Daniela Celis contó por qué nunca quiso irse de la casa de Gran Hermano: el electrodoméstico que la enamoró y no conocía

Daniela Celis reveló que el confort que vivió en la casa de Gran Hermano, hasta ahí desconocido para ella, fue lo que hizo que no quisiera irse jamás

Daniela Celis, una de las ex participantes más mediáticas de Gran Hermano, reveló los motivos por los que nunca consideró abandonar la casa voluntariamente y compartió en el programa “La Jugada” de Streams Telefe sus experiencias personales. Sus declaraciones, atravesadas por emociones y recuerdos, exponen cómo el reality transformó su día a día y sus percepciones.

Pestañela explicó que nunca quiso irse de la casa durante su paso por Gran Hermano 2022 porque, como relató, sentía temor al mundo exterior y encontraba una inusual comodidad en la convivencia dentro del reality. La experiencia le permitió dejar atrás preocupaciones habituales como el trabajo y las cuentas, y enfocarse únicamente en las dinámicas internas del programa, como la prueba semanal, la prueba de líder y las estrategias de votación.

“Yo no quería salir. Yo tenía miedo de salir. Era como: ¿qué pasará en el exterior? ¿Qué pasará en el mundo real? Estás viviendo una vida que no tenés que trabajar, no tenés que pensar en pagar las cuentas, tenés que preocuparte por una nueva prueba de líder, por la prueba semanal, hacer juegos, pensar en, en quién vas a votar, justificaciones. Era lo único que te preocupaba. Después tenías todo”, expresó Celis al aire.

Al responder si había dejado a alguien a cargo de sus asuntos antes de ingresar, ella fue contundente al decir que “yo no tenía nada para dejar nada a cargo porque no tenía nada”. Este cambio repentino de rutina y contexto fue un punto de inflexión en su vida, marcando un antes y un después difícil de anticipar.

Daniela Celis se deslumbró con el confort de la casa de Gran Hermano, como la cocina eléctrica (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los lujos de la casa de Gran Hermano

Durante la conversación, Celis relató con asombro el descubrimiento de comodidades dentro del reality a las que no estaba habituada previo a su ingreso. “Adentro de la casa de Gran Hermano yo conocí la cocina eléctrica, no sé, algo que hacía así y se abría la alacena. Era una vida que yo estaba viviendo...”, comentó la ex participante en diálogo con Streams Telefe.

El acceso a estos elementos cotidianos para muchos, pero nuevos para ella, profundizó su percepción del contraste entre la vida fuera y dentro del reality. Para Celis, la comodidad de contar con recursos materiales en la casa era reflejo de un cambio rotundo respecto a la escasez previa a su paso por la televisión.

De hecho, insistió en su deseo de permanecer en la competencia hasta el final. “Yo no quería salir. Yo quería estar ahí hasta que me saquen o que arruine todo”, subrayó la ex Gran Hermano, mostrando la intensidad de su decisión.

Consultada por su situación antes del programa, Celis describió: “Yo estaba viviendo en la casa de mi mamá, y de repente estaba viviendo una vida ahí...”. Este contraste entre su realidad anterior y las oportunidades surgidas dentro del reality marcó sus vivencias.

En la entrevista, la mediática también habló de sus trabajos previos. Al ser consultada sobre su experiencia como albañila, respondió: “Obvio, amor. Con uñas y pestañas, con uñas y pestañas pegando ladrillos”. El apodo “Pestañela”, según relató, surgió de sus planes para abrir un local propio tras patentar el nombre, aunque finalmente la maternidad se impuso: “Yo patenté Pestañela, me iba a poner el local y se me hicieron las gemelas”, contó entre risas sobre el nacimiento de sus hijas, fruto de su relación con Thiago Medina.

El gesto romántico de Thiago Medina a Daniela Celis en medio de los rumores de relación con Nick Sícaro

El gesto de Thiago Medina y los rumores con Nick Sícaro

En su etapa como conductora y madre, un episodio reciente volvió a ubicar a Daniela Celis en el centro de la atención mediática. Tras varios rumores que la vinculan sentimentalmente con el influencer Nick Sícaro, su ex pareja y padre de sus hijas, Thiago Medina, sorprendió a la conductora con un regalo en pleno programa.

El gesto de Medina consistió en un ramo de flores, la presencia de mariachis en el canal y una nota que decía: “Con amor, el padre de tus hijas”, firmada personalmente. Este detalle fue interpretado como una declaración pública del vínculo que mantienen, al margen de cualquier especulación.

Días antes, Nick Sícaro también había sorprendido a Celis en Telefe con flores y mariachis durante una transmisión especial. El influencer pidió que grabaran la escena para conservar el recuerdo. “Grabame que quiero que me quede esto. Es una sorpresa muy importante que te hice. No podés mirar… ¿Estás nerviosa?”, insistió, según la crónica de Infobae.

La reacción de Celis tras el regalo fue sincera: “No estoy bien. Tengo que conducir un programa yo ahora”, respondió tras la insistencia de Sícaro en plena transmisión, reflejando el impacto que tuvo la situación.

En medio del cruce, Thiago Medina expresó en redes sociales la intención genuina de su gesto. “Lo que pasa es que lo mío no es arreglado para un repechaje. Esto fue pago, no de canje”, publicó, marcando distancia con la exhibición mediática de su supuesto competidor.

Mientras los gestos y declaraciones de los ex Gran Hermano ocupaban el interés público y las redes sociales debatían la autenticidad de cada acción, la historia entre Celis, Medina y Sícaro sumaba nuevos capítulos con flores, música y cámaras atentas.

El desenlace de este triángulo emocional dejó ver a Daniela Celis sorprendida y sin palabras, sumergida en el asombro por la intensidad de la jornada vivida en el set.