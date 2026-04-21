Carmen Barbieri celebró su cumpleaños con Fede Bal y Evelyn Botto: “Te amo”

La capocómica festejó la previa de un nuevo año de vida con una cena con su hijos, su pareja y su círculo más íntimo (Video: Instagram)

Carmen Barbieri celebró su cumpleaños rodeada de afecto, risas y una atmósfera de intimidad familiar. La actriz y conductora eligió compartir la fecha especial junto a su hijo Fede Bal y la pareja de él, Evelyn Botto, en una noche que combinó buena gastronomía, complicidad y el humor que caracteriza a la familia.

La celebración tuvo lugar en un restaurante de ambiente cálido y moderno, donde los tres disfrutaron de una cena con platos cuidados en cada detalle. Las imágenes del encuentro reflejan la buena onda que reinó durante la noche: en una de las primeras postales, Fede y Evelyn posan juntos, sonrientes, con gestos de complicidad y alegría compartida; en otra, Fede se muestra abrazado a su mamá, quien lució sus clásicos anteojos de gran tamaño, un look relajado en tonos claros y la sonrisa que la caracteriza. “Feliz cumple @barbieri_carmen. Te amo!”, escribió Fede, acompañando la postal más tierna del evento.

La previa del brindis incluye a Fede y Evelyn levantando sus copas de vino, listos para celebrar otro año de vida de Carmen. Los videos muestran el clima distendido y familiar: se los ve saludando a cámara, riendo y compartiendo saludos para los seguidores. Carmen, siempre auténtica, se dejó ver relajada y feliz, disfrutando de cada instante y agradeciendo por el cariño recibido.

Fede estuvo al lado de su madre durante las primeras horas de su cumpleaños

La mesa fue otro de los protagonistas de la noche: platos gourmet como queso grillado con peras y berenjenas con crema y verdeo, que reflejaron el cuidado en la elección de los sabores y el deseo de agasajar a la homenajeada. No faltaron los gestos espontáneos y los guiños de humor, como cuando Carmen y Fede comieron juntos a la par, reforzando el vínculo de confianza que los une.

El cierre de la celebración tuvo a los tres protagonistas saludando con las manos a cámara, en una imagen que resumió el clima alegre y el espíritu de familia que atraviesa cada encuentro. En una fecha que suele ser motivo de balances y agradecimientos, Carmen Barbieri eligió rodearse de quienes la acompañan en el día a día, celebrar los pequeños grandes momentos y apostar, una vez más, por la calidez de un brindis compartido.

Así, la noche del cumpleaños de Carmen dejó postales de cariño, complicidad y celebración, reafirmando que, para la familia Barbieri-Bal, la felicidad se construye en torno a la mesa, el abrazo sincero y el valor de estar juntos un año más.

Evelyn, la pareja de Bal, también estuvo entre los invitados de la noche (Instagram)

L buena relación entre Barbieri y Botto no es una novedad, días atrás la capocómica cumplió la promesa que le hizo a su nuera y le envió un plato de arroz a la Carmen. La entrega del arroz ocurrió en plena emisión. Evelyn Botto, con bombos y platillos, anunció: “La señora Carmen Luz Barbieri cumplió con su palabra. En este honorable acto, yo les presento el arroz a la Carmen”.

Días antes, el intercambio entre los conductores y Barbieri inició la secuencia. “Lo puedo hacer este fin de semana, yo lo pongo en un tupper, incluso lo puedo poner en el freezer y vos te lo llevás”, prometió Barbieri entre risas, ante la insistencia del equipo.

Las primeras impresiones no se hicieron esperar. “Uh, qué rico”, expresó Botto al probar la receta. “Es dulce, es agridulce”, comentó, mientras Martín Rechimuzzi elogió: “Es muy rico, Carmen”.

Carmen Barbieri le cumplió la promesa a Evelyn Botto con un "Arroz a la Carmen"

El ambiente fue distendido, con bromas y música de fondo. En una llamada en vivo, Botto contactó a Barbieri para agradecerle: “Estoy en vivo, por las dudas te aviso. ¿Cómo estás?”. Carmen Barbieri respondió con humor: “¿Sobrevivieron a la comida? Ustedes saben quién es, quién fue Yiya Murano, ¿no?”, generando risas en el estudio.

El cruce fue celebrado en redes, donde seguidores resaltaron el encuentro entre lo tradicional y la innovación digital, y el impacto de Barbieri en nuevos formatos.