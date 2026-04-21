A un año de la muerte del papa Francisco, Buenos Aires lo recuerda con misas, actos y homenajes multitudinarios

El primer aniversario del fallecimiento del papa Francisco reúne a Buenos Aires en misas, actos y homenajes multitudinarios

Este 21 de abril se cumple el primer aniversario de la muerte de Jorge Mario Bergoglio, el papa Francisco. Buenos Aires se prepara para recordarlo a través de diferentes ceremonias y actividades. Las misas principales se celebrarán hoy en la Basílica de Luján a las 17.00 h. y en la Basílica de San José de Flores a las 20.00 h. También habrá un acto académico en la Universidad Católica Argentina (UCA) el próximo lunes, con la presencia del arzobispo de la ciudad y el padre Fabián Báez, amigo cercano de Francisco y director del Instituto Papa Francisco de la UCA.

La organización de estas actividades busca honrar la memoria del papa argentino y acercar su mensaje a la comunidad. Fabián Báez remarcó: “Hoy es un día muy movilizante en todo sentido, pero con mucha alegría”.

Según Báez, el legado de Francisco permanece vigente y su figura creó un sentimiento de cercanía único entre la gente. “Veo cómo en las redes todo el mundo tiene o una foto con el papa o una carta que te mandó el papa. Es ese milagro de la cercanía, que él construyó durante toda su vida”, expresó.

Báez consideró que la muerte de Francisco “pareciera que no te quita todo, que hay cosas que no puede quitar ni la muerte, como su presencia”. Para el sacerdote, la continuidad del papa argentino se percibe en la vida cotidiana y los valores que transmitió.

Las principales celebraciones incluyen misas en la Basílica de Luján y en Flores, con actos académicos en la Universidad Católica Argentina (Foto: CNN)

Homenajes y actividades en la semana del aniversario

El homenaje a Francisco en Buenos Aires comenzó el sábado con un recital multitudinario en Plaza de Mayo. El evento reunió a cientos de miles de personas en una celebración marcada por la música y la emoción colectiva. Báez narró: “Cuando termina el evento, estaba la gente de la productora, personas que trabajaron en la organización y los del gobierno de la ciudad. Era gente abrazándose y llorando, de verdad”.

El amigo de Francisco valoró el sentido de encuentro que generó Bergoglio: “La fiesta es un encuentro. Si no hay encuentro, no hay fiesta. Y esto lo inspiró Francisco, sigue inspirando”.

Este lunes, la UCA organiza un acto académico conmemorativo, donde se recordarán aportes de Francisco y se repasarán temas clave de su pensamiento sobre la deuda externa y la justicia social. El coro de la UCA y el coro del Barrio 31, dirigido por el padre Carlos Mujica, participarán en el evento.

El legado de Francisco, a través de su círculo cercano

Fabián Báez, quien mantuvo una estrecha amistad con Francisco, subrayó que el desafío actual es conocer su legado “que es su palabra, que nos da la tranquilidad”, afirmó. Báez recordó que Francisco nunca dejó indiferente a nadie y que su figura generó adhesiones y críticas: “No podías permanecer indiferente. O te ponías de su lado o estabas en la vereda de enfrente”.

El legado del papa Francisco destaca por su mensaje de cercanía y su capacidad para unir a la comunidad argentina (EFE/ Fabio Frustaci)

Báez reconoció que el papa fue objeto de ataques y cuestionamientos tanto dentro como fuera de la Iglesia. Sin embargo, destacó su humanidad y su cercanía: “Un hombre tan bueno, tan atacado, tan criticado, tan odiado, tanto veneno que le tiraron, de todos lados”, describió.

Sobre la decisión de Francisco de no regresar a la Argentina, Báez señaló: “Yo creo que fue una decisión de él. Pienso que tiene que ver con una especie de espíritu de sacrificio y de inmolación que tuvo él de dedicarse a su ministerio”. También compartió una reflexión del arzobispo García Cuerva: “Definitivamente, el último viaje de Francisco es a la Argentina. Y ahora depende de nosotros que se quede para siempre”.

Recuerdos personales y el “lío” transformador

Un episodio emblemático en la vida de Báez fue su invitación a subir al Papamóvil en enero de 2014, en una audiencia en el Vaticano. “Esto fue el 8 de enero del 2014”, relató, recordando la emoción del encuentro y cómo Francisco lo reconoció entre la multitud.

Báez narró: “Yo empiezo a saltar atrás, lo grito, y él me ve y me reconoce y me hace así: ‘¿Y vos qué hacés acá?’”. Esa experiencia, para el sacerdote simboliza la cercanía y calidez del Papa argentino.

Báez también contó la última conversación telefónica que mantuvo con Francisco antes de su muerte. “El 8 de febrero del año pasado. A los pocos días lo internaron y murió el 21 de abril”, detalló. Recordó que en esa llamada, Francisco le describió su estado de salud y el cansancio que sentía en los últimos meses.

El primer aniversario de la muerte de Francisco convoca a la sociedad porteña en espacios simbólicos como Plaza de Mayo, donde la memoria colectiva trasciende diferencias REUTERS/Yara Nardi

El sacerdote hizo referencia a uno de los lemas más recordados de Francisco, el pedido de “hacer lío”, surgido durante su visita a Río de Janeiro en 2013. Báez explicó cómo la consigna de “lío” trascendió lo religioso: “Lo del sábado es un verdadero lío, porque una fiesta electrónica en Plaza de Mayo, con tanta gente, es un hecho fuera de lo habitual”.

Testimonios, celebración y significado de Plaza de Mayo

Sobre el impacto del recital en Plaza de Mayo, Báez relató la diversidad de emociones y el carácter transversal de la convocatoria: “Había una energía que no se entendía. No importa lo que pensás, estábamos todos compartiendo, con una energía especial”. Atribuyó el evento a la fundación Miserando, presidida por la sobrina de Francisco, María Inés Bergoglio. Afirmó que la elección de la plaza se dio “como un deseo, era la casa de Francisco, el balcón donde él trabajaba”.

Plaza de Mayo representa un espacio simbólico en la memoria argentina, escenario de manifestaciones, celebraciones y protestas. Para Báez, el hecho de que la plaza reuniera tanta gente en homenaje al Papa, marcó un momento singular: “En ese espacio donde hay tanta manifestación de la diferencia, se produjo algo que nos une”.

El homenaje a Francisco continuará en los próximos días con nuevas actividades y espacios de memoria. Fabián Báez anticipó: “El lunes que viene a las cinco de la tarde hacemos en la UCA un acto conmemorativo, donde queremos recordarlo y pensar en él, recordar las cosas que nos enseñó, y también será un momento académico”.

El primer aniversario del fallecimiento de Francisco encuentra a Buenos Aires y a la comunidad católica reunidas en torno a misas, actos y recuerdos personales para rendir tributo a la figura y el legado del Papa argentino.

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