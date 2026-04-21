Asesinaron en La Matanza a un policía que trabajaba como custodio frente a una pollería

Asesinaron a un policía de la Bonaerense en Isidro Casanova

Un policía de la provincia de Buenos Aires fue asesinado este martes al mediodía cuando intentó resistir un robo mientras trabajaba como custodio frente a una pollería ubicada sobre la Ruta 3, en la localidad de Isidro Casanova, partido de La Matanza.

Según las primeras informaciones, la víctima fue sorprendida por un grupo de delincuentes armados que buscaban la recaudación del comercio. El policía fue identificado como Mauro Fabián Molina, de 42 años.

De acuerdo a fuentes judiciales, el ataque se produjo alrededor de las 11.40 en la esquina de Ruta 3 y Marconi, donde Molina se encontraba realizando tareas de custodia para una empresa dedicada al transporte de caudales de empresas y comercios.

Había llegado al lugar a bordo de una camioneta y se encontraba dentro del vehículo cuando fue interceptado por al menos dos asaltantes armados, quienes se movilizaban en una Volkswagen Amarok.

El hecho quedó registrado en videos de seguridad que muestran la secuencia de la emboscada: al parecer, los delincuentes esperaron a que el custodio estacionara sobre la vereda. Cuando una empleada de la pollería le acercó la recaudación, los asaltantes se abalanzaron sobre Molina, lo sacaron de la cabina y lo arrojaron al piso. En ese momento, uno de ellos le disparó a quemarropa en el pecho.

Las imágenes también muestran el momento en que los delincuentes revisan el cuerpo del policía tendido en el suelo para quitarle otras pertenencias antes de huir.

Un grupo de delincuentes le dispararon a la víctima para robarle la recaudación que llevaba en su vehículo

Tras el ataque, los ladrones escaparon en la misma Amarok en la que habían llegado y que estacionaron delante de la camioneta del policía para bloquearle el paso. Más adelante, abandonaron ese vehículo y continuaron la fuga en otro auto que los esperaba cerca.

El efectivo fue trasladado de urgencia al Hospital Paroissien, donde los médicos intentaron reanimarlo, pero falleció poco después de ingresar debido a la gravedad de la herida.

Molina tenía más de 10 años de servicio en la fuerza, pertenecía a la Dirección de Investigación de Delitos Federales de la Superintendencia de Delitos Complejos y Crimen Organizado y era padre de dos hijos, de 15 y 13 años.

Tras el crimen, se montó un operativo cerrojo en la zona para dar con los homicidas, quienes aún no fueron detenidos.

La investigación está a cargo del fiscal Carlos Arribas, de la Unidad Funcional de Instrucción especializada en homicidios del Departamento Judicial de La Matanza.

Dada la forma en que actuaron, los investigadores sospechan que los asaltantes planearon el golpe y que contaban con información sobre los movimientos del custodio.

Por el momento, sigue la revisión de cámaras del Centro de Monitoreo Municipal y domos privados para reconstruir la ruta de escape y tratar de identificar a los integrantes de la banda.