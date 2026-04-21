Economía

Amigo de Elon Musk y cercano a Trump: quién es Peter Thiel, el influyente y poderoso magnate tech que está de visita en Argentina

Es cofundador de PayPal y Palantir Technologies, además fue el primer inversor externo en Facebook

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Peter Thiel durante el día de cierre de la Convención Nacional Republicana en 2016.
Peter Thiel durante el día de cierre de la Convención Nacional Republicana en 2016.

El empresario Peter Thiel se encuentra e visita en la Argentina, donde estuvo presente en el Estadio Monumental para presenciar el Superclásico entre River y Boca el último domingo, desplegó una agenda con reuniones de alto nivel político entre otras actividades.

Según pudo saber Infobae, el cofundador de PayPal mantuvo encuentros con funcionarios clave del Gobierno de Javier Milei.

Thiel participó el lunes de un almuerzo a solas con Santiago Caputo, asesor de máxima confianza del Presidente y se espera que se reúna con Milei en los próximos días. Según trascendió, el empresario podría quedarse un tiempo en el país y habría alquilado una casa en Barrio Parque.

En 2024 ya había estado en el país y visitó la Casa Rosada junto a Alec Oxenford, cuando aún no era embajador en Estados Unidos. “Visité a Javier Milei en la Casa Rosada con Peter Thiel, quien me dijo que cree que las ideas de Milei son tan relevantes a nivel global como lo son para Argentina. Estoy totalmente de acuerdo”, posteó en X Oxenford entonces.

Nacido en 1967, este empresario es un reconocido inversor de capital de riesgo y filántropo de origen germano-estadounidense, principalmente destacado por ser el cofundador de PayPal y Palantir Technologies, además de ser el primer inversor externo en Facebook. Con una fortuna superior a los USD 29.000 millones, es una de las figuras más influyentes y controvertidas de Silicon Valley, conocido por sus posturas libertarias y por financiar a jóvenes emprendedores para que abandonen la universidad.

Es muy cercano a Donald Trump y, sobre todo, a su vicepresidente JD Vance. En El Señor de los Anillos, los Palantir son piedras mágicas que permiten ver a través del tiempo y el espacio, pero también corrompen a quienes las usan, ofreciendo información incompleta y tentadora. Su empresa cotiza en Wall Street y tiene un valor de mercado de USD 350.000 millones.

Palantir Technologies (PLTR) cotiza en Wall Street desde 2020 (REUTERS/Andrew Kelly/File Photo)
Palantir Technologies (PLTR) cotiza en Wall Street desde 2020 (REUTERS/Andrew Kelly/File Photo)

Entre varios hitos en el mundo corporativo, cofundó PayPal (1998) junto a Elon Musk y Palantir (2003), una empresa clave en análisis de datos y seguridad. A través de Founders Fund, ha realizado inversiones tempranas en empresas como SpaceX, Stripe y Facebook.

Es parte de lo que que mediáticamente se conoció como “Paypal mafia”: un grupo de muy influyentes y exitosos emprendedores tecnológicos que salieron de la empresa de pagos y fundaron compañías como SpaceX, Tesla, LinkedIn y YouTube. Su relación con Musk es fluctuante y estuvieron varios años distanciados.

También con perfil político, Thiel se autodefine como libertario y ha sido un crítico del sistema político y de la gestión en Silicon Valley, promoviendo la idea de que la tecnología debe superar a la política y cuestionando la democracia tradicional.

Por otra parte, lleva adelante una destacada actividad filantrópica a través de la entidad Thiel Fellowship , que otorga 100.000 dólares a jóvenes para dejar la universidad y crear empresas.

Thiel, quien reside actualmente entre Los Ángeles y otros destinos tras distanciarse de San Francisco, es considerado un “tecnovisionario” y uno de los inversores más influyentes del sector tecnológico global. Está casado hace una década con Matt Danzeisen, un ex banquero de Wall Street que fue vicepresidente de BlackRock.

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