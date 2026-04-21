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El pedido que le hizo River Plate a la AFA en relación a Héctor Paletta tras la gran polémica del Superclásico

El juez a cargo del VAR quedó en el centro de la controversia luego de no convocar al árbitro Darío Herrera a revisar el empujón de Lautaro Blanco a Martínez Quarta en el epílogo del triunfo de Boca en el Monumental

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árbitro Héctor Paletta
Paletta hizo la transición de árbitro de campo al VAR

El desempeño de Héctor Paletta como encargado del VAR en el triunfo de Boca Juniors 1-0 ante River Plate quedó en el ojo de la tormenta, luego de que el encargado del VAR no convocara al árbitro principal Darío Herrera para revisar el empujón de Lautaro Blanco a Lucas Martínez Quarta sobre el epílogo del duelo en el Monumental por el Torneo Apertura. Ante el nivel de la controversia y el perjuicio para el conjunto dirigido por Eduardo Coudet, la dirigencia del Millonario se comunicó con la Asociación del Fútbol Argentinp para pedir que Paletta no dirija más al conjunto de Núñez.

Fuentes de River le confirmaron a Infobae la existencia de este pedido. En la institución entenden que Paletta, de 49 años, fue el responsable principal de que no se cobrara el penal; en consecuencia, no le apuntan tanto a Herrera, quien no tenía el recurso de la tecnología para evaluar la secuencia, dado que no fue convocado ante la pantalla.

El Millonario recibió un guiño desde la AFA, por lo que lo más probable es que durante un tiempo no determinado, Paletta no dirija a River en el VAR. Se trata de una postura similar a la de Boca luego del Superclásico de mayo de 2023. En aquella oportunidad, River ganó 1-0 con un penal postrero de Agustín Sández a Pablo Solari, que Miguel Borja cambió por gol. Y el Xeneize pidió no ser conducido por un tiempo por Darío Herrera.

Esta vez, el foco está puesto en Paletta, cuya designación ya había generado resquemor en la previa. Vale recordar que es hermano de Gabriel Paletta, ex jugador de Boca Juniors entre 2007 y 2010, quien en su momento supo declarar que “toda mi familia es hincha de Boca, y yo a veces lo iba a ver”. Dicha frase sembró un halo de suspicacias alrededor del árbitro.

En la jugada que definió el nuevo foco de la controversia, Marcos Acuña centró el balón al área de River Plate y Blanco empujó a Martínez Quarta, quien cayó y reclamó penal. Herrera, ubicado cerca de la acción, desestimó el reclamo y no recibió indicaciones del VAR, bajo el control de Paletta, quien estuvo acompañado por Sebastián Habib como AVAR. Una situación análoga sí terminó en sanción, tras un cabezazo ofensivo de Maxi Salas que se fue por encima del travesaño.

El exárbitro internacional Javier Castrilli analizó la acción en su cuenta de X (antes Twitter), manifestando: “Hubo un claro desplazamiento con el brazo... PENAL..!!!”. Amplió su evaluación, afirmando que un empujón no necesariamente debe derribar al adversario, sino desestabilizarlo. Detalló que: “Blanco sorprende a un Martínez Quarta con ambos pies apoyados en la misma línea notándose claramente el impacto en los movimientos”, una opinión que adhirió a la postura de jugadores de River Plate.

Herrera, rodeado por los jugadores de River, que le protestan por la jugada del final en el Superclásico (REUTERS/Rodrigo Valle)
Herrera, rodeado por los jugadores de River, que le protestan por la jugada del final en el Superclásico (REUTERS/Rodrigo Valle)

Todavía en el césped del estadio, el propio Martínez Quarta interpeló a Herrera, reclamando: “Me extraña de vos, vas al Mundial, es penal, no me deja jugar la pelota”. Durante la conferencia de prensa posterior, el entrenador Eduardo Coudet sostuvo que ambas jugadas polémicas deberían haber sido consideradas de la misma manera; en referencia al citado cabezazo anulado a Maxi Salas minutos antes por falta: “Si vas a la que cobra de Salas, esa era penal, pero sinceramente te podría decir que las dos jugadas son finas”, reflexionó.

River Plate ya había objetado decisiones previas de Héctor Paletta como encargado del VAR

La designación de Paletta como responsable tecnológico ha sido motivo recurrente de discusión para River Plate en los últimos Superclásicos. En el partido disputado en noviembre de 2025, el club reclamó una falta de Milton Giménez a Paulo Díaz en la previa al gol de Exequiel Zeballos, y en septiembre de 2024 —cuando River venció a Boca 1-0 en La Bombonera con equipo alternativo y gol de Manu Lanzini—, las quejas apuntaron a la omisión de expulsión de Marcos Rojo, quien cometió dos infracciones graves sin revisión del VAR, entonces dirigido también por Paletta.

Otro episodio relevante ocurrió al inicio del Torneo Apertura: River enfrentó a Barracas Central, presidido por Claudio Tapia, y triunfó 1-0 gracias a Gonzalo Montiel. En ese encuentro, Paletta fue criticado por no llamar al árbitro Nicolás Ramírez tras un penal por mano de Gastón Campi, quien desvió con el brazo un remate de Fausto Vera sobre la línea de gol.

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