Crimen y Justicia

“La puede quedar”: el polémico audio de Leopoldo Luque que reprodujeron en el juicio por Maradona

El fiscal Patricio Ferrari expuso un mensaje de voz del neurocirujano imputado previo a llevarlo a la internación domiciliaria donde falleció

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“La puede quedar”: el polémico audio de Leopoldo Luque que reprodujeron en el juicio por Maradona

La tercera audiencia del juicio por la muerte de Diego Maradona comenzó con un momento de tensión entre los acusadores y el neurocirujano imputado, Leopoldo Luque, quien en la última jornada había pedido declarar sorpresivamente por primera vez ante el tribunal.

Apenas comenzó el debate de este martes, y previo a que ingrese a declarar Gianinna Maradona, los fiscales Patricio Ferrari y Cosme Iribarren mostraron una batería de material audiovisual para contrastar la indagatoria del acusado.

Uno de ellos fue un polémico audio que dejó al neurocirujano expuesto ante los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón. El mensaje de voz, que se reprodujo dentro de la sala, data de abril de 2020, mucho antes de que Diego fuera externado de la Clínica Olivos, donde había sido operado de un hematoma subdural en la cabeza semanas previas a su muerte. Lo envió a un grupo de WhatsApp que compartía con otros imputados.

En el audio, se lo escucha decir a Leopoldo Luque: “Si voy a armar una historia clínica bien armada, necesito las fechas y todos los días que yo fui, desde la primera vez que fui, y lo que hizo él en el medio también. Esa información, ¿viste? Que él estuvo en México, que ahí se hablaba con el médico. El tema es así: él en un momento la puede quedar”.

Operación de Diego Maradona en Clínica Olivos - 3 de noviembre 2020
El mensaje de voz que se reprodujo dentro de la sala es de abril de 2020, mucho antes de que Diego fuera externado de la Clínica Olivos

Y aclara: “Potencialidad de muerte inminente no tiene. Tiene una enfermedad crónica, que es el alcoholismo, qué sé yo. Pero, o sea, responsabilidad no me cabe. Pero si la familia se tira en mi contra, no sé, de parte de la hija y quien sea, los papeles tienen que estar bien ordenados”.

Luego el acusado —que se enfrenta a una pena de hasta 25 años de prisión por homicidio simple con dolo eventual— explicó cuál era su idea para cubrirse legalmente en caso del fallecimiento del Diez.

“Lo que le vamos a hacer firmar a Diego es un consentimiento donde se le explica el tratamiento, los pros y los contras, y si está de acuerdo o no. Y eso lo tiene que firmar. Que se firme que él es consciente de todo, de que no debe tomar alcohol, de que eso le afecta, de lo que se le explica, de que se le solicita salud mental y él no quiere, todo”, remarca Luque en el audio.

maradona después de la operación
“Habría que definir la fecha en que él decide que yo le manejo la salud”, dice Luque

También se refirió explícitamente a su rol como médico de cabecera, uno de los puntos clave que se debaten en este juicio que busca determinar quiénes eran los responsables de la salud del Diez.

“Lo que tendríamos que hacer es ver, definir, un momento en el que yo me hago responsable de la salud de él. Por ahí hay muchos fármacos que yo no se los indiqué, no sé. Ver si ponemos que alguna medicación fue indicada por algún otro profesional, o no sé si fue automedicación. No me consta eso”, continúa el mensaje.

Y concluye: “Estaría bueno tener, tampoco tan exacto, que fue en el 2016, después que viajó a Dubái de tal fecha a tal fecha, y que de tal fecha a tal fecha estuvo en México. Yo creo que oficialmente me empecé a manejar (con Diego) el año pasado. Es decir, que él me ve a mí como un médico principal. Eso también habría que definir: la fecha en que que él decide que yo le manejo la salud, digamos”.

Juicio Diego Maradona - 16 de abril
Francisco Oneto el abogado de Luque (Foto/RSFotos)

La defensa de Luque

El acusado solicitó responder al mensaje de voz que reprodujeron los fiscales para contextualizarlo. Los jueces, si bien lo autorizaron a hablar porque es su derecho como imputado, le pidieron que intente que sus declaraciones no sean sistemáticas a fin de no obstaculizar la fluidez del debate. Es decir, que no pida responder a todo lo que se plantee en el juicio, como adelantó que iba a hacer.

Tras acatar el pedido, Luque comenzó: “Yo aclaré que era amigo de Maradona y que se me puede llamar médico de confianza y de cabecera también. Parece que la fiscalía no escuchó que eso cambió y lo dije. Lo dije porque cuando yo escribía esos documentos, que son del 1 de septiembre de 2020, es correcto que yo lo escribí en pos del beneficio del paciente. Lo sacó de contexto”.

Y agregó: “Pero la realidad es que el paciente, como verán, pasaba por períodos buenos y malos, típico de un paciente con problemas de consumo. Ante esa circunstancia, y yo estando solo, el paciente no paraba de tomar alcohol y estaba consciente. Usaba su derecho de principio de autonomía y, aunque no nos guste, teníamos que respetarlo”.

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