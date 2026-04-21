El Salvador

El clamor de una familia salvadoreña: Celeste Rivas, la joven cuya vida fue arrebatada en el entorno del rapero d4vd

La cancelación de una gira mundial fue solo el primer síntoma del colapso de d4vd, pero para la familia Rivas Hernández, el verdadero fin ocurrió mucho antes

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D4vd, durante su comparecencia para la lectura de cargos por el asesinato de Celeste Rivas Hernandez.EFE/TED SOQUI
D4vd, durante su comparecencia para la lectura de cargos por el asesinato de Celeste Rivas Hernandez.EFE/TED SOQUI

En las calles de Lake Elsinore, California, Celeste Rivas Hernández era un rostro familiar. Hija de primera generación de inmigrantes que abandonaron El Salvador buscando el “sueño americano”, la joven representaba la esperanza de una familia que echó raíces en una tierra lejana, según información publicada por The New York Times y la BBC.

Los vecinos aún la recuerdan caminando casi a diario hacia la tienda de la esquina, una joven de gustos sencillos que buscaba dulces y refrescos bajo el sol californiano.

Sin embargo, detrás de esa cotidianeidad se escondía una vulnerabilidad que terminaría en una tragedia que hoy conmociona al mundo de la música y a la comunidad latina.

La cronología del horror comenzó mucho antes de que los titulares internacionales mencionaran al cantante d4vd (David Burke). Celeste, que ya había mostrado señales de un entorno familiar complejo con escapes previos de su hogar, desapareció por última vez en abril de 2024.

Durante más de un año, su familia vivió la angustia del silencio, una espera que terminó de la forma más cruel imaginable.

Celeste Rivas Hernández, en una imagen tomada en la BINAES, antes de su fallecimiento (Foto cortesía ABC7 en Español).
Celeste Rivas Hernández, en una imagen tomada en la BINAES, antes de su fallecimiento (Foto cortesía ABC7 en Español).

Según las investigaciones lideradas por el fiscal de distrito Nathan Hochman, el rastro de Celeste se detuvo definitivamente el 23 de abril de 2025. Ese día, la adolescente acudió a la mansión de Burke en Hollywood Hills. Fue la última vez que alguien la vio con vida. Lo que sucedió entre esas paredes es hoy el eje de un juicio que busca justicia por cargos que parecen extraídos de una pesadilla.

En septiembre de 2025, el nombre de d4vd pasó de las listas de éxitos de Spotify a los reportes policiales. El cuerpo de Celeste fue hallado sin vida dentro de un vehículo Tesla perteneciente al artista, el cual había sido remolcado en las cercanías de su residencia.

El cantante D4vd, cuyo nombre real es David Burke, fue arrestado en relación con la muerte de Celeste Rivas Hernández, una adolescente de 14 años.

El peso de la ley: Conferencia de prensa en 2026

El lunes 20 de abril, el fiscal Hochman subió al estrado en una conferencia de prensa que ha dejado a la comunidad salvadoreña en estado de shock. Los cargos contra David Burke son devastadores:

  • Asesinato en primer grado: Un cargo que, por su gravedad, podría hacerlo elegible para la pena de muerte.
  • Actos lascivos con una menor: Agregando una capa de depravación al caso.
  • Desmembramiento: La fiscalía alega que el cantante presuntamente intentó deshacerse del cuerpo de la adolescente de manera inhumana.

“Es un caso de una brutalidad extrema”, señaló el fiscal, subrayando que la joven se encontraba a más de 120 kilómetros de su hogar cuando ocurrió el crimen.

Mientras el proceso judicial avanza en este abril de 2026, la familia Rivas Hernández intenta cerrar las heridas que el proceso legal mantiene abiertas. En octubre de 2025, Celeste fue sepultada en el cementerio Queen of Heaven en Rowland Heights.

Gracias a una campaña en GoFundMe titulada “Help Celeste Rivas Hernandez’s Family”, la comunidad logró recaudar más de $24,000 para cubrir los gastos funerarios.

Una foto de Celeste Rivas Hernández se exhibe durante una conferencia de prensa tras el arresto en Los Ángeles del cantante d4vd, cuyo verdadero nombre es David Anthony Burke, luego de que el cuerpo de la joven fuera hallado en un Tesla a su nombre el 8 de septiembre de 2025. REUTERS/Daniel Cole
Una foto de Celeste Rivas Hernández se exhibe durante una conferencia de prensa tras el arresto en Los Ángeles del cantante d4vd, cuyo verdadero nombre es David Anthony Burke, luego de que el cuerpo de la joven fuera hallado en un Tesla a su nombre el 8 de septiembre de 2025. REUTERS/Daniel Cole

Para sus padres, que emigraron con la promesa de seguridad y prosperidad, el proceso ha sido un calvario de audiencias y confrontaciones con la realidad de un sistema que no pudo proteger a su hija. En los tribunales, se les ve firmes, exigiendo que la memoria de Celeste no sea opacada por la fama de su presunto victimario.

Hoy, la joven que compraba dulces en Lake Elsinore es el centro de un caso que pone bajo la lupa la seguridad de los menores en los círculos de poder de Hollywood y la vulnerabilidad de los hijos de inmigrantes.

El juicio contra d4vd continúa, pero para la diáspora salvadoreña, la sentencia ya está dictada en el corazón: Celeste no era solo una cifra en un reporte policial, sino una hija de El Salvador cuya vida fue truncada en el momento en que más debía florecer.

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