Política

El proyecto del Ejecutivo para modificar la ley de Discapacidad encuentra resistencia en el Senado

Los legisladores de diversos bloques muestran reparos ante la propuesta oficial y recuerdan que hay una ley “que no cumplen”. Las organizaciones vinculadas a la discapacidad intensifican gestiones para mantener la legislación vigente y evitar retrocesos

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Familiares de personas con discapacidad se concentran afuera del Congreso a la espera del rechazo del veto
El colectivo de discapacidad protesta frente al Congreso

El Gobierno envió un proyecto de ley al Congreso de la Nación sin tener a ciencia cierta una idea del acompañamiento con el que cuenta. Se trata de la modificación de la Ley de Discapacidad que, al igual que lo que sucede con la de presupuestos universitarios, el Ejecutivo no cumple.

La iniciativa, que surgió de las entrañas de la Casa Rosada y que lleva consigo la marca de la interna en el “triángulo de hierro”, ya comenzó a enfrentar los primeros inconvenientes.

“Todavía no hablamos del tema”, reconocieron en el entorno de la titular del bloque de LLA, Patricia Bullrich, lo que muestra que a pesar de que el Gobierno lo envió un fin de semana, en el bloque no se observa la misma vocación y apuro para su tratamiento.

Ese cambio de velocidad se debe a que Bullrich ya debe conocer de antemano que los socios que suelen acompañar al bloque libertario en las diferentes votaciones hoy miran el proyecto de reojo.

“No hay forma de que los gobernadores compren esto porque les tira un problema. ¿A cambio de qué?”, dijo un senador de uno de los bloques de las provincias respecto a un pedido de su jefe político de acompañamiento. “Si me preguntan, me parece que es cualquier cosa el proyecto de ley”, agregó.

Votación por Emergencia en Discapacidad en el Senado de la Nacion, el 4 de septiembre de 2025, en Buenos Aires; Argentina.
En verde, los votos que insistieron por la ley de Emergencia en Discapacidad y rechazaron el veto presidencial

Si el oficialismo quisiera avanzar en esta ley necesitará del apoyo del bloque de la UCR y del PRO. El problema con el que se enfrenta es que casi la totalidad de los senadores de estos bloques votaron en contra del veto presidencial y a favor de la ley de Emergencia en Discapacidad, que es la que deroga el proyecto enviado por el Ejecutivo.

Del bloque de la UCR, que está compuesto por 10 senadores, 9 votaron en contra del veto y solo una no votó porque asumió el pasado 10 de diciembre -la chaqueña Silvana Lorena Schneider. Lo mismo sucede con el bloque PRO: sus tres senadores votaron en línea con el radicalismo y con el peronismo. Pero no son solo los senadores, los partidos tampoco acompañan el proyecto. “Es invotable esto”, se le escuchó decir a un senador de la oposición dialoguista. “Totalmente inoportuno”, dijo otra legisladora que suele acompañar al oficialismo. “Hay una ley que no cumplen y que votamos”, agregó a Infobae la senadora.

Como si ese antecedente no fuese suficiente, buena parte de los senadores -inclusive la titular del bloque de LLA, Patricia Bullrich- recibieron en los últimos días mensajes en sus celulares y correos electrónicos de diferentes referentes del colectivo de la discapacidad. Los mismos que durante el año pasado visitaron sus despachos para pedirles que mantengan su postura. A esto se le suma que a partir de mañana esos mismos referentes empezarán a pulular por los despachos de la Cámara alta para tener conversaciones con los senadores en busca de un compromiso personal.

En los pasillos del Senado de la Nación entienden que el proyecto de ley no tiene mucho futuro, pero dejan una puerta abierta. “Todo es posible, pero no parece haber un espíritu de acompañamiento”, señaló un senador de la oposición. “Todo parece apuntar a que salió esto en medio de la interna que tienen los libertarios porque es inentendible que quieran ir por los discapacitados y que hayan mandado esto sin haber sondeado a los bloques”, afirmó el legislador peronista.

La norma que ingresó a la Cámara alta aún no fue girado a ninguna de las comisiones y todo parece apuntar a que esa falta de ímpetu se mantendrá por unos días. “Todo es para indignar más que lo que indigna Adorni - Manuel Adorni, Jefe de Gabinete, investigado por enriquecimiento ilícito- pero no parece tener futuro un proyecto que retrotrae todo cuando todos salvo los libertarios votaron por la emergencia en discapacidad”, agregaron desde el peronismo.

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