La población joven predomina en la República Dominicana

El Censo 2022 revela que el 34,44% de la población de República Dominicana es joven, de entre 15 y 35 años./ (Imagen Ilustrativa Infobae)

El panorama demográfico de la República Dominicana experimenta transformaciones significativas según los datos más recientes del Censo Nacional de Población y Vivienda 2022, publicados y analizados por la Oficina Nacional de Estadística (ONE) y medios como Listín Diario.

La información revela que el 34.44% de la población dominicana se considera joven, es decir, tiene entre 15 y 35 años, conforme a la definición establecida por la Ley 49-2000 sobre Juventud. Este grupo está compuesto en su mayoría por mujeres (50,44%), mientras que los hombres representan el 49,56%.

Los datos agrupados por la ONE muestran que la provincia La Altagracia concentra el mayor porcentaje de jóvenes, con un 38,23% de su población en el rango de 15 a 35 años. Le siguen Pedernales (36,99%), La Romana (35,62%), Santo Domingo (35,41%), San Cristóbal y San José de Ocoa (ambas con 35,6%).

Esta distribución evidencia una mayor presencia de juventud en zonas urbanas y turísticas, lo que sugiere una tendencia a la concentración demográfica en áreas con más oportunidades económicas y educativas.

El Censo 2022 también arroja luz sobre la autoidentificación étnica de la juventud dominicana. Seis de cada diez jóvenes afirman no ser afrodescendientes, con un 58.01% de hombres y un 61.19% de mujeres que no se identifican con este grupo.

Según la definición de la Real Academia Española, una persona afrodescendiente es aquella descendiente de africanos nacida fuera de África, con o sin rasgos físicos asociados a la negritud.

Un 61,19% de mujeres no se identifican como afrodescendientes en República Dominicana. /(Poder Judicial de República Dominicana)

Los datos por provincia y grupo étnico muestran una diversidad significativa, con predominancia de autoidentificación como “indio/a”, seguido de “moreno/a” y “blanco/a”. La visibilidad de la afrodescendencia varía según el territorio, siendo más marcada en provincias como Pedernales, Independencia, Monte Cristi y Dajabón.

Dinámicas de género y maternidad temprana

Uno de los aspectos más relevantes destacados por la ONE y Listín Diario es la diferencia en los patrones de conformación de familias según el género. Las mujeres dominicanas tienden a convertirse en madres a edades más tempranas que los hombres en padres. Las gráficas de la ONE indican que, desde los 15 años, las mujeres muestran un incremento en la formación de uniones y maternidad, mientras que en los hombres este aumento es más notorio a partir de los 20 años. Esta tendencia plantea desafíos sociales y económicos, especialmente en materia de acceso a educación, salud sexual y reproductiva, y oportunidades laborales para las jóvenes madres.

Desafíos en la interpretación de los datos

A pesar del volumen y la variedad de información recabada, la presentación de algunos datos en infografías oficiales presenta limitaciones para la interpretación clara y directa, según advierte Listín Diario. Esto resalta la necesidad de fortalecer la divulgación estadística y la educación demográfica, con el fin de que la ciudadanía, investigadores y tomadores de decisión puedan aprovechar plenamente los hallazgos del censo.

Un país joven que enfrenta retos

Con una población que, según cifras actualizadas, supera los 10,7 millones de habitantes y mantiene un crecimiento sostenido, República Dominicana se perfila como un país eminentemente joven. Esta característica constituye una oportunidad estratégica para el desarrollo nacional, pero también plantea retos en términos de inversión en educación, empleo, salud y políticas públicas focalizadas. El aprovechamiento del bono demográfico dependerá en gran medida de la capacidad institucional para traducir los datos del censo en acciones concretas que mejoren la calidad de vida de la juventud dominicana.