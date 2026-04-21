La NASA presenta un telescopio que promete revolucionar la búsqueda de exoplanetas y el estudio del universo

El telescopio espacial Nancy Grace Roman de la NASA (NASA)

Por primera vez, la NASA muestra al mundo el telescopio espacial Nancy Grace Roman completamente integrado, un instrumento que redefine los estándares de observación astronómica al cerrar su etapa de ensamblaje y comenzar los ensayos finales antes de su lanzamiento, previsto para finales de 2026.

El evento, realizado en el Centro de Vuelo Espacial Goddard, marca el inicio de una nueva fase para la astronomía global, al presentar el observatorio más avanzado de la agencia estadounidense, diseñado para profundizar en el estudio de la estructura y evolución del universo.

La NASA detalló que el telescopio Roman será trasladado próximamente al Centro Espacial Kennedy, en Florida, donde se completarán los preparativos para su despegue. El observatorio, desarrollado en colaboración con el Laboratorio de Propulsión a Chorro (JPL), Caltech/IPAC, el Instituto de Ciencias del Telescopio Espacial y varias agencias internacionales, incorpora tecnología óptica y de procesamiento de datos de última generación. De acuerdo con el comunicado oficial, “el Roman ofrecerá una visión profunda y panorámica del cosmos, generando imágenes nunca antes vistas que revolucionarán nuestra comprensión del universo”.

Entre los avances técnicos, la NASA ha destacado la capacidad del Roman para realizar sondeos sistemáticos del cielo, con especial énfasis en el bulbo galáctico de la Vía Láctea. Cerca del 75% de la misión principal de cinco años estará dedicada a tres grandes estudios, incluyendo un barrido intensivo de las regiones más densas y activas del núcleo galáctico. El telescopio observará seis campos definidos, uno en el centro mismo de la galaxia y cinco en áreas adyacentes, con una frecuencia de monitoreo de apenas 12 minutos entre cada revisión.

La NASA presentó por primera vez el telescopio espacial Nancy Grace Roman totalmente ensamblado, marcando el inicio de sus pruebas finales antes del lanzamiento (NASA)

Exploración del bulbo galáctico y búsqueda de exoplanetas

El Galactic Bulge Time-Domain Survey es uno de los programas más ambiciosos del Roman. Permitirá registrar con precisión el brillo y desplazamiento de cientos de millones de estrellas, aportando datos inéditos sobre la dinámica estelar y la formación planetaria. Jessie Christiansen, de Caltech/IPAC, declaró que “este estudio será el estudio de referencia de observación continua de mayor precisión, mayor cadencia y más largo de nuestro bulbo galáctico, donde reside la mayor densidad de estrellas en nuestra galaxia”.

La misión apuesta por la técnica de microlente gravitacional para detectar exoplanetas, una metodología poco utilizada hasta el momento por su complejidad, pero que permite identificar planetas en órbitas remotas o incluso aquellos que no orbitan ninguna estrella. Los equipos científicos prevén superar la marca de 1.000 exoplanetas hallados con este método, multiplicando por cinco el registro actual y cubriendo desde masas inferiores a Marte hasta gigantes gaseosos similares a Júpiter y Saturno.

Datos abiertos y colaboración internacional

La NASA subrayó que el procesamiento de la enorme cantidad de datos generados por el Roman estará a cargo del centro de soporte científico de Caltech/IPAC. La información será accesible al público poco después de su procesamiento inicial, promoviendo el acceso abierto y la colaboración entre investigadores de todo el mundo. De acuerdo con la NASA: “La naturaleza pública del proyecto facilitará el acceso a los datos poco después de su procesamiento, promoviendo descubrimientos colaborativos y acelerando la integración de los nuevos hallazgos en las distintas ramas de la astronomía”.

Además, la misión cuenta con la colaboración de la Agencia Espacial Europea (ESA), la JAXA de Japón, la CNES de Francia y el Instituto Max Planck de Astronomía en Alemania, así como de varias empresas tecnológicas. Este enfoque global busca maximizar el impacto científico y garantizar que los datos contribuyan a responder incógnitas universales sobre la materia oscura, la energía oscura y la evolución de las galaxias.

Ilustración del telescopio Roman en el espacio NASA

Observación de fenómenos transitorios y expansión del universo

El telescopio Roman permitirá investigar fenómenos de alta energía y corta duración, como colisiones de cadáveres estelares y eventos de disrupción de mareas provocados por agujeros negros. Estos eventos resultan esenciales para rastrear la evolución cósmica y refinar la medición de la constante de Hubble, parámetro fundamental para entender la expansión acelerada del universo. La científica Rebekah Hounsell, de la Universidad de Maryland, indicó que “Roman pintará una imagen más vívida del pasado y presente de nuestro universo, dándonos nuevas pistas sobre su posible destino”.

El telescopio también analizará cientos de cuásares y permitirá rastrear el periodo conocido como “época de reionización”, un momento clave en la historia cósmica en el que la luz ultravioleta permitió que el universo pasara de opaco a transparente.

Finalizado el ensamblaje, el telescopio Roman será trasladado al Centro Espacial Kennedy en las próximas semanas para ultimar detalles logísticos y técnicos antes del lanzamiento. El cronograma actualizado mantiene como probable la ventana de despegue para el otoño boreal de 2026, aunque existe la posibilidad de adelantar la fecha a mayo de 2027 según los avances en el proceso de integración.

La presentación del telescopio Nancy Grace Roman consolida una apuesta estratégica de la NASA y sus socios internacionales para expandir el conocimiento sobre el universo y fortalecer la investigación colaborativa a escala global. Los próximos meses serán decisivos para completar las pruebas y preparar el lanzamiento de una misión que promete transformar la astronomía en la próxima década.