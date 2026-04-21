Prometió cerveza y helado gratis si clasificaba al Mundial, eliminó a Italia y cumplirá su palabra: “Me alegra mucho”

La celebración de Ermedin Demirovic con Dzenis Burnic tras clasificar al Mundial 2026 (Crédito: Reuters/Amel Emric/File Photo)

Cuando se sortearon las bolillas, la selección de Bosnia ya sabía que le esperaba un camino difícil para obtener su lugar en el Mundial 2026, pero los balcánicos dieron la sorpresa con sendas victorias frente a Gales en Cardiff y la tetracampeona Italia como local, ambas en definiciones por penales. Y, ahora, una de las figuras del combinado europeo cumplirá una promesa que hizo antes de afrontar el Repechaje UEFA para la gran cita de mitad de año con epicentro en Estados Unidos, México y Canadá.

El delantero Ermedin Demirović, que nació en la ciudad alemana de Hamburgo y se nacionalizó bosnio, fue parte de ambos partidos y disputó los 120 minutos ante los galeses, mientras que salió a los 115 minutos del duelo contra la Azzurra. A casi un mes de esa gesta, el punta de 28 años realizó una publicación en redes sociales dirigida a los hinchas de su club, el Stuttgart de Alemania, y confirmó cuándo cumplirá la propuesta mundialista.

“Queridos hinchas del VfB: la participación en el Mundial con la selección nacional de Bosnia significa muchísimo para mí; este verano se cumple un gran sueño. Antes de los partidos del repechaje, anuncié que invitaría a bebidas a los hinchas del VfB si realmente lograba estar en el Mundial. Ahora quiero cumplir esa promesa”, inició su carta en su cuenta oficial de Instagram, que es seguida por más de 140 mil usuarios.

A continuación, Demirović trazó el punto de encuentro con los fanáticos: “El próximo lunes 27 de abril de 2026, habrá cerveza gratis, solo por tiempo limitado y servida por mí, de 19 a 20 horas en el VfB-Wasentag del Festival de Primavera de Stuttgart, en la carpa Beim Benz Hofbräu. Además, para todos los niños habrá un camión de helados en un entrenamiento público del VfB en las próximas semanas".

Ermedin Demirović cumplirá la promesa que hizo si Bosnia clasificaba al Mundial

Ermedin Demirović comunicó que su acción también incluirá un gesto con la organización benéfica que posee el Stuttgart: “Más allá de la alegría de participar en el Mundial, es muy importante para mí pensar también en quienes no tienen una vida fácil. Por eso he decidido apoyar económicamente a la Fundación VfB ‘Brustring der Herzen‘. Me alegra mucho poder verlos el lunes en el Festival de Primavera Beim Benz”.

La celebración se autodenomina como la versión del tradicional Oktoberfest de Múnich y la edición número 86 se lleva a cabo en el extremo noreste de Stuttgart desde el 18 de abril al 10 de mayo próximo. Según la página oficial de la ciudad, esta ceremonia marca el inicio de la temporada de festivales y posee diversos juegos, que van desde montañas rusas a trenes fantasma y autos chocadores. También hay carpas de cerveza y diversos puestos de mercado. Más de 2,2 millones de personas lo visitaron en 2025.

Este gesto de Ermedin Demirović para todos los fanáticos del club más importante de esa ciudad estrecha su relación con la institución que lo contrató por 23 millones de euros (USD 27 millones) al Augsburgo de Alemania a mitad de 2024. Ha marcado 29 goles y 10 asistencias en 81 partidos desde su llegada, fue campeón de la Copa de Alemania 24/25, está en semifinales de la presente edición y ocupa la cuarta colocación en la Bundesliga con 56 puntos, en zona de clasificación a la próxima Champions League.

Ermedin Demirovic s una de las figuras del Stuttgart (Crédito: Reuters/Angelika Warmuth)

El ex hombre de Alavés, Almería y Friburgo, entre otros equipos, hizo su estreno con la selección de Bosnia en marzo de 2021 y se había perdido los partidos previos al Repechaje por una lesión. Sin embargo, regresó a los convocados para los encuentros definitorios e integró las formaciones titulares ante Gales e Italia, siendo una pieza importante para el entrenador Sergej Barbarez.

Actualmente, registra 12 goles y 4 asistencias en 32 partidos de la temporada con su club y es el segundo máximo artillero del Stuttgart en la Bundesliga con 9 tantos.