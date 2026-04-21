Juan Maquieyra, director de la escuela Fratelli Tutti: “Francisco nos enseñó a construir puentes donde hay muros”

El director de la Escuela Política Fratelli Tutti detalló en Infobae a la Tarde cómo el legado de Francisco se traduce en la formación de jóvenes líderes que apuestan al diálogo y la inclusión

En Infobae a la Tarde, Juan Maquieyra destacó la necesidad de una política orientada al bien común y la importancia de la escuela creada por el papa Francisco para formar jóvenes líderes comprometidos con la fraternidad y el diálogo.

En una entrevista atravesada por el aniversario del fallecimiento de Francisco, Maquieyra resumió el mensaje central: “Hay que hacerse cargo de la mierda del mundo”, una frase que el papa pronunció en el Vaticano ante el equipo de la Escuela Global, instando a no huir de los problemas sino a enfrentarlos para construir una sociedad mejor.

En una charla con el equipo de Infobae a la Tarde —integrado por Manu Jove, Maia Jastreblansky, Paula Guardia Bourdin, Rosendo Grobo y Lara López Calvo— Maquieyra relató cómo fue lanzar la Escuela Política Fratelli Tutti en el plano internacional y el aval personal de Francisco: “El papa, a través de Escuelas Ocurrentes, quería que no solo hubiera una encíclica sobre la buena política, sino también una escuela de formación para jóvenes que quisieran hacer política en esta modalidad olvidada, la de trabajar por el bien común”.

El mensaje de Francisco y el nacimiento de Fratelli Tutti

La encíclica “Fratelli Tutti”, publicada en octubre de 2020 durante la pandemia, propuso la fraternidad universal y la amistad social como camino para una política justa. Maia Jastreblansky repasó los lineamientos: el rechazo a la polarización, el totalitarismo, la inequidad, la guerra, la especulación y el odio en redes sociales.

La portada del periódico del Vaticano, L'Osservatore Romano con la foto del papa Francisco y su última encíclica titulada "Fratelli Tutti" (Hermanos Todos) en el Vaticano, el 4 de octubre de 2020. REUTERS/Remo Casilli

Maquieyra subrayó la vigencia de estos desafíos: “Él lo primero que hace es describir cómo un mundo donde la polarización crece, los nacionalismos tribales crecen, el odio en Internet hace estragos, no solamente a nivel colectivo, sino individual, sobre todo en los jóvenes”, afirmó.

El entrevistado explicó que la Escuela Fratelli Tutti fue creada en 2021 con participantes de los cinco continentes y diferentes creencias. El programa formó una primera cohorte de cincuenta jóvenes seleccionados entre más de seis mil postulantes, destacando la diversidad y el compromiso: “Desde un joven judío en Frankfurt que trabajaba en Deutsche Bank hasta tres refugiados de Kakuma, Kenia. Todos llevaban el mensaje de Francisco a sus comunidades”.

Unidad, conflicto y cultura del encuentro: el carisma de Francisco

Maquieyra enfatizó la capacidad del papa para tender puentes entre sectores enfrentados en Argentina y el mundo: “Era capaz de recibir a Hebe de Bonafini, que había dicho cosas muy feas de él, y a Milei, que también lo criticó fuerte. Creía que la unidad es superior al conflicto”.

Para el director de Techo, la política argentina perdió la potencia de convocar a quienes piensan distinto: “Francisco logró eso. Me alegra que hasta los libertarios quieran reivindicar su figura, porque eso significa que hay puentes posibles. La cultura del encuentro y del abrazo era algo que promovía con hechos, desde juntar pibes de Israel y Palestina hasta impulsar la reapertura entre Cuba y Estados Unidos”.

Pope Francis delivers the Angelus prayer from his window on the day of the release of his new encyclical, titled "Fratelli Tutti" (Brothers All), at St. Peter's Square at the Vatican, October 4, 2020. REUTERS/Remo Casilli

El diálogo derivó en la preocupación por la violencia en el discurso político. Maquieyra fue tajante: “Creo que es profundamente irresponsable por parte de la dirigencia argentina generar discursos de violencia. Le están jodiendo la vida a nuestros hijos. Está comprobado que chicos expuestos a violencia tienden a reproducirla, y eso ya se ve en las escuelas”.

Jóvenes, política y la responsabilidad de transformar

Consultado sobre el supuesto desinterés de los jóvenes en la política, Maquieyra se apoyó en su experiencia: “Nosotros convocamos a construir viviendas en Techo y vienen pibes que votaron a Milei, a Cristina, de izquierda, de derecha o que no les importa la política. Pero cuando los llamás a hacer algo por otros, algo mágico pasa ahí. El papa creía en eso: sembrar esperanza”.

El legado de Francisco, según Maquieyra, trasciende la política partidaria: “Yo creo profundamente en la política como herramienta de transformación. Pero si la dejamos solo en manos de los funcionarios, achicamos mucho la política. Es político lo que hacen los medios convocando mesas diversas, lo que hace Techo construyendo viviendas, lo que hace cualquier ciudadano que decide involucrarse en la vida social”.

Sobre la continuidad del legado con el papa León XIV, Maquieyra señaló: “Todavía está por verse, porque el Vaticano tiene otros tiempos. Pero León eligió un nombre cargado de significado: fue compañero de San Francisco, autor de la primera encíclica con crítica social y quien le puso límite a los bárbaros. Hoy vemos al papa León defendiendo la dignidad humana y viajando a los márgenes, como hacía Francisco”.

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