – Gimnasia (Mza.) – Interzonal (TNT Sports)
Árbitro: Yael Falcón Pérez
Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso
Árbitro asistente 2: Facundo Rodríguez
Cuarto árbitro: Agustín Vegetti
VAR: Lucas Novelli
AVAR: Nelson Sosa
17.30 Newell’s – Instituto – Zona A (TNT Sports)
Árbitro: Bruno Amiconi
Árbitro asistente 1: Hugo Paez
Árbitro asistente 2: Juan Ricciardi
Cuarto árbitro: Franco Moron
VAR: Fernando Echenique
AVAR: Manuel Sánchez
17.30 Belgrano – Gimnasia – Zona B (ESPN Premium)
Árbitro: Nazareno Arasa
Árbitro asistente 1: Damián Espinoza
Árbitro asistente 2: Mariana Duré
Cuarto árbitro: Alejandro Scionti
VAR: Facundo Tello
AVAR: Matías Bianchi
20.00 Atlético Tucumán – Banfield – Zona B (ESPN Premium)
Árbitro: Álvaro Carranza
Árbitro asistente 1: Gabriel Chade
Árbitro asistente 2: Diego Martín
Cuarto árbitro: Maximiliano Silcán Jerez
VAR: Héctor Paletta
AVAR: Gonzalo Pereira
Lunes 27 de abril
18.45 Vélez – Unión – Zona A (TNT Sports)
Árbitro: Sebastián Martínez
Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo
Árbitro asistente 2: Erik Grunmann
Cuarto árbitro: Adrián Núñez Rodríguez
VAR: Andrés Merlos
AVAR: Gisella Bosso
21.00 Huracán – Argentinos – Zona B (ESPN Premium)
Árbitro: Ariel Penel
Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti
Árbitro asistente 2: Pablo Gualtieri
Cuarto árbitro: David Cornejo
VAR: Lucas Cavallero
AVAR: Julio Fernández