La decisión de la AFA con Paletta y Darío Herrera tras la polémica en el Superclásico: quién dirigirá a River ante Aldosivi

Paletta, de 49 años, viajará a Tucumán

Luego de algún fallo rutilante en un partido, la Dirección Nacional de Arbitraje suele “parar” al árbitro implicado. Es el equivalente a un tipo de sanción del organismo dependiente de la AFA que dirige Federico Beligoy. Pues bien, la Liga Profesional dio a conocer las ternas para los partidos de la fecha 16 del Torneo Apertura. Y tanto Darío Herrera como Héctor Paletta fueron designados luego del escándalo que se generó en el triunfo de Boca Juniors ante River Plate en el Monumental.

El conflicto fue provocado por la última jugada del encuentro: a los 48 minutos, tras un pelotazo largo de Marcos Acuña, Lautaro Blanco empujó a Lucas Martínez Quarta dentro del área y todo el estadio pidió penal. Herrera no lo advirtió y Paletta, quien estaba a cargo de la tecnología, no lo llamó a revisar.

Tal fue el revuelo generado que River solicitó no volver a tener en el VAR a Paletta por tiempo indeterminado. En ese contexto, la Asociación del Fútbol Argentino nominó a ambos para diferentes encuentros en la próxima jornada, lo que confirma que las autoridades arbitrales juzgaron como positiva su actuación, a pesar de la catarata de críticas.

Paletta, principal apuntado por la Banda, manejará el VAR en Atlético Tucumán-Banfield, que se disputará el próximo domingo a las 20. Allí, oficiará como respaldo de Álvaro Carreras, autoridad de campo.

Herrera, por su parte, dirigirá Estudiantes de Río Cuarto-Rosario Central, duelo programado para el viernes desde las 19.15 en Córdoba.

También fue elegido Sebastián Habib, quien tuvo el rol de AVAR en el Superclásico y también quedó bajo los focos: repetirá función el viernes en Deportivo Riestra-Independiente.

Por su parte, River Plate, que el sábado recibirá a Aldosivi en su estadio, tendrá la conducción de Nicolás Ramírez, de los jueces con mejor concepto general entre los dirigentes de los clubes de Primera, aunque no integra la delegación arbitral argentina para el Mundial (sí Facundo Tello, el mencionado Herrera y Yael Falcón Pérez). Y en el VAR estará Nicolás Lamolina.

La escena del empujón a Martínez Quarta fue analizada con rigor en redes sociales por el exárbitro internacional Javier Castrilli, quien fue categórico: “Hubo un claro desplazamiento con el brazo... PENAL..!!!”, escribió en su cuenta de X, antes conocida como Twitter. Su juicio, alineado con la protesta de jugadores de River como Maximiliano Salas y del propio Martínez Quarta, introduce un dato que, más allá del resultado, define la polémica: “Un empujón no requiere que sea realizado con fuerza tal que haga caer al adversario, sino que resulte suficiente para desestabilizarlo. Blanco sorprende a un Martínez Quarta con ambos pies apoyados en la misma línea notándose claramente el impacto en los movimientos”.

Paletta es hermano de Gabriela, ex jugador de Boca Juniors, quien, más allá de su compromiso profesional entre 2007 y 2010 (ganó dos títulos en La Ribera). supo declarar: “Toda mi familia es hincha de Boca, y yo a veces lo iba a ver”. Esa vinculación y varios antecedentes polémicos, incluso en Superclásicos, del encargado del VAR, habían creado un clima incómodo a su alrededor. Y su decisión el domingo en el Monumental empeoró todo.

A pesar del escándalo que se generó en el partido, fue respaldado con una nueva designación.

Dario Herrera, rodeado de las críticas de River Plate en el Monumental (REUTERS/Rodrigo Valle)

Los árbitros de la fecha 16 del Torneo Apertura

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Jueves 23 de abril

20.00 Defensa y Justicia – Boca – Zona A (ESPN Premium)

Árbitro: Andrés Gariano

Árbitro asistente 1: Miguel Savorani

Árbitro asistente 2: Federico Cano

Cuarto árbitro: Lucas Comesaña

VAR: Silvio Trucco

AVAR: Iván Núñez

Viernes 24 de abril

17.00 Deportivo Riestra – Independiente – Zona A (ESPN Premium)

Árbitro: Luis Lobo Medina

Árbitro asistente 1: Walter Ferreyra

Árbitro asistente 2: Mario Bardina

Cuarto árbitro: Nelson Bejas

VAR: José Carreras

AVAR: Sebastián Habib

19.15 Estudiantes (Río Cuarto) – Rosario Central – Zona B (TNT Sports)

Árbitro: Darío Herrera

Árbitro asistente 1: Marcelo Bistocco

Árbitro asistente 2: Marcos Horticolou

Cuarto árbitro: Jorge Etem

VAR: Fernando Espinoza

AVAR: Carlos Córdoba

19.15 Lanús – Central Córdoba – Zona A (ESPN Premium)

Árbitro: Pablo Dóvalo

Árbitro asistente 1: Pablo González

Árbitro asistente 2: Juan Del Fueyo

Cuarto árbitro: Kevin Alegre

VAR: Sebastián Bresba

AVAR: Joaquín Gil

21.30 Racing – Barracas Central – Zona B (TNT Sports)

Árbitro: Pablo Echavarría

Árbitro asistente 1: Cristian Navarro

Árbitro asistente 2: Andrés Barbieri

Cuarto árbitro: Lucas Cavallero

VAR: Germán Delfino

AVAR: Mariano Ascenzi

21.30 Platense – San Lorenzo – Zona A (ESPN Premium)

Árbitro: Hernán Mastrángelo

Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri

Árbitro asistente 2: Mariana De Almeida

Cuarto árbitro: Diego Ceballos

VAR: Laura Fortunato

AVAR: Gastón Suárez

Sábado 25 de abril

17.00 Estudiantes – Talleres – Zona A (TNT Sports)

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

Árbitro asistente 1: Juan Mamani

Árbitro asistente 2: Agustín Méndez

Cuarto árbitro: Ramiro Maglio

VAR: Juan Pablo Loustau

AVAR: Diego Verlota

19.15 Sarmiento – Tigre – Zona B (ESPN Premium)

Árbitro: Sebastián Zunino

Árbitro asistente 1: José Castelli

Árbitro asistente 2: Carlos Viglietti

Cuarto árbitro: Marcos Recalde

VAR: Salomé Di Iorio

AVAR: Diego Romero

21.30 River – Aldosivi – Zona B (TNT Sports)

Árbitro: Nicolás Ramírez

Árbitro asistente 1: Diego Bonfa

Árbitro asistente 2: Adrián Delbarba

Cuarto árbitro: Gonzalo Pereira

VAR: Nicolás Lamolina

AVAR: Lucas Comesaña

Domingo 26 de abril

15.00 Ind. Rivadavia Mza. – Gimnasia (Mza.) – Interzonal (TNT Sports)

Árbitro: Yael Falcón Pérez

Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso

Árbitro asistente 2: Facundo Rodríguez

Cuarto árbitro: Agustín Vegetti

VAR: Lucas Novelli

AVAR: Nelson Sosa

17.30 Newell’s – Instituto – Zona A (TNT Sports)

Árbitro: Bruno Amiconi

Árbitro asistente 1: Hugo Paez

Árbitro asistente 2: Juan Ricciardi

Cuarto árbitro: Franco Moron

VAR: Fernando Echenique

AVAR: Manuel Sánchez

17.30 Belgrano – Gimnasia – Zona B (ESPN Premium)

Árbitro: Nazareno Arasa

Árbitro asistente 1: Damián Espinoza

Árbitro asistente 2: Mariana Duré

Cuarto árbitro: Alejandro Scionti

VAR: Facundo Tello

AVAR: Matías Bianchi

20.00 Atlético Tucumán – Banfield – Zona B (ESPN Premium)

Árbitro: Álvaro Carranza

Árbitro asistente 1: Gabriel Chade

Árbitro asistente 2: Diego Martín

Cuarto árbitro: Maximiliano Silcán Jerez

VAR: Héctor Paletta

AVAR: Gonzalo Pereira

Lunes 27 de abril

18.45 Vélez – Unión – Zona A (TNT Sports)

Árbitro: Sebastián Martínez

Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo

Árbitro asistente 2: Erik Grunmann

Cuarto árbitro: Adrián Núñez Rodríguez

VAR: Andrés Merlos

AVAR: Gisella Bosso

21.00 Huracán – Argentinos – Zona B (ESPN Premium)

Árbitro: Ariel Penel

Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti

Árbitro asistente 2: Pablo Gualtieri

Cuarto árbitro: David Cornejo

VAR: Lucas Cavallero

AVAR: Julio Fernández