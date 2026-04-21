Crimen y Justicia

Alarma en un tradicional colegio de Recoleta por un alumno de 13 años que publicó una foto con un arma: “Voy a hacer un tiroteo”

La imagen también mostraba municiones y estaba acompañada de un mensaje de tono amenazante. La Justicia ordenó allanar el domicilio del menor

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Allanaron el domicilio de un alumno de un colegio en Recoleta que había publicado un mensaje amenazante en redes sociales

En medio de una seguidilla de amenazas y mensajes intimidatorios en escuelas de todo el país, un colegio del barrio porteño de Recoleta activó los protocolos de seguridad tras detectar que un alumno de 13 años difundió una imagen en redes sociales donde se observaba un arma y un mensaje de tono violento.

Todo comenzó el domingo pasado, cuando autoridades del Colegio Champagnat, ubicado sobre la calle Montevideo 1050, tomaron conocimiento de que un estudiante de primer año subió a los estados de WhatsApp una fotografía en la que se ve un arma apoyada sobre sus piernas y, en segundo plano, una caja con municiones.

La foto estaba acompañada por la frase: “Voy a hacer un tirot-”(sic), lo que generó preocupación inmediata entre directivos.

Colegio Champagnat - Amenaza de tiroteo
El alumno subió una foto mostrando un arma de fuego y municiones

Según fuentes policiales, el rector del establecimiento educativo se presentó ese mismo día en la Comisaría Vecinal 7B para realizar la denuncia. El caso recayó en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 12, a cargo de Julián Ercolini, quien dispuso un allanamiento en el domicilio del menor.

El operativo fue realizado este lunes a la mañana por la Brigada División de Investigaciones de Comuna 7 de la Policía de la Ciudad. Los efectivos secuestraron un gabinete CPU, un teléfono celular y dos pendrives de 32 GB para ser peritados.

COLEGIO CHAMPAGNAT - AMENAZA DE TIROTEO
Un celular y dos pendrives, entre los dispositivos secuestrados durante el allanamiento

La situación comenzó a trascender en las horas siguientes y el colegio envió un comunicado a la comunidad educativa para informar lo sucedido.

“Ante las consultas que nos acercaron, les comunicamos que el pasado domingo un estudiante del nivel secundario subió una imagen a su estado de WhatsApp con un mensaje preocupante. Ese mismo día, al tomar conocimiento, el colegio activó todos los protocolos de cuidado, poniéndose en comunicación con la familia y las autoridades correspondientes”, informaron.

Y ampliaron: “Desde el inicio de la semana, la situación está contenida y en proceso de resolución. Entendemos que la información circulando sobre retos de TikTok y otras cuestiones generan muchas inquietudes, pero queremos llevarles tranquilidad de que la seguridad siempre estuvo y estará garantizada”.

Captura de pantalla de un comunicado oficial del Colegio Marista Champagnat, con el título "Comunicación importante", sobre una situación de seguridad
El comunicado del Colegio Champagnat

El viernes pasado, frente al contexto generalizado a nivel país, la institución ya había compartido con las familias una advertencia sobre el uso de las redes sociales y la difusión de retos virales peligrosos.

En esa comunicación, el colegio propuso acompañar y escuchar a los estudiantes en su mundo digital y resaltó: “Los retos virales no son un juego… Son dinámicas de imitación que circulan masivamente y pueden escalar rápidamente”.

“Ante la aparición de retos virales de carácter violento en redes sociales, tenemos que estar alerta: parecen hechos aislados, pero son parte de los riesgos de mal uso de la tecnología”, agregaron desde la institución, invitando a los padres y tutores a “generar espacios de escucha en casa”, en los que se hable del tema y sus riesgos, a estar alertas para detectar a tiempo cualquier tipo de manipulación o presión grupal y a poner límites claros.

Publicación de Instagram del Colegio Champagnat con su logo y el texto 'Los retos virales no son un juego...', alertando sobre seguridad digital
El establecimiento educativo había publicado el viernes un mensaje para concienciar sobre los riesgos de los retos virales y la importancia del acompañamiento parental

El caso de Recoleta se suma a una serie de episodios en distintas escuelas porteñas donde se detectaron amenazas o la presencia de armas.

En este marco, recientemente la Policía de la Ciudad secuestró un revólver calibre 32, una réplica de arma de fuego, una navaja y varios dispositivos electrónicos en el marco de operativos por denuncias en otros tres colegios.

Los hechos involucraron a estudiantes de 14 años de escuelas de Pompeya, Belgrano y Núñez.

En todos los casos, las autoridades escolares activaron los protocolos de resguardo y dieron intervención a la Justicia, el Ministerio Público Fiscal, el Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes, el Ministerio Público Tutelar, el Ministerio de Educación y la Policía de la Ciudad.

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