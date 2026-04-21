Fatal accidente en Ramallo: un auto que traía dirigentes gremiales a un acto en Buenos Aires volcó y un hombre murió

El siniestro en la ruta 9 involucró a cinco militantes de la Utep que se dirigían a una actividad sindical

Un trágico siniestro vial ocurrido en la Ruta 9, a la altura del kilómetro 221, dejó como saldo la muerte de un hombre y lesiones de diversa gravedad en cuatro mujeres que viajaban en un automóvil rumbo a Buenos Aires.

El accidente, registrado el martes en las inmediaciones de la localidad bonaerense de Ramallo, involucró a un grupo de militantes de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (Utep), provenientes de Santa Fe y Rosario, que viajaban rumbo a un congreso organizado por la dirigencia en homenaje al papa Francisco.

En ese sentido, según reportó La Capital, los ocupantes del vehículo, un Ford K, se dirigían a participar de una actividad gremial.

De acuerdo con los medios locales, la conductora del automóvil, identificada como A.F., de 28 años y oriunda de Santa Fe, viajaba acompañada por M.A. (54) y M.R.S. (56), ambas domiciliadas en la capital santafesina. Completaban el grupo Pascual Giménez (33), el único fallecido, y G.Z. (37), los dos residentes en la ciudad de Rosario.

Pascual Giménez, de 33 años y residente en Rosario, fue la única víctima fatal del vuelco

El trayecto transcurría por el carril Rosario-Buenos Aires cuando, por causas que no se lograron establecer, el vehículo perdió estabilidad, se desvió de la calzada y volcó.

Según precisó El Ciudadano, el brutal accidente ocasionó la muerte en el acto de Pascual Giménez. Las cuatro mujeres resultaron con lesiones de diversa consideración. Tres de ellas, de 54, 56 y 37 años, fueron trasladadas al hospital San Felipe de San Nicolás.

El grupo se dirigía a un evento sindical organizado en Buenos Aires y tenía previsto participar en actividades gremiales impulsadas por la Utep.

El impacto de la noticia resonó en las organizaciones sociales. Desde el movimiento Vientos de Libertad MTE, al que pertenecía Pascual Giménez, se difundió un comunicado en redes sociales para despedirlo.

El texto, publicado por la agrupación en Instagram, expresó: “Cada vez que se nos va uno de los nuestros nos duele el alma”, y recordó la historia personal de Giménez dentro del movimiento. Según el comunicado, Giménez llegó a la organización “desesperanzado, roto como llegan muchos de nuestros pibes y pibas”.

La organización Vientos de Libertad MTE despidió a Pascual Giménez, destacando su labor social y compromiso con los sectores vulnerables

La despedida estuvo marcada por un reconocimiento a la labor social de Giménez, a quien definieron como “un soldado de nuestra patria”. El mensaje subrayó que, tras superar momentos difíciles, el hombre se dedicó a ayudar a quienes se encontraban en situaciones vulnerables.

El texto añadió: “Cuando pudo estar un poco bien, su primer reflejo fue empezar a pensar y hacer por los que nadie piensa”. La publicación concluyó con una declaración de compromiso y continuidad: “Hoy te despedimos con mucha tristeza pero con la convicción intacta de que a tu ejemplo tenemos que multiplicarlo”.

Las circunstancias del accidente están bajo investigación, sin que se hayan determinado aún las causas precisas que provocaron el despiste y posterior vuelco del vehículo.

Murió un reconocido médico y exfuncionario de Florencio Varela

La Ruta Provincial N° 29, a la altura del kilómetro 166 y en las inmediaciones de la localidad bonaerense de Ayacucho, fue el escenario de un accidente fatal en el que perdió la vida Rodolfo Fournier, médico de 69 años y exfuncionario, ampliamente conocido en el ámbito sanitario de Florencio Varela.

El siniestro ocurrió días atrás por la tarde. Fournier se desplazaba en una bicicleta de ruta cuando fue atropellado por un Ford Focus manejado por R.C., de 64 años. Aunque las razones del choque aún están siendo investigadas, el resultado fue letal.

Testigos y agentes de Vial Casalins acudieron inmediatamente para asistir a la víctima y resguardar el lugar hasta la llegada de la Policía Científica del Departamento Judicial de Azul, según informó el medio local La Nueva Verdad de Rauch.

Los especialistas se concentraron en analizar cómo se originó el accidente para esclarecer los hechos que derivaron en la colisión. Mientras tanto, Fournier fue trasladado de urgencia al Hospital Municipal de Ayacucho en estado crítico.

El primer parte médico detalló una fractura expuesta con aplastamiento en la pierna izquierda, además de otras lesiones graves.

A pesar de la atención brindada por el equipo de salud, el estado de Fournier empeoró y se confirmó su fallecimiento en las horas siguientes.