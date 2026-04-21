República Dominicana

La población joven predomina en la República Dominicana

Un informe demográfico publicado por fuentes oficiales indica que regiones como La Altagracia y Santo Domingo albergan los porcentajes más elevados de jóvenes, reflejando tendencias migratorias hacia zonas con mejores expectativas económicas

Guardar
Siluetas de multitudes, incluyendo jóvenes, sobre un fondo abstracto de formas geométricas en tonos pastel y una sección superior con textura de mezclilla.
El Censo 2022 revela que el 34,44% de la población de República Dominicana es joven, de entre 15 y 35 años./ (Imagen Ilustrativa Infobae)

El panorama demográfico de la República Dominicana experimenta transformaciones significativas según los datos más recientes del Censo Nacional de Población y Vivienda 2022, publicados y analizados por la Oficina Nacional de Estadística (ONE) y medios como Listín Diario.

La información revela que el 34.44% de la población dominicana se considera joven, es decir, tiene entre 15 y 35 años, conforme a la definición establecida por la Ley 49-2000 sobre Juventud. Este grupo está compuesto en su mayoría por mujeres (50,44%), mientras que los hombres representan el 49,56%.

Los datos agrupados por la ONE muestran que la provincia La Altagracia concentra el mayor porcentaje de jóvenes, con un 38,23% de su población en el rango de 15 a 35 años. Le siguen Pedernales (36,99%), La Romana (35,62%), Santo Domingo (35,41%), San Cristóbal y San José de Ocoa (ambas con 35,6%).

Esta distribución evidencia una mayor presencia de juventud en zonas urbanas y turísticas, lo que sugiere una tendencia a la concentración demográfica en áreas con más oportunidades económicas y educativas.

El Censo 2022 también arroja luz sobre la autoidentificación étnica de la juventud dominicana. Seis de cada diez jóvenes afirman no ser afrodescendientes, con un 58.01% de hombres y un 61.19% de mujeres que no se identifican con este grupo.

Según la definición de la Real Academia Española, una persona afrodescendiente es aquella descendiente de africanos nacida fuera de África, con o sin rasgos físicos asociados a la negritud.

Un 61,19% de mujeres no se identifican como afrodescendientes en República Dominicana. /(Poder Judicial de República Dominicana)
Un 61,19% de mujeres no se identifican como afrodescendientes en República Dominicana. /(Poder Judicial de República Dominicana)

Los datos por provincia y grupo étnico muestran una diversidad significativa, con predominancia de autoidentificación como “indio/a”, seguido de “moreno/a” y “blanco/a”. La visibilidad de la afrodescendencia varía según el territorio, siendo más marcada en provincias como Pedernales, Independencia, Monte Cristi y Dajabón.

Dinámicas de género y maternidad temprana

Uno de los aspectos más relevantes destacados por la ONE y Listín Diario es la diferencia en los patrones de conformación de familias según el género. Las mujeres dominicanas tienden a convertirse en madres a edades más tempranas que los hombres en padres. Las gráficas de la ONE indican que, desde los 15 años, las mujeres muestran un incremento en la formación de uniones y maternidad, mientras que en los hombres este aumento es más notorio a partir de los 20 años. Esta tendencia plantea desafíos sociales y económicos, especialmente en materia de acceso a educación, salud sexual y reproductiva, y oportunidades laborales para las jóvenes madres.

Desafíos en la interpretación de los datos

A pesar del volumen y la variedad de información recabada, la presentación de algunos datos en infografías oficiales presenta limitaciones para la interpretación clara y directa, según advierte Listín Diario. Esto resalta la necesidad de fortalecer la divulgación estadística y la educación demográfica, con el fin de que la ciudadanía, investigadores y tomadores de decisión puedan aprovechar plenamente los hallazgos del censo.

Un país joven que enfrenta retos

Con una población que, según cifras actualizadas, supera los 10,7 millones de habitantes y mantiene un crecimiento sostenido, República Dominicana se perfila como un país eminentemente joven. Esta característica constituye una oportunidad estratégica para el desarrollo nacional, pero también plantea retos en términos de inversión en educación, empleo, salud y políticas públicas focalizadas. El aprovechamiento del bono demográfico dependerá en gran medida de la capacidad institucional para traducir los datos del censo en acciones concretas que mejoren la calidad de vida de la juventud dominicana.

Temas Relacionados

Censo Nacional República DominicanaLa AltagraciaJuventudMaternidad TempranaRepública Dominicana

Últimas Noticias

Las autoridades guatemaltecas reafirman la prohibición de ascenso al volcán Santiaguito ante riesgos eruptivos

La decisión de reforzar la medida responde a la frecuencia de eventos peligrosos reportados por instancias científicas y a incidentes recientes, los cuales evidencian la amenaza persistente para quienes se aproximan a la zona del cráter

Las autoridades guatemaltecas reafirman la prohibición de ascenso al volcán Santiaguito ante riesgos eruptivos

El Ejército de Guatemala atribuye a Venezuela el ciberataque a la Dirección de Control de Armas

Las autoridades guatemaltecas aseguraron que los sistemas de la Dirección de Control de Armas y Municiones sufrieron un ataque informático que, según investigaciones preliminares, se originó en territorio venezolano, generando preocupación institucional

El Ejército de Guatemala atribuye a Venezuela el ciberataque a la Dirección de Control de Armas

La congresista María Elvira Salazar impulsa nuevos aranceles contra el gobierno de Nicaragua

El proyecto conocido como Ley Nica 2.0 busca incrementar los gravámenes comerciales como herramienta para ejercer presión financiera sobre el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, fortaleciendo la postura de Estados Unidos ante la situación nicaragüense

La congresista María Elvira Salazar impulsa nuevos aranceles contra el gobierno de Nicaragua

El vencimiento de 1,840 concesiones genera incertidumbre sobre el transporte público en El Salvador

El vencimiento de concesiones, la saturación vial y la antigüedad del parque automotor afectan la calidad de vida y la economía, según expertos de Moves El Salvador.

El vencimiento de 1,840 concesiones genera incertidumbre sobre el transporte público en El Salvador

República Dominicana: autoridades posponen la prueba a maestros para revisar el proceso

El ajuste busca ofrecer mejores garantías en la valoración de desempeño de los maestros, de modo que todos los convocados reciban instrucciones claras para la próxima etapa

República Dominicana: autoridades posponen la prueba a maestros para revisar el proceso

TECNO

iOS 27 podría traer mejoras en Siri y cambios destacados en la pantalla de inicio

iOS 27 podría traer mejoras en Siri y cambios destacados en la pantalla de inicio

La inteligencia artificial ya compone casi la mitad de la música nueva en Deezer

Amazon invertirá USD 5.000 millones adicionales en Anthropic tras nuevo acuerdo de inteligencia artificial

Llamadas que alertan que tu dinero está en riesgo: guía sobre qué preguntar para evitar estafas

Sumergirse en el agua y no salir mojado: así funciona la tecnología que lo hace posible

ENTRETENIMIENTO

La verdad detrás del video viral de Will Smith sobre Jada Pinkett: “Me retiro de intentar hacerte feliz”

La verdad detrás del video viral de Will Smith sobre Jada Pinkett: “Me retiro de intentar hacerte feliz”

Así será la transformación de Michael Fassbender como el patriarca Kennedy para la serie de Netflix

El cameo de Sydney Sweeney fue eliminado de ‘El diablo viste a la moda 2′: así era su escena

Kylie Jenner enfrenta demanda de exempleada por presunta discriminación laboral

La gran apuesta por el cine de IA que provocó rechazo en China: las obras humanas serán “patrimonio cultural inmaterial”

MUNDO

El presidente de Taiwán suspendió su viaje a África por presiones del régimen de China sobre países de la región

El presidente de Taiwán suspendió su viaje a África por presiones del régimen de China sobre países de la región

Estados Unidos impuso nuevas sanciones a redes de drones iraníes

Los precios del petróleo subieron y Wall Street cerró a la baja por la tensión en Medio Oriente

El Reino Unido prohíbe la venta de tabaco a los nacidos desde 2009 y avanza hacia una generación libre de humo

Estados Unidos ordenó a 28 buques salir del estrecho de Ormuz en medio del bloque a los puertos de Irán